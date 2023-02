Mỹ nam Hàn bị chê bai nhan sắc khi vừa tái xuất: Dính nghi án đóng đơ do thẩm mỹ, netizen có quá khắt khe không?

Our Blooming Youth là phim cổ trang Hàn chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cổ đại nổi tiếng mang tên Trâm Trung Lục của Trung Quốc. Mới đây, phim đã lên sóng tập đầu tiên, hé lộ những tình tiết kịch tính về vị thế tử vướng phải lời nguyền bí ẩn và nàng tiểu thư bị hàm oan tội giết cả gia tộc. Phim đánh dấu sự tái xuất của mỹ nam Park Hyung Sik ở thể loại cổ trang sau 7 năm kể từ cơn sốt Hwarang.



Vốn dĩ ngay từ đầu, Park Hyung Sik đã là cái tên "câu khách" của Our Blooming Youth bởi so với nữ chính Jeon So Nee, mỹ nam họ Park sở hữu lượng người hâm mộ lớn hơn hẳn. Chưa kể anh cũng từng là người làm nên loạt tác phẩm đình đám trên sóng truyền hình như Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, Happiness,... Tuy nhiên sau tập 1, đa phần các bình luận về phim đều thể hiện sự yêu mến dành cho nữ chính trong khi Park Hyung Sik lại gây tranh cãi về diện mạo của mình.

Tạo hình thế tử của Park Hyung Sik ở Our Blooming Youth (Ảnh: tvN)

Cụ thể dưới trang Mydramalist có một số bình luận đề cập tới gương mặt của Park Hyung Sik. Những bình luận này chỉ ra rằng mỹ nam họ Park dường như tăng cần khá nhiều, xuống sắc, thậm chí anh còn bị nghi ngờ rằng đã sử dụng tới công nghệ thẩm mỹ, tiêm botox nên gương mặt có phần khác lạ, biểu cảm cũng không được linh hoạt.

Thực tế ngay từ thời điểm xuất ngũ và tái xuất ở bộ phim Happiness, Park Hyung Sik đã vấp phải những ý kiến tranh cãi, cho rằng anh không kiểm soát được cân nặng của mình. Tuy nhiên phải tới Our Blooming Youth, khi vào vai một thế tử với vẻ ngoài khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng, anh mới phải đối diện với những bình luận chê bai.

Khán giả cũng so sánh sự thay đổi của Park Hyung Sik so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc ở Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon năm 2017

Tuy nhiên những bình luận chê bai diện mạo của Park Hyung Sik chỉ là số ít. Và trước những bình luận này, đa phần khán giả đều "phản pháo", cho rằng diện mạo của Park Hyung Sik hoàn toàn phù hợp với nhân vật, anh trông "đô con" và nam tính hơn chứ không hề "già, béo" như một số bình luận tiêu cực.

Bình luận của khán giả: - Chả biết ở Hàn tiêu chuẩn béo gầy thế nào mà Park Hyung Sik lại bị chê béo, nhìn anh ấy vừa vặn mà, mặt căng kiểu có sức sống ấy - Hầu hết các diễn viên sau khi đi lính thì đều trông đô hơn. Mọi người đang nhầm lẫn giữa việc tăng cơ với việc tăng cân đấy - Rõ ràng Park Hyung Sik trông nam tính hơn và rất hợp với vai thế tử mà. Gầy như hồi Do Bong Soon thì sao đóng được vai này. Còn bảo anh ấy tiêm botox nên mặt đơ thì chịu đấy, tôi thấy anh ấy diễn quá đỉnh kể cả có tiêm hay không

(Ảnh: tvN)

