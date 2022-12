Mỹ nam đẹp nhất Hospital Playlist tái xuất "cực ngọt", phim hay nhưng tỷ suất người xem thấp vì 1 chương trình

The Interest of Love là bộ phim truyền hình mới của đài JTBC, đánh dấu sự tái xuất của "trai đẹp Hospital Playlist" Yoo Yeon Seok. Phim ra mắt với rating khá ổn là 3,124% dù chiếu giữa tuần trên đài cáp. Nhưng chỉ ngay tập 2, rating giảm xuống chỉ còn 1,9%, con số khiến khán giả ngỡ ngàng vì trên thực tế, chất lượng của The Interest of Love được đánh giá là khá cao.

Nguyên nhân được cho là do sự ảnh hưởng của chương trình Mr. Trot 2 của đài TV Chosun - chương trình tuyển chọn các ca sĩ hát nhạc Trot. Đây vốn là chương trình từng gây bão ở Hàn Quốc, với rating lên tới 35,7% cho tập cuối của mùa 1. Mr. Trot mùa 2 lên sóng số đầu tiên cũng có khởi đầu khả quan khi ghi nhận mức rating vượt 20%, dự báo sẽ tạo nên "cơn bão Trot" trong thời gian tới và The Interest of Love sẽ còn chịu ảnh hưởng nhiều.

The Interest of Love là câu chuyện lãng mạn của bốn người trẻ xa lạ, vô tình gặp nhau tại chi nhánh Youngpo của Ngân hàng KCU. Ha Sang Su (Yoo Yeon Seok) theo đuổi một cuộc sống bình thường với niềm tin rằng hạnh phúc là sự ổn định. Do sự xuất hiện của tình yêu, cuộc sống của anh trở nên đầy biến động. Và cô gái khiến Hang Su cảm mến là Ahn Su Yeong (Moon Ga Young) - người từng cho rằng tình yêu là thứ không tồn tại mãi mãi. Hai người còn lại là Park Mi Gyeong (Keum Sae Rok) và Jeong Jong Hyun (Jung Ga Ram). Nếu Mi Gyeong xuất thân trong gia đình giàu có, là người đầy quyết đoán và mạnh mẽ thì Jong Hyun lại có hoàn cảnh sống khá khó khăn, đang nỗ lực để trở thành cảnh sát. Bốn con người là những màu sắc hoàn toàn khác nhau, vô tình gặp gỡ và nảy sinh những tình cảm tốt đẹp.

Mới lên sóng 2 tập, The Interest of Love được đánh giá là có nội dung dung dị, nhẹ nhàng, gần gũi với thực tế đời sống, xa rời drama, gợi nhắc đến "anh em cùng đài" là Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Nhịp phim không quá nhanh kết hợp với bối cảnh tuyệt vời, đậm chất thơ, làm nên một thước phim đậm vị chữa lành cho những ngày cuối năm.

Những thước phim được chăm chút tỉ mỉ của The Interest of Love

Mối quan hệ của cặp đôi chính Yoo Yeon Seok - Moon Ga Young cũng tiến triển rất nhanh, không rắc rối, dài dòng như cách nhiều bộ phim Hàn hiện nay triển khai. Chưa cần biết sau đó mối quan hệ này có gặp rào cản, sóng gió hay không nhưng trước mắt, tình cảm của họ khiến khán giả cũng cảm thấy rung động. Đặc biệt, diễn xuất của Yoo Yeon Seok được khán giả đánh giá là quá "điên rồ", từng cử chỉ, ánh mắt đều cho thấy được sự chân thành và nội tâm khắc khoải của nhân vật.

Tựu chung lại, The Interest of Love thực sự là một tác phẩm có chất lượng tốt, khá hoàn hảo từ diễn xuất đến nội dung. Nếu không đụng độ một đối thủ lớn như Mr. Trot 2 thì có lẽ thành tích của phim sẽ còn khả quan hơn thế.

Nguồn ảnh: JTBC