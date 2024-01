Mỹ nhân 38 tuổi vẫn "cưa sừng làm nghé" đóng học sinh quá đỉnh, chẳng khác là bao so với 17 năm trước

Park Min Young hiện đang là cái tên gây sốt mạng xã hội những ngày đầu 2024 bởi màn trở lại ấn tượng ở bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Để đảm nhận vai diễn mới, Park Min Young phải giảm xuống còn 37kg, đóng giai đoạn nhân vật bị ung thư. Ở những phân cảnh nhân vật khỏe mạnh, cô vẫn rất gầy do không thể lấy lại vóc dáng trong thời gian ngắn. Dù vậy, diện mạo của cô lại không bị ảnh hưởng nhiều. Khán giả thậm chí còn cho rằng, dù gầy nhưng cô còn đẹp hơn thời đóng Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết.

Đặc biệt, trong những tập đầu, Park Min Young còn có cơ hội xuất hiện trong tạo hình một nữ sinh cấp ba. Đây đều là những phân cảnh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, khi nữ chính nhớ lại quá khứ còn có bố và thời điểm cô bị bạo lực học đường, bạn thân chơi xấu.

Trong bộ đồng phục nữ sinh, thêm tóc mái ngang, sao nữ trông vô cùng trẻ trung. Dù không hoàn toàn giống một nữ sinh nhưng so với độ tuổi 38, lại còn phải giảm cân để đóng vai bệnh nhân, thì diện mạo này thật sự khiến khán giả phải ngỡ ngàng. Rất nhiều lời khen từ cư dân mạng dành cho Park Min Young, khen ngợi nhan sắc trẻ đẹp của cô.

Đặc biệt, cư dân mạng còn so sánh hình ảnh "nữ sinh 38 tuổi" với tạo hình nữ sinh của Park Min Young cách đây 17 năm, khi mới vào nghề ở bộ phim I am Sam. Ngoài việc thời đó, mỹ nhân họ Park có da thịt hơn do cân nặng khác với hiện tại ra thì cô gần như không thay đổi gì. Quả nhiên sau bao năm, người đẹp sao kéo vẫn dư sức để đảm nhận vai một nữ sinh.

Park Min Young sau 17 năm

Nguồn ảnh: tvN