Mới đây, Jung Woo Sung đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên sân khấu lễ trao giải Rồng Xanh 2024 giữa bê bối tình ái gây rúng động showbiz. Bên cạnh đó, phản ứng của dàn nghệ sĩ cũng bị đưa vào tầm ngắm, đặc biệt là Lim Ji Yeon - người thể hiện thái độ phấn khích quá đà dưới ghế ngồi khán giả. Vì thế, mọi nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều đang bị cư dân mạng soi triệt để. Mới đây, một phát ngôn bị cho là vô cùng kém duyên của cô đang viral trở lại.

Lim Ji Yeon đang nhận về nhiều gạch đá sau khi cổ vũ đàn anh Jung Woo Sung tại Rồng Xanh 2024

Trong quá trình quảng bá tác phẩm Revolver, cặp đôi chính Lim Ji Yeon và Ji Chang Wook đã xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình Zzanbro của MC đình đám Shin Dong Yub. Tại đây, ngoài việc trò chuyện vui vẻ về cuộc sống của mỗi người và thông tin xoay quanh quá trình quay phim, Lim Ji Yeon đã chĩa “mũi rìu” tới Ji Chang Wook, hỏi cho ra nhẽ nụ hôn của anh với bạn diễn BIBI trong The Worst Of Evil.

Lim Ji Yeon cố gặng hỏi Ji Chang Wook rằng liệu BIBI có thích nụ hôn đầu tiên của nữ ca sĩ trên màn ảnh không? Qúa đáng hơn, cô còn hỏi Ji Chang Wook thấy “tuyệt vời” không? Nam thần 8x lập tức bối rối, phân bua rằng sẽ thật kỳ cục nếu anh hỏi BIBI về cảm giác của cô sau khi cả 2 hôn nhau đắm đuối. Liên tục bị tấn công dồn dập bởi Lim Ji Yeon và Shin Dong Yub, Ji Chang Wook bày tỏ: “Em chỉ làm theo lời đạo diễn và cố gắng truyền tải cảnh quay tốt nhất có thể thôi”.

Ji Chang Wook bị Lim Ji Yeon đem ra làm trò cười về cảnh hôn đầu tiên của BIBI trên màn ảnh với anh chàng

Ngoài ra, anh cũng cho rằng cảnh hôn với BIBI là một thử thách khá khó khăn. Bởi lẽ, để có thể truyền tải được cảm xúc chân thật nhất khi môi kề môi, 2 người cần phải thân mật ở một mức độ cụ thể. Hơn thế nữa, vì đó là phân cảnh hôn đầu tiên của BIBI khi đóng phim nên cô nàng rất có thể đã vô cùng lo lắng và áp lực.

Đoạn clip nhanh chóng tạo ra làn sóng phẫn nộ trên MXH, được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Netizen đồng loạt chỉ trích Lim Ji Yeon đã có phát ngôn kém duyên, EQ thì âm vô cực, cố tình đẩy đồng nghiệp vào tình thế khó xử mà vẫn có thể cười cợt. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng bản thân cô cũng là nữ diễn viên, vì thế không nên kéo BIBI vào cuộc trò chuyện tán gẫu trên sóng truyền hình.

Một số bình luận của netizen:

- Âm EQ tới mức đó. Anh Ji Chang Wook thử hỏi bạn diễn phim 18+ đóng với Ji Yeon thấy tuyệt lắm không ? Cùng là đồng nghiệp mà sao không hiểu cho công việc của nhau chút nào vậy trời?

- Tôi chưa bao giờ ưa nổi bà này ngoại trừ việc có ông người yêu hiền lành tử tế. Nhìn mặt bả ác sao á, xong vụ vừa rồi tại Rồng Xanh gây mất điểm cực mạnh với dân Hàn, quá giả tạo.

- Anh Ji Chang Wook 10 điểm còn mấy ông bà nội kia vô duyên quá trời.

- Từ hồi vụ khen xong bảo ổng hẹn hò là thấy khó hiểu rồi, mà bà này dạo này đang bị mất thiện cảm nên bị đào lại mấy phát ngôn vô duyên á.

- Cùng là diễn viên với nhau mà hỏi mấy câu trước camera như vậy thì chịu luôn.

- Vô duyên mà tưởng mình hài hước.

Đây không phải là lần đầu tiên Lim Ji Yeon có phát ngôn mất kiểm soát trên sóng truyền hình. Trước đó, cũng trên chính show giải trí Zzanbro, Lim Ji Yeon đã “tài lanh” hé lộ rằng cô biết rõ về đời sống tình cảm của mỹ nam nhưng chỉ là không muốn mở lời hỏi anh thôi. Đáng chú ý, cô còn ám chỉ rằng Ji Chang Wook đang hẹn hò bí mật với một người nào đó. Điều này đã khiến anh chàng mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng hết chỗ nói. Trong khi đó, Lim Ji Yeon vẫn hăng say trêu chọc, cười đùa với nam MC khiến dân tình không khỏi nóng mắt.

Gần đây, Lim Ji Yeon đã tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm The Tale Of Lady Ok và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Bộ phim thu về 6.8% rating tại Seoul, đứng top 1 các phim chiếu cùng khung giờ. Ngoài ra, diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1990 cũng được khen ngợi hết lời. Vì thế, MXH dấy lên câu hỏi “Liệu những ồn ào phát ngôn gần đây của Lim Ji Yeon có ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất phát sóng của The Tale Of Lady Ok không?”

Lim Ji Yeon đang được ca ngợi hết lời với màn thể hiện trong The Tale Of Lady Ok

Bạch Khởi