My Girl sau 15 năm: Chị em đổ dốc vì đầy scandal "muối mặt", trong khi hai tài tử họ Lee cứ thế thăng hạng

Lên sóng vào năm 2005, My Girl (Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ) mang âm hưởng hài hước, lãng mạn cùng cốt truyện dễ ngấm, dễ yêu gây bão màn ảnh nhỏ xứ Hàn, sau đó lan ra toàn cầu, trở thành bệ phóng cho Lee Jun Ki, Lee Dong Wook, Lee Da Hae và Park Shi Yeon thuận lợi tiến đến gần hơn với hào quang và danh vọng.

Sau 15 năm kể từ sau khi bộ My Girl đóng máy, đến thời điểm hiện tại, có thể thấy, cặp đôi nam chính Lee Dong Wook, Lee Jun Ki đã tiến lên hàng sao được yêu thích hàng đầu Châu Á. Về phía nhà gái, Lee Da Hae sự nghiệp không mấy nổi bật nhưng có cuộc sống và tình yêu thăng hoa cùng Se7en, idol Kpop từng dính scandal đi mát-xa khi đang ở trong quân ngũ. Còn Park Si Yeon, nàng hậu từng đi tù, đã kết hôn và ly hôn, trải qua nhiều thăng trầm.

Lee Da Hae - Sự nghiệp lên cao rồi dần tan biến, yêu đương cùng idol hết thời còn dính scandal khó tha thứ

Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa khôi Chunhyang 2001, Lee Da Hae lấn sân diễn xuất. Từ những vai diễn phụ, cô dần leo lên hàng nữ chính. Nhờ có My Girl, Lee Da Hae thành công đưa tên tuổi của mình vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc, trở thành ngôi sao Hallyu được khán giả nhiều nước Châu Á mến mộ.

Sau My Girl, từ năm 2009 đến 2014 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Lee Da Hae. Cô liên tục tham gia các dự án phim truyền hình lớn nhỏ như The Slave Hunters, Song of Spring, Miss Repley, Hotel King và được công chúng công nhận tài năng cũng như nhan sắc. Không dừng lại ở tầm trong nước, Lee Da Hae vươn ra ngoài thị trường Trung Quốc với một số tác phẩm như Love Actually và Best Lover.

Sau năm 2015 đến nay, Lee Da Hae không còn hoạt động tích cực trong ngành như trước đó, số tác phẩm mà cô tham gia cực kì ít, bao gồm: Best Couple (2016) và Good Witch (2018). Không chỉ vậy, trái với danh tiếng hoa khôi một thời hoàng kim, những lần xuất hiện trước công chúng của Lee Da Hae còn bị chê là ngày càng xuống sắc vì tác dụng phụ của phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong quá khứ, Da Hae từng thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ

Tháng 9/2016, Lee Da Hae và chàng ca sĩ Se7en bị khui hẹn hò. Sau đó, hai người chính thức thừa nhận chuyện yêu đương thông qua công ty quản lý, đến nay, tình cảm của cặp đôi vẫn đang trên đà tiến triển tốt đẹp. Se7en là một trong số những ngôi sao Kpop hàng đầu gen 1. Tháng 3/2013, nam idol từng dính phải scandal nghi vấn đi mát-xa 18+ khi còn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự việc này là nguyên nhân khiến Se7en và bạn gái Park Han Byul chia tay sau 12 năm yêu nhau. Sự nghiệp của nam ca sĩ sau đó cũng đình trệ, hình ảnh xấu đi trong mắt công chúng.

Se7ev và Da Hae

Lee Dong Wook - "Trúng số" nhờ những vai diễn không phải người bình thường

Sau My Girl, Lee Dong Wook tham gia khá nhiều dự án phim ảnh lớn nhỏ như Blade Man, Scent of a Woman, Bubble Gum, The Fugitive of Joseon, tái hợp cùng Lee Da Hae ở Hotel King vào năm 2014, tuy nhiên, tất cả những bộ phim này đều không gây được mấy tiếng vang cho tên tuổi và sự nghiệp của Lee Dong Wook.

Chỉ đến khi xuất hiện bên cạnh Gong Yoo trong siêu phẩm đình đám năm 2016 - Goblin, tên tuổi của nam diễn viên mới thật sự vụt sáng một lần nữa. Trong phim, Dong Wook vào vai thần chết đẹp trai u buồn, người "chuyên trị" các thể loại trang phục màu đen. Chính nhân vật này đã giúp Lee Dong Wook quay trở lại thời kì vàng son của sự nghiệp.

Lee Dong Wook vào vai Thần Chết trong Goblin

Nối tiếp thành công của Goblin, Lee Dong Wook tham gia vào dự án phim truyền hình Life (2018) với hình tượng bác sĩ đĩnh đạc, nghiêm trang. Dù bộ phim đạt rating trung bình rơi vào khoảng 5 - 6%, một kết quả không quá tệ, nhưng vai diễn lần này của Lee Dong Wook tiếp tục chìm vào chuỗi nhạt nhòa, không để lại mấy ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ.

