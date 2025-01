Muốn cả năm may mắn và bình an, ngày Tết nên tuân thủ "6 không" này

Những ngày đầu tiên của năm mới luôn được xem là rất quan trọng, bởi nhiều người tin rằng những gì diễn ra trong các ngày này liên quan không ít đến vận mệnh của ta trong suốt một năm tới.

Đặc biệt dân gian có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", kiêng kị đầu năm là tập tục của người Việt. Những ngày đầu năm, nên tránh làm những việc này để cả năm may mắn, hanh thông.

Không nên cho lửa hoặc cho nước

Để muốn cả năm may mắn và bình an Tết đến xuân về chúng ta cần kiêng kỵ không cho nước và lửa. Bởi lửa tượng trưng cho sự may mắn, còn nước tượng trưng cho tài lộc "tiền vào như nước".

Nếu như vào đầu năm mới, bạn cho lửa hoặc nước nghĩa là bạn cho đi sự may mắn của bản thân và gia đình. Vì vậy, những ngày đầu năm bạn không nên hỏi mượn hộp diêm hay cho người khác nước.

Ảnh minh họa.

Kiêng vay mượn hoặc trả nợ đầu năm

Ông bà xưa truyền dạy con cháu rằng, không nên cho đồ đạc, tiền bạc hay là vay mượn bất cứ thứ gì vào những ngày đầu năm vì như vậy sẽ làm cho cả gia đình phải rơi vào cảnh túng thiếu suốt cả năm.

Điều kiêng kỵ này có nguồn gốc từ quan niệm, ngày đầu năm mở cửa để đón lộc tài vào nhà, nên trả hoặc cho mượn sẽ giống như "dâng" lộc của mình cho người khác.

Không nên ăn thịt chó, mực

Thịt chó là món ăn nhiều đạm và mọi người vẫn thường nói, đen như chó. Nên quan niệm ăn thịt chó đầu tháng, sẽ rất xui. Và hiện nay, việc không ăn thịt chó được nói tới rất nhiều. Trong khi đó, mực không nên cho vào thực đơn đầu năm. Bởi người ta thường nói gần mực thì đen hay đen như mực, nên rất nhiều người kiêng ăn món mực.

Tránh làm vỡ đồ đạc trong ngày Tết

Theo quan niệm, đổ vỡ đầu năm được xem là điềm không may, tan vỡ, chia ly, vì thế những ngày đầu năm mới, mọi người nên cẩn thận trong việc dọn dẹp nhà cửa, bày biện đồ đạc. Đặc biệt gương, chén, dĩa, ly, tách… là những vật dụng rất dễ vỡ, dân gian vẫn luôn quan niệm rằng, nếu làm rơi vỡ đồ vào năm mới sẽ không đem lại điềm cát lành. Bởi những từ như "vỡ, bể" là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình.

Không tranh cãi, nói gở đầu năm mới

Ngày Tết là ngày đoàn tụ, về với gia đình và quê hương bản quán. Mọi người khắp mọi miền tụ về, trong câu chuyện với nhau thường có chuyện về những vùng đất mới lạ với những phong tục, cách ứng xử và đặc biệt là các thổ âm, phương ngữ đó đây… tạo nên những câu chuyện hài hước và thú vị.

Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian trời đất giao hoà, ông Công ông Táo đã về trời, nhân sinh nhiều chuyện khó lường, vì thế nên cẩn trọng phát ngôn, giữ hoà khí để gia đạo an yên trong năm mới.

Không được đóng cửa ngày Tết

Lâu nay theo tín ngưỡng dân gian, từ sáng sớm ngày mùng 1 cho đến trước ngày rằm tháng Giêng, đức Ngọc Hoàng cùng với chư vị thần tiên sẽ giáng phàm du lý từng ngôi nhà nên nếu đóng kín cổng, các vị sẽ xem như chúng ta bất kính mà tức giận bỏ đi.

Vì vậy, trong 3 ngày Tết, trừ khi phải ra khỏi nhà để đi thăm hỏi hoặc đi chơi thì không nên đóng cửa.

*Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

(t/h)