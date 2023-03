Mỹ nam cổ trang có diện mạo gợi nhắc Lee Min Ho, lần đầu đóng chính nhưng diễn quá ổn

Nhà Nghỉ Lãng Mạn Bí Mật (The Secret Romantic Guesthouse) là bộ phim cổ trang mới lên sóng và nhận được nhiều quan tâm từ khán giả bởi sự góp mặt của "ác nữ The Glory" Shin Ye Eun. Phim có tới 3 nam chính và hiện tại chưa biết ai sẽ là người có được trái tim nữ chính. Tuy nhiên vì xuất hiện trước và có nhiều đất diễn hơn cả ở những tập đầu nên nam chính Kang San (Ryeon Un) đang được khán giả ưu ái hơn. Trong phim, Kang San cũng là một vị khách ở nhà trọ của Dan Oh (Shin Ye Eun). Thậm chí để có thể "câu" vị khách này về nhà trọ của mình, Dan Oh còn lén lấy hành lý của Kang San. Giữa hai người là mối quan hệ oan gia ngõ hẹp, là cặp nam châm trái dấu khi Kang San thì lạnh lùng, điềm đạm, Dan Oh lại hoạt bát, lầy lội.



Sau những tập đầu tiên của Nhà Nghỉ Lãng Mạn Bí Mật, nếu Shin Ye Eun vô cùng đáng yêu thì Ryeon Un lại thu hút khán giả bởi diễn xuất ấn tượng và vẻ ngoài điển trai. Đã đóng phim được 6 năm tuy nhiên đây là lần đầu tiên Ryeon Un có cơ hội đóng chính ở một dự án phim truyền hình. Dù còn bỡ ngỡ nhưng anh chàng thể hiện rất tốt vai diễn của mình, được khán giả đánh giá cao về diễn xuất.

Sinh năm 1998, Ryeon Un vào nghề từ năm 2017 và được chú ý bởi chiều cao nổi bật và nhan sắc ấn tượng. Đặc biệt những năm đầu sự nghiệp, nhiều topic liên quan đến visual của anh chàng này cũng gây xôn xao. Khán giả cho rằng gương mặt của Ryeon Un như "lai" giữa Lee Min Ho và Park Bo Gum, trở thành phiên bản có nét đẹp "ngầu" hơn hai đàn anh. Về diện mạo này, Ryeon Un từng chia sẻ: "Tôi không biết nói thế này có ổn không, nhưng tôi thường được nghe nhận xét là trông khá giống Park Bo Gum và Lee Min Ho. Tôi rất tự hào."

Về phim ảnh, trước Nhà Nghỉ Lãng Mạn Bí Mật, Ryeon Un chủ yếu đóng web drama, phim ngắn chiếu mạng. Vai phụ ở phim truyền hình 18 Again (Trở Lại Tuổi 18) là dự án nổi bật hiếm hoi của anh. Và hiện tại, Ryeon Un đã có cơ hội xuất hiện với một vai chính truyền hình của riêng mình. Đây là bước ngoặt để đời hứa hẹn trong tương lai gần, Ryeon Un sẽ có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân hơn nữa.

Ảnh: SBS, Hancinema