Mỹ nhân bị chê bai vì lý do oái oăm nhất hiện tại, đóng quá hay nên làm hỏng hình ảnh của phụ nữ?

Bộ phim truyền hình giả tưởng Destined with You của JTBC hiện đang là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm từ người xem. Tuy kịch bản được đánh giá là mới mẻ, đầy thú vị nhưng diễn xuất của cặp đôi chính lại không thuyết phục được người xem. Khán giả để lại nhiều bình luận trái chiều, đặc biệt là xoay quanh nữ chính Jo Bo Ah, người vốn nổi tiếng vì… diễn đơ.

So với Jo Bo Ah, nữ phụ Yura được đánh giá cao hơn cả. Trong phim cô vào vai Yoon Na Yeon, bạn gái của Shin Yu (Rowoon) nhưng Shin Yu và Hong Jo (Jo Bo Ah) là “định mệnh” từ tiền kiếp. Hiện tại, Shin Yu vô tình uống phải một loại “bùa yêu” mà Hong Jo làm cho người khác, khiến cảm xúc của anh bị xáo trộn. Na Yeon lập tức hiện lên như một nữ phụ xấu tính, làm phiền và gán ghép tội lỗi cho Hong Jo.

Trong tập 5, đoạn hồi tưởng tiết lộ rằng hai cô gái từng là bạn bè. Ngày đó Na Yeon cũng khiến tình bạn tan vỡ khi khẳng định Hong Jo đã tán tỉnh bạn trai của mình. Dĩ nhiên chuyện Hong Jo là “trà xanh” chỉ là lời bịa đặt của Na Yeon. Vì chuyện này, Na Yeon bắt đầu xúc phạm và bắt nạt Hong Jo. Cô cũng tuyên bố hai người không phải bạn bè và chỉ coi Hong Jo như người giúp việc của mình.

Thể hiện xuất sắc vai phản diện lại có diện mạo nổi bật hơn so với nữ chính nhưng Yura vẫn bị chỉ trích vì… lại đóng vai ác. Trang Koreaboo bình luận, Yura liên tục đóng những vai “miêu tả tiêu cực, làm hỏng hình ảnh phụ nữ”. Trong Radio Romance, cô vào vai một người phụ nữ thô lỗ, nóng nảy và thích kiểm soát. Sang Dự báo tình yêu và thời tiết, nhân vật của cô lại tham phú phụ bần, bỏ rơi người yêu để chạy theo gã đàn ông có vẻ giàu hơn. Những vai mà Yura đóng đa phần đều xấu tính chứ không hẳn là xấu xa, độc ác. Thế nhưng khán giả vẫn bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cô không nên làm mất hình tượng của một idol khi đóng những vai như vậy.

Radio Romance

Dự báo tình yêu và thời tiết

Yura nổi tiếng là thành viên của nhóm nhạc nữ Girl’s Day. Cô lấn sân diễn xuất đã khá lâu và ít nhiều được công nhận về năng lực của mình. Đặc biệt, với nhan sắc nổi bật, cô tuy toàn đóng vai phụ nhưng nhiều lần được cho là lấn át nữ chính. Thậm chí ngay cả Song Hye Kyo cũng từng bị Yura lấn lướt khi xuất hiện chung trong bộ phim Now We Are Breaking Up.

Nguồn: Koreaboo