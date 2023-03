Muôn màu khi Văn Mai Hương song ca: "Nuốt" Hòa Minzy, "giao tranh" với Myra Trần và bị Mỹ Linh "nuốt" lại!

Bên cạnh những tiết mục solo thì khán giả cũng thích thú với mỗi lần Văn Mai Hương song ca với một tên tuổi nào đó. Số lần Văn Mai Hương song ca khá nhiều, tuy nhiên dưới đây là những màn song ca tiêu biểu với người hát cùng có trình độ tương đồng hoặc hơn nữ ca sĩ.

Dẫu có lúc thành công tạo hit viral khắp MXH, có lúc bị "đối thủ" lấn lướt, thậm chí có lần thành công quá dẫn đến… tai họa nhưng không ai phủ nhận được sự "lăn xả" và "hết mình" của Văn Mai Hương mỗi khi diễn song ca.

Văn Mai Hương

Bị Mỹ Linh "nuốt" khi tái hiện lại… "khúc giao tranh"

Trong đêm nhạc phòng trà mới đây, diva Mỹ Linh và Văn Mai Hương đã có tiết mục song ca đang khá viral trên MXH. Tại đây, diva Mỹ Linh quyết định tái hiện "khúc giao tranh" năm nào trên sân khấu phòng trà, nhưng do không có Thu Minh nên người khen Mỹ Linh đẹp lần này chính là Văn Mai Hương.

Không rõ do bị tâm lí khi song ca với một diva nên Văn Mai Hương xuyên suốt phần trình diễn chỉ chủ yếu hát bè cho Mỹ Linh là chính. Dù Văn Mai Hương có chất giọng rất tốt nhưng rõ ràng khi đặt cạnh diva Mỹ Linh, khán giả vẫn thấy sự chênh lệch khá rõ nét, thậm chí nhiều phân đoạn nữ ca sĩ đàn em đã bị "tượng đài" vocal "nuốt" dễ dàng.

Mỹ Linh "nuốt" Văn Mai Hương khi song ca

"Mạnh ai nấy hát" khi song ca với Myra Trần khiến khán giả tiếc nuối

Cũng mới đây, Văn Mai Hương và Myra Trần đã tổ chức đêm nhạc tại Đà Lạt. Bên cạnh các phần solo của mỗi người thì tiết mục song ca giữa 2 "vocalist" top đầu thị trường hiện tại cũng được trông đợi. Cả 2 nữ ca sĩ cũng đã chọn trình diễn cùng nhau When You Believe, bản song ca "huyền thoại" của 2 diva Whitney Houston và Mariah Carey.

Văn Mai Hương và Myra Trần song ca "When You Believe"

Văn Mai Hương hát đoạn của Mariah Carey trong khi Myra Trần hát đoạn của Whitney Houston. Hơn một nửa phần trình diễn đầu trôi qua tương đối ổn áp khi cả hai dùng chất giọng nội lực, đầy kĩ thuật của mình phù hợp, tạo cảm giác đầy ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, khi đến đoạn cao trào cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 giọng hát, Văn Mai Hương và Myra Trần đã không có sự hợp tác thành công. Kết quả là giọng hát của cả hai mỗi người đi 1 đường, không ăn nhập vào nhau. Các đoạn lên cao, thấp cũng khá tùy hứng, tạo nên tổng thể lộn xộn. Một số đoạn Văn Mai Hương cũng quên lời khiến Myra Trần phải "gánh" thay.



Văn Mai Hương và Myra Trần mạnh ai nấy hát trong 1 ca khúc lẽ ra rất cần sự hòa hợp...

Điều tiếc nuối nhất của netizen chính là việc 2 vocalist nữ nằm trong top đầu hiện tại, lại song ca 1 tình khúc "kinh điển" của 2 diva huyền thoại, nhưng vì thiếu sự chuẩn bị, hòa hợp trong giọng hát nên khán giả đã không có cơ hội để có thêm 1 tiết mục đúng tầm của cả hai.



