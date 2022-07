Mỹ: Đã có người trúng giải độc đắc Mega Millions 1,28 tỉ USD

Nhiều hãng tin và tờ báo Mỹ ngày 30-7 đăng tải thông tin đã có một người mua được vé trúng giải độc đắc nói trên. Vé trên được bán ra ở bang Illinois.

Dãy số độc đắc trong lần quay số hôm 29-7 là 67, 45, 57, 36, 13 và số Mega Ball là 14.

Một người khác mua vé Mega Millions tại cửa hàng New Way Deli & Lottery Corp., đường Đông Kingsbridge, quận Bronx, New York cũng ẵm giải thưởng 1 triệu USD.

Người chiến thắng giải độc đắc có thể nhận thưởng đầy đủ 1,28 tỉ USD trong suốt 29 năm hoặc nhận tiền một lần là 747,2 triệu USD (trước thuế), tương đương 457,5 triệu USD sau thuế.

Giải độc đắc lớn nhất của Mega Millions được ghi nhận năm 2018, trị giá 1,537 tỉ USD. Vé giành chiến thắng được bán ở bang Nam Carolina. Giải độc đắc Mega Millions lớn thứ ba tính đến nay là 1,05 tỉ USD, vào năm 2021. Một vé giành chiến thắng được bán ở bang Michigan.

Giải độc đắc 1,28 tỉ USD hiện nay cũng là giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử xổ số của Mỹ, sau giải Mega Millions năm 2018 kể trên và giải độc đắc Powerball trị giá 1,586 tỉ USD năm 2016. Những người thắng giải độc đắc Powerball này đến từ các bang California, Florida và Tennessee.

Giải độc đắc Mega Millions của Mỹ tăng lên 1,28 tỉ USD hôm 29-7. Ảnh: Reuters

Lần quay số độc đắc gần đây nhất của Mega Millions là hôm 26-7, kết quả 7-29-60-63-66 với số Mega Ball là 15. Tuy nhiên, không ai giành được giải thưởng cao nhất này mà chỉ có 9 vé thắng giải ít nhất 1 triệu USD.



Trong vài tuần qua, khi trị giá giải thưởng ngày càng cao, nhiều người trên khắp nước Mỹ đổ xô đi mua vé Mega Millions với hy vọng giành được giải thưởng.

Tỉ lệ chiến thắng giải độc đắc là 1/303.000.000, trong khi tỉ lệ giành được bất kỳ giải thưởng nào là 1/24, theo Mega Millions.

Mega Millions được chơi tại 44 bang, thủ đô Washington D.C và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Người chơi chọn 5 số không trùng nhau từ 1-70 và số thứ sáu (Mega Ball) chọn từ 1-25. Kết quả được công bố vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Vé trúng độc đắc cần trùng cả 6 số.