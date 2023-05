Mỹ nhân bí ẩn nhất xứ Hàn tái xuất âm thầm ở tuổi 44

One Day Off (Một Ngày Nghỉ) là bộ phim Hàn Quốc mới phát hành trên nền tảng trực tuyến Wavve. Dù có sự góp mặt của mỹ nhân nức tiếng một thời Lee Na Young nhưng phim lại không được nhiều khán giả chú ý tới. Trong phim, mỹ nhân 44 tuổi vào vai Park Ha Kyung - một giáo viên dạy văn ở trường trung học. Để thoát khỏi những ngày bình thường đầy nhàm chán của mình, Park Ha Kyung quyết định thực hiện chuyến du lịch đặc biệt vào mỗi ngày thứ Bảy. Trong chuyến đi một ngày của mình, cô ấy đi dạo xung quanh, ăn những món ăn khác nhau và gặp gỡ nhiều người khác nhau, từ đó nhận được sự an ủi và phát hiện ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống thường nhật.



Ở tuổi 44, Lee Na Young tái xuất với hình tượng khiến khán giả bất ngờ khi cô chọn cho mình tạo hình có phần lập dị, xa rời vẻ quyến rũ, xinh đẹp thường thấy. Thậm chí nhiều người còn không nhận ra Lee Na Young, người từng được truyền thông tung hô với những mỹ từ như mỹ nhân xinh đẹp nhất màn ảnh.

Mái tóc ngắn, gu thời trang chẳng giống ai khiến khán giả không nhận ra Lee Na Young

Từ nhan sắc đến sự nghiệp đều khiến người người ganh tị

Lee Na Young sinh năm 1979, là người từng được chọn là khuôn mặt tỉ lệ vàng cho việc phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Khi còn là sinh viên năm nhất, chưa bước chân vào làng giải trí, Lee Na Young vô tình gây sốt khắp các mặt báo với "khoảnh khắc thần thánh" khi đang ngồi ở hàng ghế khán giả, theo dõi một chương trình trực tiếp. Dù chỉ xuất hiện đúng 2 giây trên màn hình nhưng nhan sắc đó đã lập tức lọt vào mắt xanh của các ông lớn trong làng giải trí. Đúng một năm sau, Lee Na Young bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu.

Làm người mẫu được một thời gian, Lee Na Young bắt đầu lấn sân diễn xuất khi đóng một vài MV và phim ngắn. Tới năm 2001, mỹ nhân họ Lee có vai chính đầu tiên trong bộ phim Dream Of A Warrior. Một năm sau đó, tên tuổi của cô vụt sáng với tác phẩm Ruler of Your Own World. Tới năm 2004, cái tên Lee Na Young được khán giả và giới mộ điệu chú ý hơn bao giờ hết khi cô nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá. Người trong ngành phải trầm trồ khi thấy một người mẫu đá sân lại có thể thăng tiến nhanh đến vậy ở vai trò diễn viên. Suốt những năm sau đó, cô làm việc chăm chỉ, thành công trên cả sóng truyền hình lẫn màn ảnh rộng.

Mỹ nhân "bí ẩn" từ bỏ sự nghiệp để sống hạnh phúc bên chồng tài tử

Ngoài nhan sắc, diễn xuất, Lee Na Young còn được biết đến với danh xưng "mỹ nhân may mắn" nhất làng giải trí Hàn khi đã kết hôn với tài tử hàng đầu màn ảnh Hàn - Won Bin. Thế nhưng cũng từ khi quen Won Bin, Lee Na Young lại gần như từ bỏ việc diễn xuất, cực kỳ ít đóng phim, sống "ẩn dật" khiến khán giả vô cùng tò mò về cuộc sống của hai vợ chồng. Khán giả chỉ biết cô vẫn đang hạnh phúc bên Won Bin còn cụ thể cuộc sống ra sao thì chẳng ai rõ. Chính vì điều này nên Lee Na Young được gọi với cái tên mỹ nhân bí ẩn nhất nhì làng giải trí Hàn.



Dù sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng hai người lại làm đám cưới rất giản dị

Kể từ khi kết hôn từ năm 2015 đến nay, Lee Na Young chỉ tái xuất trên màn ảnh nhỏ đúng 2 lần. Lần đầu tiên là bộ phim Phụ Lục Tình Yêu năm 2018, đóng chính cùng đàn em Lee Jong Suk. Bộ phim này tương đối thành công về mặt danh tiếng nhưng cũng chẳng thể khiến Lee Na Young tha thiết với nghề hơn. Cô tiếp tục ở ẩn đến tận bây giờ và chọn trở lại ở một dự án cầm chắc sự... thất bại về mặt danh tiếng khi nó chiếu ở một nền tảng không mấy nổi tiếng. Dường như việc trở lại ở Một Ngày Nghỉ chỉ là cách để Lee Na Young "hưởng thụ" cảm giác làm nghề chứ cô chẳng mưu cầu điều gì bởi hiện tại, cuộc sống hạnh phúc bên chồng con đã là quá đủ.



Nguồn ảnh: Wavve