"Hòa hợp" với Trung Quân khi hát Một Ngàn Nỗi Đau

Trong một đêm nhạc của Văn Mai Hương và Trung Quân mang tên Hai ngàn nỗi đau, bên cạnh những tiết mục solo thì điểm nhấn của đêm nhạc chắc chắn là màn song ca đầy ấn tượng của 2 giọng ca với ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau. Ca khúc Một ngàn nỗi đau ghi dấu ấn với ca từ và giai điệu giàu cảm xúc. Văn Mai Hương lẫn Trung Quân từng có clip song ca Một ngàn nỗi đau nhưng đó lại là phiên bản phòng thu, mãi đến hôm ấy, khán giả mới được thưởng thức màn song ca trên sân khấu live trọn vẹn.

Trung Quân và Văn Mai Hương là những đồng nghiệp tương đối thân thiết suốt nhiều năm qua, đã từng nhiều lần song ca với nhau nên khá ăn ý, tạo nên tổng thể đầy cảm xúc cho một ca khúc vốn đã gợi lên rất nhiều tâm sự như Một Ngàn Nỗi Đau. Rõ ràng, Văn Mai Hương khi song ca với một giọng ca "ăn rơ" thì kết quả rõ ràng làm bao trái tim "rung động" đến vậy!

Một Ngàn Nỗi Đau - Văn Mai Hương & Trung Quân

"Một chín một mười" với Uyên Linh

Văn Mai Hương cũng đã từng song ca với Uyên Linh trong ca khúc Shallow - ca khúc chủ đề của bộ phim đình đám năm 2018 A Star Is Born khiến fan yêu nhạc không khỏi xuýt xoa. Văn Mai Hương thể hiện được sự êm ái nhưng đầy nội lực, Uyên Linh thì nồng nàn và điêu luyện. Ai cũng mang đến những giây phút thưởng thức âm nhạc đầy cảm xúc cho khán giả. Cặp đôi Quán quân - Á quân Vietnam Idol cùng một mùa đã có nhiều năm đi hát cùng nhau nên có vẻ đã quá rành rẽ về ưu - nhược điểm trong giọng hát của nhau để giúp màn song ca của cả 2 thêm thăng hoa.

Uyên Linh và Văn Mai Hương song ca loạt hit của Lady Gaga

"Nuốt trọn" Hòa Minzy nhưng cũng là màn trình diễn "nổi tiếng đi kèm tai tiếng"

Trở lại giai đoạn đầu năm 2021, bản mashup Always Remember Us This Way/ Ngày chưa giông bão của Văn Mai Hương và Hòa Minzy trong tập 7 show Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân trở thành một hiện tượng, viral "bùng nổ" trên khắp MXH, vươn lên top 2 trending YouTube. Tất cả nhờ một phiên bản hát live "một cú ăn ngay" đầy xuất thần của Văn Mai Hương, không thể phủ nhận được phiên bản hát live đã "ăn điểm" tuyệt đối nhờ giọng hát lẫn cảm xúc mà nữ ca sĩ đặt vào màn trình diễn.

"Ngày chưa giông bão" x "Always Remember Us This Way" - Hoà Minzy x Văn Mai Hương

Không dừng lại ở đó, Văn Mai Hương sau đó đã khá vô tư trình diễn lại bản cover này trên khắp các sự kiện lẫn các phòng trà và địa điểm tổ chức âm nhạc. Văn Mai Hương cũng từng cho biết các đơn vị tổ chức thậm chí chỉ đích danh ca khúc Always Remember Us This Way và yêu cầu ca khúc phải có mặt trong danh sách biểu diễn. Sự thành công của bản cover khiến Văn Mai Hương đăng tải lên kênh YouTube của mình cả 2 phiên bản cover được ghi hình và biên tập chỉn chu, không khác nào một sản phẩm chính thức.



Và kể từ đó đã dấy lên ồn ào căng thẳng với fan Lady Gaga liên quan đến vấn đề bản quyền ca khúc nhạc phim A Star Is Born. Đến hiện tại, Văn Mai Hương vẫn bị fan Lady Gaga tại Việt Nam "ghim" trước câu chuyện chưa có hồi kết về vấn đề bản quyền.