Cặp đôi cưa sừng làm nghé cả phim khiến netizen phát ngán: 48 - 52 tuổi "già chát" trong tạo hình học sinh

Behind Your Touch tuy là dự án lớn của đài JTBC trong năm nay nhưng khi ra mắt lại không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ người xem. Sau nửa hành trình lên sóng, thứ khiến người xem chú ý hơn cả ở bộ phim này lại là cặp đôi phụ "nghiện" cưa sừng làm nghé.

Trong phim, Jong Muk và Hyun Ok là cặp đôi đã ngoài 50 tuổi. Ở tuổi đôi mươi họ từng yêu nhau nhưng đã chia tay. Hiện tại họ gặp lại và vẫn còn "thù hằn" đối phương. Song song với hành trình quen lại từ đầu, những ký ức thời còn đi học, mới gặp gỡ nhau của họ cũng liên tục ùa về.

Xuyên suốt nửa đầu bộ phim, khán giả liên tục được thấy ký ức của cặp Jong Muk và Hyun Ok. Đặc biệt hơn khi phim không hề sử dụng diễn viên trẻ mà để Kim Hee Won và Park Sung Yeon tự mình đóng những phân cảnh ngày trẻ. Ban đầu, việc hai diễn viên tự cưa sừng làm nghé còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, bởi sự đáng yêu, hài hước nhưng dần dần người xem phát ngán khi liên tục phải thấy giao diện không hợp tuổi của cặp đôi này.

Cả hành trình 8 tập phim, Kim Hee Won và Park Sung Yeon liên tục xuất hiện với tạo hình của những cô cậu sinh viên, học trò khi vai diễn của họ được cho là tái hiện lại hình ảnh của bộ phim đình đám Tuổi 25, Tuổi 21. Park Sung Yeon để tóc và diện những trang phục đáng yêu như Kim Tae Ri trong khi Kim Hee Won cố gắng để trông giống Nam Joo Hyuk. Hai giao diện "già chát" cố chọc cười khán giả bằng những cử chỉ đáng yêu của tuổi mới lớn dần khiến người xem bị "bội thực".

Behind Your Touch

Tuổi 25, Tuổi 21

Dĩ nhiên, bên cạnh những bình luận tiêu cực, nhiều khán giả lại tỏ ra thích thú khi Behind Your Touch dường như đang cố tình "cà khịa" cái kết dở tệ của Tuổi 25, Tuổi 21. Chuyện tình của Jong Muk và Hyun Ok đang vẽ ra một cái mới, tròn trịa hơn cho bộ phim của Kim Tae Ri. Chính bởi vậy, dù "ngán" màn cưa sừng làm nghé của cặp đôi 48 - 52 tuổi nhưng khán giả vẫn trông ngóng, xem họ sẽ sửa lại kết thúc của Tuổi 25, Tuổi 21 theo hướng nào.

Nguồn ảnh: JTBC