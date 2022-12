Mỹ Anh nổi bật với gu thời trang cá tính trong bộ ảnh cuối năm

Không đóng khung trong hình ảnh "lấp lánh" trên sân khấu hay các tác phẩm âm nhạc đình đám, Mỹ Anh có lúc rất cá tính và tinh nghịch đúng tuổi "Z" của mình khi luôn ưu tiên lựa chọn những thiết kế từ GAP.



Mỹ Anh đem đến hình ảnh đậm chất lễ hội với bảng màu nổi bật từ BST mới nhất của GAP

Là một trong những cái tên nổi bật hàng đầu của thế hệ nghệ sĩ kế thừa, cô nàng ca sĩ trẻ tài năng không chỉ là một nghệ sĩ có dấu ấn âm nhạc riêng biệt, mà còn có một tuyên ngôn thời trang rất riêng - mang đậm bản sắc "tôi".

Mỹ Anh xuất hiện với hình ảnh đầy cá tính trong chiếc Hoodie mới nhất nằm trong BST mùa lễ hội của GAP

Trong bộ ảnh mới nhất, cô nàng Gen Z đa-zi-năng này trổ tài mix & match của mình khi phối áo hoodie iconic nhà GAP với chân váy bling bling đúng chuẩn phong cách mùa lễ hội đang cận kề.

Cô nàng ca sĩ trẻ "toàn năng" thể hiện cá tính thời trang riêng của mình thông qua những mảnh ghép màu sắc từ GAP

Ở đời thường, Mỹ Anh chia sẻ cô nàng thường xuyên chọn trang phục thoải mái và GAP luôn là thương hiệu thời trang luôn có mặt trong tủ đồ của cô nàng.

Những "mảnh ghép" nổi bật từ GAP luôn là lựa chọn hàng đầu của cô nàng Mỹ Anh vì tính ứng dụng cao và sự thoải mái vốn có

Chiến dịch "The Art Of Gifting, Get Giving" của GAP

Lấy cảm hứng từ tình yêu thương và sự tử tế chiến dịch "The Art Of Gifting, Get Giving" của GAP đem đến những thiết kế đại diện cho sự gắn kết giữa những cá nhân quan trọng của bạn.

Cùng GAP, xoá bỏ lăn ranh tuổi tác, thế hệ, kết nối những tâm hồn đồng điệu bằng những cảm xúc tuyệt vời nhất.

GAP – thương hiệu thời trang với tuyên ngôn cho "giấc mơ Mỹ" và lối sống Mỹ hiện đại. Với "vị thế biểu tượng" ở thị trường quốc tế, GAP mang trong mình sự "độc tôn" khi nằm ngoài bản chất phổ biến và xu hướng thay đổi nhanh chóng của thời trang.

Thông qua những màu sắc riêng, GAP luôn tôn vinh tính giá trị nguyên bản và khẳng định phong cách dù bạn là ai.

GAP mang đến những sản phẩm thời trang và phụ kiện theo phong cách tinh tế, ngày thường, với quần jeans và áo phông cũng như chất liệu denim – cotton. Các mảnh ghép mang tính biểu tượng chỉnh chu trong mỗi khâu hoàn thiện đã trở thành nền tảng của những chiếc tủ quần áo qua nhiều thế hệ.

Danh sách cửa hàng GAP

TP.HCM

Gap Aeon Mall Tân Phú: Tầng Gf – 58 – 30 Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú.

Gap Crescent Mall: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7.

Gap Saigon Centre: Tầng 3F – 21,22,23 – 65 Lê Lợi, Quận 1.

Gap Vincom Center Đồng Khởi: Tầng B1 – 53 – 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Gap Vincom Center Landmark 81: Tầng L1-0A, 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh.

Hà Nội

Gap Sân Bay Nội Bài: Khu Cách Ly, Tầng 2, Sảnh B.

Gap The Garden Shopping Center: Tầng 1F – S1 – 13 – Từ Liêm.

Gap Tràng Tiền Plaza: Tầng 3F – 09 – 24 Hai Bà Trưng.

Shopping online tại: https://www.acfc.com.vn/gap.html