Mức độ kinh hoàng của sóng thần Nhật Bản hiện tại: "Đánh bay" 4 con cá voi dạt vào bờ

Ít nhất bốn con cá voi đã bị trôi dạt vào bờ chỉ vài giờ sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga), khiến Nga, Nhật Bản, Mỹ cùng nhiều quốc gia ven Thái Bình Dương phải kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Đài NHK (Nhật Bản) phát sóng đoạn video cho thấy ít nhất 4 con cá voi khổng lồ mắc cạn trên bờ biển thành phố Tateyama, tỉnh Chiba. Bản tin cũng đang liên tục cập nhật cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực và kêu gọi người dân khẩn trương sơ tán.

Video ghi lại cảnh cá voi bị dạt vào bờ biển (Nguồn: NHK)

Ít nhất 4 con cá voi đã bị dạt vào bờ sau cảnh báo sóng thần (Nguồn: NHK)

Sau khi cảnh báo sóng thần được kích hoạt trên bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản vào sáng 29/7, khoảng 10h40 giờ địa phương ngày 29/7 những đợt sóng thần đầu tiên cao khoảng 30cm đã ập vào thị trấn ven biển Hokkaido, phía đông bắc Nhật Bản, theo NHK. Chính quyền Nhật đã phát đi lệnh sơ tán tại nhiều khu vực ven biển, cảnh báo: “Dự kiến sẽ có thiệt hại do sóng thần. Hãy ngay lập tức rời khỏi các khu vực ven biển, ven sông và di chuyển tới vùng đất cao hoặc các tòa nhà an toàn. Sóng thần có thể liên tiếp ập vào. Không rời khỏi khu vực an toàn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.”

Cá voi thường không bị ảnh hưởng bởi sóng thần khi đang ở sâu dưới đại dương, nhưng sự thay đổi đột ngột của mực nước và dòng chảy gần bờ khiến nước bị rút có thể khiến chúng mắc cạn tạm thời khi sóng thần tiến vào đất liền.

Nguồn: Hindustan Times