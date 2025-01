Ngày 30/1, nam diễn viên, đạo diễn Trấn Thành trong một buổi phỏng vấn đề cập tới rapper hot nhất hiện nay HIEUTHUHAI. Theo đó, bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành đang càn quét tại các rạp chiếu, trong phim, nhiều ngôi sao như Hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên lần đầu tham gia diễn xuất, điều này chứng minh phim của Trấn Thành có sức hút cực lớn. Tuy nhiên, Trấn Thành lại chia sẻ anh từng mời HIEUTHUHAI tham gia đóng phim nhưng không thành công.

"Tôi cũng từng mời HIEUTHUHAI chứ. Tôi nói, em ơi, hay là một dịp nào đó anh em mình cùng hợp tác làm lớn một lần đi. Em có thích đóng phim không, anh rất muốn mời em đóng phim của anh", Trấn Thành nói.

Trấn Thành muốn mời HIEUTHUHAI tham gia Bộ Tứ Báo Thủ nhưng nam rapper quá bận

HIEUTHUHAI tỏ ra rất hứng khởi và hứa nếu có thời gian, đồng thời có dự án phù hợp thì sẵn sàng thử sức với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, Trấn Thành lại chia sẻ: "Nó chỉ hứa suông thôi. HIEUTHUHAI bận rộn lắm, làm gì có thời gian".

Quả thật, hiện tại HIEUTHUHAI là cái tên cực hot sau khi tham gia show Anh Trai Say Hi. Nam rapper là sao nam trẻ được yêu mến hiện nay. Không chỉ có ngoại hình điển trai, anh còn sở hữu loạt bản hit như Không thể say, Không phải gu, Cua, Trình…

HIEUTHUHAI có ngoại hình điển trai, tính cách hài hước thân thiện

HIEUTHUHAI lần đầu tiên gây chú ý với khán giả đại chúng qua chương trình King of Rap 2020. Với phong cách trình diễn tự tin, lyrics chỉn chu và chất giọng trầm ấm đặc trưng, anh nhanh chóng ghi dấu ấn như một "nam thần" của làng rap Việt.

Nhờ tham gia chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI thật sự bùng nổ về độ phủ sóng. Khác với hình ảnh "bad boy" thường thấy trong các MV rap, HIEUTHUHAI trong 2 Ngày 1 Đêm lại rất đời thường, hài hước và có phần ngây ngô. Sự đối lập này giúp anh thu hút một lượng fan đông đảo, không chỉ là những khán giả yêu rap mà còn cả các gia đình, người lớn tuổi. Cách chơi duyên dáng, thông minh cùng khả năng "mảng miếng" hài hước đã giúp HIEUTHUHAI trở thành điểm nhấn của chương trình.

HIEUTHUHAI đang là cái tên hot của các chương trình giải trí

Bên cạnh đó, Trấn Thành tiết lộ HIEUTHUHAI cũng muốn đóng phim

Bộ Tứ Báo Thủ xoay quanh đôi tình nhân lâu năm Quốc Anh (Quốc Anh) và Quỳnh Anh (Tiểu Vy). Do yêu nhau sáu năm, họ bắt đầu có sự nhàm chán trong mối quan hệ. Đúng lúc này, nữ đối tác xinh đẹp Karen (Kỳ Duyên) xuất hiện và tiếp cận Quốc Anh khiến Quỳnh Anh cảm thấy bất an. Cô nhờ bạn thân tên Kiều (Uyển Ân), chú Mười Một (Trấn Thành), dì Bốn (Lê Giang) và chuyên gia coi bài tarot Jessica (Lê Dương Bảo Lâm) trợ giúp. Cả nhóm lên kế hoạch theo dõi và đánh ghen Quốc Anh nhưng không ngờ gây nên bao biến cố.

Bộ Tứ Báo Thủ ghi nhận doanh thu 30 tỷ ngay ngày công chiếu đầu tiên, vượt mặt bộ phim Mai (với con số mở màn là hơn 20 tỷ, ra mắt Tết 2024). Thành tích này khiến Bộ Tứ Báo Thủ cũng trở thành phim Việt có doanh thu ngày đầu cao nhất mọi thời đại.

Bộ Tứ Báo Thủ đang dẫn đầu doanh thu phòng vé