“Thái tử xứ Hàn” Joo Ji Hoon đang có những tháng cuối năm hoạt động cực kỳ năng suất khi anh bận rộn với lịch quảng bá của hai bộ phim lên sóng cùng lúc là Light Shop và Love Your Enemy.

Love Your Enemy tràn ngập cảm giác lãng mạn, hài hước

Light Shop mang cảm giác u ám, bí ẩn

Gia nhập làng giải trí từ năm 2003, năng lực diễn xuất đỉnh cao cùng đôi tay vàng trong việc chọn kịch bản của Joo Ji Hoon là điều không ai có thể bàn cãi. Một lần nữa, nam diễn viên lại tiếp tục thống trị đường đua xứ Hàn với 2 nhân vật sắc thái hoàn toàn đối lập. Vì lẽ đó, dù liên tục nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ, khán giả vẫn được thưởng thức những thước phim hoàn hảo và các câu chuyện độc đáo, khác biệt.

Light Shop xoay quanh câu chuyện của một cửa hàng đèn độc đáo thắp sáng một con hẻm tối tăm và thu hút những vị khách bí ẩn. Bộ phim dựa trên một webtoon của họa sĩ Kang Full. Joo Ji Hoon vào vai Won Young - chủ một cửa hàng đèn chiếu sáng 24/7 không bao giờ đóng cửa. Nhân vật này không chỉ giao tiếp mà còn phải thay khách hàng giải quyết những yêu cầu oái oăm của họ. Ở tạo hình lần này, nam diễn viên dù đeo kính râm nhưng "thái tử" Kbiz vẫn toát nên khí chất mạnh mẽ, sức hút bí ẩn, ma mị khó cưỡng.

Vừa lên sóng được 4 tập đầu tiên, Light Shop nhận cơn mưa lời khen vì cốt truyện “nặng đô”, mang đến nỗi sợ hãi cao độ đúng chất một tác phẩm tâm lý - kinh dị. Thậm chí, nhiều khán giả còn tự “khuyến cáo” với nhau rằng đừng nên xem dự án này vào ban đêm vì cảm giác ám ảnh, căng thẳng sẽ khiến bạn mất ngủ. Theo thống kê của Flix Patrol, mức độ nổi tiếng của Light Shop đang đứng thứ 03 trong các bộ phim của Disney+ được xem nhiều nhất trên toàn cầu và được dự đoán sẽ còn nhảy vọt trong thời gian tới khi 4 tập tiếp theo được “trình làng”.

Nếu Light Shop mang màu sắc ma mị, bí ẩn thì Love Your Enemy lại mang đến cảm giác ngập tràn hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Trong phim, Joo Ji Hoon không ngại có những biểu cảm “ố dề”, cử chỉ “bẹo hình, bẹo dạng” nhằm loạt tả nên sự “tẻn tẻn” của nam chính. Bộ phim được ví như phiên bản Hàn Quốc thời hiện đại của câu chuyện tình kinh điển Romeo và Juliet. Dự án của đài tvN khắc họa câu chuyện tình yêu nhiều thăng trầm của cặp đôi Seok Ji Won (Joo Ji Hoon) và Yoon Ji Won (Jung Yu Mi) - hai người sinh cùng ngày, cùng tên và có gia đình là kẻ thù của nhau qua nhiều thế hệ. Cả hai từng say nắng vào những năm cấp 3 nhưng vì nhiều biến cố mà chia cắt. Khi gặp lại, Yoon Ji Won lại là giáo viên làm việc dưới trướng của tân chủ tịch Seok Ji Won.

Vào thời điểm lên sóng tập 1, rating của bộ phim dừng lại ở con số khiêm tốn là 3,4%. Với sức mạnh của “thái tử xứ Hàn” thì rating tập hai đã tăng vọt lên con số 6,4%, tương đương với mức tăng trưởng 189%. Thành tích này giúp Love Your Enemy trở thành phim có tỷ suất người xem cao nhất trên tất cả các kênh truyền hình tại Hàn trong cùng khung giờ.

Khán giả bày tỏ sự phấn khích bởi khả năng nhập vai thần sầu của Joo Ji Hoon ở hai tác phẩm này: - Một bên là ngưu ma vương ngầu ơi là ngầu, bên diễn như chú hề bước ra từ rạp xiếc, cười đau bụng. - Cứ tưởng hai người khác nhau chứ không phải 1 mình Joo Ji Hoon “cân” đâu trời. Hai phim phải lên sóng cùng lúc mới thấy ngoại lệ của màn ảnh Hàn đâu phải danh xưng ai muốn có cũng được. - Nhan sắc đã không thấy già đi rồi, sao diễn xuất cũng phải vượt trội thế này. - Suýt chút nữa là màn ảnh Hàn mất đi 1 nhân tài diễn xuất rồi. - Xem phim kia “ông chú” làm sợ ma quá, nhanh trí nhảy qua gặp chủ tịch để ảnh làm cho mình cười. - Bên thì đứng đắn đàng hoàng, bên thì “bẹo hình bẹo dạng”. Cười điên!

Nói thêm về Joo Ji Hoon, sau tiếng vang lớn của siêu phẩm Hoàng Cung vào năm 2006, anh được khán giả ưu ái gọi với danh xưng là “thái tử showbiz. Sau đó, sự nghiệp anh tưởng chừng như chạm đáy khi dính vào bê bối chấn động bởi việc sử dụng trái phép chất ma túy. Bất ngờ, nam diễn viên lại có thể "lội ngược dòng" và trở lại thời hoàng kim. Thậm chí, nhiều năm qua, danh tiếng lẫn sự nghiệp của Joo Ji Hoon chỉ có dấu hiệu thăng hạng chứ không hề nếm mùi thất bại trong 18 năm qua. Từ siêu phẩm truyền hình như Hyena (14,%), The Mask (12,6%), Five Fingers (12,6%), bom tấn lừng danh Netflix - Kingdom đến khuynh đảo màn ảnh rộng với Along With The Gods: The Two World , nam diễn viên đều tạo được dấu ấn mạnh mẽ mà hiếm ngôi sao nào từng vướng bê bối có thể lặp lại.