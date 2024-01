Mỹ Linh tiết lộ tính cách trái ngược với con gái: Mẹ lộp bộp, con thì cẩn thận

Trong dịp sinh nhật tuổi 22 của Mỹ Anh, diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ về con gái. Cô chia sẻ không thể quên khoảnh khắc con mới chào đời

"Ngày này đúng 22 năm trước con gái út Mỹ Anh vừa chào đời. Mình không bao giờ quên đôi mắt to ơi là to và sáng ơi là sáng cứ nhìn mẹ tròn xoe trong cái ngày đầu tiên ấy, tình cảm giữa mẹ và con gái được thiết lập qua ánh nhìn kết nối thân thương", Mỹ Linh tâm sự.

Mỹ Linh tiết lộ hai mẹ con có tính cách trái ngược.

Nói về con gái, Mỹ Linh cho biết Mỹ Anh có giác quan bén nhạy ngay từ bé nên nuôi và lớn cùng con không dễ như anh trai hay chị gái. Không những thế, con gái còn bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm.

"Chưa biết nói nhưng đã biết ê a theo giai điệu rất chuẩn xác. Tai con nhạy nên sau này nghe hoà thanh, bè bối phức tạp thế nào con cũng "cân" được cả. Lúc lớn hơn, nói chuyện với Mỹ Anh, bố mẹ không bao giờ có thể trả lời qua loa được mà phải nghĩ rồi mới nói như nói chuyện với một người trưởng thành. Bằng không con sẽ hỏi dồn cho người lớn vào tận chân tường", bà xã Anh Quân cho biết.

Diva cũng chia sẻ thêm rằng hai mẹ con có tính cách trái ngược. Cô cho biết: "Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mẹ thì lộp bộp nói nhanh làm nhanh. Mà con thì làm gì cũng kỹ càng, cẩn thận, tỉ mẩn, chăm chút. Mấy năm rồi con gái bắt tay làm album đầu tay mà con để rất nhiều tâm huyết".

Dưới bài viết của nữ diva, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng tới Mỹ Anh tròn 22 tuổi, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Mỹ Anh không áp lực trước thành tựu của bố mẹ.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là nhà sản xuất, ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Cô là con út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân.

Là con nhà nòi, Mỹ Anh nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên nữ ca sĩ cho rằng cô không hề cảm thấy áp lực trước thành tựu của bố mẹ mà xem đây là một niềm tự hào của bản thân.

"Tôi luôn cảm thấy tự hào khi có bố mẹ đều là những người thành công trong nghệ thuật. Bố mẹ là những người hỗ trợ và luôn bên cạnh trên con đường làm nghề của tôi. Họ luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên. Tuy nhiên cả hai không hề áp đặt mà luôn để con gái có không gian riêng, tự học và làm những gì mình muốn", Mỹ Anh chia sẻ.

Mỹ Anh theo đuổi dòng nhạc R&B/Soul. Năm 2020, cô ra mắt với đĩa đơn đầu tay bằng Tiếng Anh mang tên Got You và nhận được sự đón nhận của khán giả.

Năm 2021, Mỹ Anh xuất sắc trở thành Á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, cô được biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ).