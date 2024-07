Mỹ nam Cười Lên Dong Hae sắp cưới người đẹp kém 8 tuổi sau 1 năm hẹn hò?

Lee Jang Woo và Jo Hye Won là 1 trong những cặp đôi được yêu thích tại showbiz Hàn Quốc. Sau 1 năm hẹn hò, mối quan hệ tình cảm của cả 2 ngày càng bền chặt và mặn nồng. Vào ngày 15/7, Jo Hye Won chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch Nhật Bản cùng bạn trai tài tử và nhóm bạn thân của mình. Trước đó, vào tháng 2, Lee Jang Woo và Jo Hye Won cũng đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng, hâm nóng tình cảm.

Đặc biệt, thời gian qua, mỹ nam Queenmaker (Phong Hậu) liên tục nói về dự định hôn nhân của anh trước công chúng. Xuất hiện trên chương trình Life84, Lee Jang Woo gây chú ý với chia sẻ: "Được gặp bạn gái mỗi ngày khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. Tôi rất muốn kết hôn. Tôi nghĩ việc cam kết, gắn bó với 1 người là điều vô cùng thiêng liêng. Tôi luôn mong ước bản thân sẽ có thật nhiều con và trải qua 1 cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bố tôi cũng đang rất mong chờ ngày tôi cưới vợ. Ông ấy gọi cho tôi mỗi ngày để hỏi khi nào tôi sẽ kết hôn".

Loạt khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn của Lee Jang Woo và Jo Hye Won. Cặp sao thường xuyên ra nước ngoài du lịch để hâm nóng mối quan hệ tình cảm

Lee Jang Woo muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với Jo Hye Won

Thậm chí, trong show truyền hình I Live Alone lên sóng vào tháng 6, Lee Jang Woo còn bộc bạch mong muốn sớm có con: "Bạn bè của tôi đều thay đổi sau khi làm cha mẹ. Mọi người xung quanh tôi nói rằng quá trình nuôi dạy 1 đứa trẻ rất khó khăn. Vì vậy, tôi muốn có con càng sớm càng tốt".

Những chia sẻ của Lee Jang Woo khiến dân tình nghi vấn nam diễn viên đang úp mở về việc anh sắp kết hôn với Jo Hye Won chỉ sau 1 năm hẹn hò.

Chia sẻ của Lee Jang Woo về chuyện hôn nhân làm dấy lên đồn đoán anh sắp cưới bạn gái Jo Hye Won

Lee Jang Woo và Jo Hye Won công khai mối quan hệ vào tháng 6/2023. Chuyện tình chênh lệch nhau 8 tuổi của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo công ty quản lý, 2 ngôi sao quen biết thông qua công việc và dần trở nên thân thiết rồi phát triển mối quan hệ tình cảm. Sau khi chính thức bên nhau, Lee Jang Woo và Jo Hye Won cũng không che giấu họ là 1 cặp.

Lee Jang Woo và Jo Hye Won là một trong những cặp đôi có khoảng cách tuổi lớn nhưng lại được công chúng xứ củ sâm ủng hộ nhiệt tình

Lee Jang Woo sinh năm 1986, nổi lên sau bộ phim truyền hình Smile Again và My Only One. Anh được khán giả yêu thích vì ngoại hình điển trai và nam tính. Giờ đây, dù đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, Lee Jang Woo vẫn giữ được sức hút.

Bạn gái của Lee Jang Woo - Jo Hye Won sinh năm 1994. Cô sở hữu nét đẹp cá tính, quyến rũ đậm chất Á Đông. Jo Hye Won xuất hiện lần đầu trong bộ phim Breath of My Life năm 2016, sau đó tham gia nhiều dự án truyền hình. Năm 2023, Jo Hye Won gây ấn tượng mạnh với khán giả về khả năng diễn xuất trong phim Queenmaker (Phong Hậu).

Nguồn: Nate