Lee Dong Wook trong phim Life

Năm 2019, Lee Dong Wook quay trở lại màn ảnh nhỏ cùng dự án truyền hình thuộc thể loại kinh dị tâm lý - Strangers From Hells. So với Life, rating của Strangers From Hell thấp hơn hẳn, trung bình chỉ đạt 2%, nhưng hình ảnh tên giết người biến thái Seo Moon Jo do Lee Dong Wook thủ vai lại ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng, trở thành một trong số những vai diễn để đời của Lee Dong Wook. Qua đó có thể thấy, một cách tình cờ, điểm chung trong công cuộc làm bùng phát danh tiếng của Lee Dong Wook là những vai diễn không phải là người bình thường.

Lee Dong Wook trong phim Stranger From Hell

Hiện tại, Lee Dong Wook đang liên tục đến gặp khán giả màn ảnh nhỏ vào mỗi thứ Tư, thứ Năm hàng tuần dưới hình tượng một anh chú hồ ly vừa ngầu vừa cưng trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale Of The Nine Tailed). Bộ phim có một khởi đầu rating khá tốt 5,8%. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn là quá sớm để nói về thành công trong lần nhận vai hồ ly lần này của Lee Dong Wook.

Chú hồ ly Lee Dong Wook trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Về đời tư, năm Lee Dong Wook và "tình đầu quốc dân" Suzy từng có một mối tình chóng vánh 4 tháng, kéo dài từ 3/2018 đến tháng 7/2018. Vào thời điểm cả hai xác nhận, dân tình hai họ còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì đã nghe tin cặp đôi chính đã chia đôi cơn mơ, đường ai nấy đi.

Lee Jun Ki - Vị vua của những vai diễn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt

Lee Jun Ki vốn là một trong số những ngôi sao hàng đầu màn ảnh nhỏ Châu Á. Trước khi xuất hiện trong My Girl, Lee Jun Ki được biết đến qua siêu phẩm cổ trang The King And The Clown. Xuyên suốt 15 năm kể từ sau 2005, nam diễn viên vẫn như con ong chăm chỉ, tích cực hoạt động diễn xuất.

Dù tham gia nhiều dự án lớn nhỏ nhưng những vai diễn yêu cầu bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, thể hiện sự thay đổi biểu cảm từ tinh tế đến phức tạp chỉ trong nháy mắt chính là điểm mạnh của Lee Joon Ki, cũng là yếu tố giúp đánh dấu điểm vàng son trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên. Cụ thể như vai diễn trong phim Nhất Chi Mai, vai Tứ Ca sánh đôi cùng "em gái quốc dân" IU trong Moon Lovers, hay như gần đây nhất là vai diễn người chồng với vẻ ngoài ấm áp, đáng tin cậy nhưng thực chất lại có nhiều bí mật, hơn nữa còn được đồn đoán là một kẻ sát nhân trong Flowers Of Evil.

Tài năng và nổi tiếng là thế nhưng dù đã vào hàng ngũ U40, ngôi sao 8x vẫn khá kín tiếng chuyện đời tư sau mối tình với nữ diễn viên Jeon Hye Bin và nghi án hẹn hò "em gái quốc dân" IU.

Lee Jun Ki từng bị đồn phim giả tình thật cùng IU sau khi đóng Moon Lovers

Park Shi Yeon - Nàng hậu bị scandal bủa vây, từ tù tội đến ly hôn, cuộc sống đời tư không hề yên ổn

Park Shi Yeon tiến chân vào ngành công nghiệp giải trí bằng vương miện Á Hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Sau My Girl, Park Shi Yeon tiếp tục tham gia diễn xuất trong A Love, Bitter Sweet Life, The Slingshot, Coffee House, The Innocent Man. Dù thể hiện tốt cả vai chính diện lẫn phản diện và đạt được nhiều giải thưởng nhưng trên thực tế, khi nhắc đến Park Shi Yeon, người ta thường nhớ đến những lùm xùm đời tư của cô nhiều hơn sự nghiệp chuyên môn.

Năm 2013, tên tuổi của Park Shi Yeon bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi scandal chất cấm. Người đẹp đã bị kết án 8 tháng tù giam và hai năm án treo do sử dụng chất propofol khoảng 400 đến 500 lần trong suốt 4 năm rưỡi.

Park Shi Yeon kết hôn với Park Sang Hun, một người ngoài ngành giải trí - vào ngày 19/11/2011. Cô hạ sinh hai con gái lần lượt vào năm 2013 và 2015. Sau 5 năm chung sống, Park Shi Yeon và chồng quyết định ly hôn. Vào thời điểm tin tức này được công bố, có tin đồn cho rằng người đẹp bị chồng hắt hủi vì sống quá nhiều tai tiếng, hết đi tù vì chất gây nghiện rồi lại đến lạm dụng phẫu thuật dao kéo quá đà.

Gần đây nhất, Park Shi Yeon xuất hiện cùng Lee Bo Young trong When My Love Blooms. Trong phim, Park Shi Yeon vào vai bà cả, không ít lần ra tay trừng trị tiểu tam Lee Bo Young. Bộ phim đạt thành tích rating trung bình ở khoảng 4 - 5% nhưng hào quang chủ yếu thuộc về bà xã Ji Sung chứ không phải Park Shi Yeon.

Lee Bo Young và Park Shi Yeon trong When My Love Blooms

