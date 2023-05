Nam phụ được yêu thích nhất ở phim y khoa nổi tiếng: Đã đa tài còn học giỏi

Ở bộ phim y khoa Dr. Romantic 3 (Người Thầy Y Đức 3), ngoài hai nam chính là Ahn Hyo Seop và Han Suk Kyu thì còn có một nam diễn viên cũng được khán giả chú ý không kém phần. Đó là Kim Min Jae, người vào vai y tá Park Eun Tak, một anh chàng điển trai, ân cần và luôn an tĩnh khi đứng trước những tình huống khẩn cấp. Dù là một y tá, kĩ thuật của Park Eun Tak không hề thua kém bất cứ bác sĩ hỗ trợ nào trong phòng phẫu thuật. Đặc biệt, mối quan hệ của Park Eun Tak và Yoon Ah Reum (So Joo Yeon) cũng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả vì tương tác siêu đáng yêu và quá đẹp đôi của hai người.

Từ thực tập sinh idol đến chàng trai toàn năng

Kim Min Jae sinh năm 1996. Từ khi còn nhỏ, Kim Min Jae đã biết bản thân cực yêu thích nghệ thuật. Chính vì thế anh luôn nỗ lực rèn luyện, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì lập tức thi đỗ vào trường đại học Đại học danh giá Chung Ang, chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật. Có tài năng, có học vấn và ngoại hình nổi bật, từ khi đi học, Kim Min Jae đã được kỳ vọng sẽ trở thành một nghệ sĩ có danh tiếng cao trong tương lai.

ít ai biết rằng chàng diễn viên trẻ còn có nghệ danh là Real.be khi từng tham gia Show Me The Money. Trước khi ra mắt chính thức với vai trò diễn viên, Kim Min Jae đã từng là thực tập sinh idol dưới trướng CJ E&M. Năm 2015, ở show sống còn đình đám Show Me The Money mùa 4, anh từng thể hiện tài năng rap cực đỉnh. Lúc bấy giờ, ai cũng nghĩ Kim Min Jae rồi sẽ ra mắt với một nhóm nhạc nào đó khi từ nhảy đến rap, anh đều không hề thua kém các idol đình đám nào.

Năm 2015, giữa thời điểm đang chuẩn bị ra mắt với tư cách ca sĩ, Kim Min Jae đã tham gia bộ phim Perseverance Goo Hae Ra. Kể từ đây, Kim Min Jae tích cực đóng phim, tham gia các show giải trí và làm MC. Khán giả dần biết đến Kim Min Jae với tư cách một tân binh đa tài, có thể cân được nhiều vai trò khác nhau. Cùng lúc này, nhiều chủ đề xoay quanh diện mạo của Kim Min Jae nổ ra trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng anh trông giống như phiên bản kết hợp của Song Joong Ki và Yeo Jin Goo.

Bùng nổ tên tuổi với Em Có Thích Brahms Không

Những năm đầu sự nghiệp, Kim Min Jae chủ yếu đóng vai phụ. Phải đến khi tham gia vào dự án Em Có Thích Brahms Không thì tên tuổi của Min Jae mới thực sự trở nên bùng nổ. Trong phim anh đảm nhận vai nam chính Park Joon Young, một nghệ sĩ đàn piano tài năng, chu đáo và chân thành. Được biết để đảm nhận vai diễn này, Kim Min Jae đã bỏ nhiều thời gian ra để học đàn piano. Thái độ chuyên nghiệp, sự tỉ mỉ, chuyên cần giúp Kim Min Jae được đánh giá rất cao.

Sau tác phẩm này, Kim Min Jae liên tục đảm nhận vai trò nam chính trong hai tác phẩm nữa là Dali and the Cocky Prince và Poong, the Joseon Psychiatrist. Đáng tiếc cả hai bộ phim này đều không quá thành công về mặt danh tiếng, thế nên tên tuổi của Kim Min Jae lại hạ nhiệt thấy rõ. Tới Người Thầy Y Đức 3, vai diễn của anh vẫn được đánh giá rất cao, tiếc là phần 3 của dự án này không tạo được tiếng vang lớn như hai phần phim trước. Có lẽ Kim Min Jae cần lựa chọn kịch bản kỹ hơn để một lần nữa có được sự bùng nổ xứng tầm.

Nguồn ảnh: SBS, Hancinema