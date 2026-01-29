Mùa xuân trên những chuyến xe, chở tấm lòng sẻ chia của tuổi trẻ

Ngày 25/01/2026, chương trình thiện nguyện "Xuân Yêu Thương" được tổ chức tại xã Lương Tâm (TP. Cần Thơ), mang theo sự sẻ chia của người trẻ đến với người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được triển khai với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Trường Đại học FPT Phân hiệu Cần Thơ cùng sự tham gia của J&T Express, hướng đến mục tiêu chăm lo an sinh xã hội, góp phần giúp người dân địa phương chuẩn bị đón năm mới trong điều kiện tốt hơn.

Tết bắt đầu từ những điều rất giản dị

Tại xã Lương Tâm, Tết năm nay không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được hiện diện qua những khoảnh khắc rất đời thường. Đó là căn nhà nhỏ được trang hoàng lại gọn gàng, là sự quan tâm, hỏi han và những cuộc trò chuyện gần gũi giữa người với người trong những ngày cuối năm. Với nhiều hoàn cảnh, những thay đổi giản dị ấy đã đủ để không khí Tết trở nên rõ ràng hơn.

Qua đó, sự xuất hiện của các tình nguyện viên đã mang đến không khí rộn ràng cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã. Từ việc hỗ trợ trang hoàng lại nhà cửa đến những buổi thăm hỏi, trò chuyện thân tình, mỗi một hoạt động đều góp phần mang lại sự ấm áp và kết nối. Đặc biệt với các cụ cao tuổi, đó là sự quan tâm chân thành, giúp những ngày cuối năm thêm vui và có thêm niềm sẻ chia.

"Có các cháu đến thăm, ngồi lại trò chuyện mà không khí trong nhà vui hẳn lên. Cảm giác giống như con cháu đi làm xa dịp cuối năm trở về", một cụ cao tuổi tại xã Lương Tâm bộc bạch. Ở chiều ngược lại, những khoảnh khắc giản dị ấy cũng để lại nhiều cảm xúc với các tình nguyện viên. "Việc tham gia chương trình giúp em cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đoàn viên và trân trọng hơn những khoảnh khắc còn được ở bên người thân yêu của mình", một tình nguyện viên tham gia chương trình bày tỏ.

Một cụ cao tuổi vui mừng khi có các tình nguyện viên ghé thăm, ân cần trò chuyện và sẻ chia

Không dừng lại ở việc chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, chương trình "Xuân Yêu Thương" còn hướng sự quan tâm đến thế hệ tương lai thông qua các hoạt động khuyến học. Tại 6 trường học trên địa bàn xã Lương Tâm, chương trình đã trao 70 suất học bổng, 20 xe đạp cùng 40 phần quà học tập gồm cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này không chỉ góp phần san sẻ chi phí đầu năm học, mà còn là nguồn động viên để các em thêm vững tin trên con đường học tập, mở ra hy vọng về một năm mới với nhiều cơ hội phía trước – ông Vương Quốc Tuấn, Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ chia sẻ.

Các tình nguyện viên đang trang hoàng lại nhà cửa cho các cụ cao tuổi

Sự chung tay lan tỏa giá trị nhân văn

"Xuân Yêu Thương" được triển khai dựa trên nền tảng gắn kết nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế tại địa phương. Với xã Lương Tâm, chương trình góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo an sinh xã hội trong dịp Tết, giúp các hoạt động hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm. Với các đơn vị đồng hành, đây là cơ hội để chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiết thực, bền bỉ và có chiều sâu.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Đoàn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, TP. Cần Thơ chia sẻ:

"Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, mà còn góp phần tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. Khi các nguồn lực xã hội được kết nối đúng cách, những giá trị sẻ chia sẽ được lan tỏa rộng hơn, giúp bà con đón Tết ấm áp và trọn vẹn hơn".

Đại diện các đơn vị tổ chức trong buổi lễ khai mạc "Xuân Yêu Thương"

Theo bà Nguyễn Thị Phượng – Giám đốc Truyền thông J&T Express Việt Nam, việc tham gia chương trình xuất phát từ mong muốn đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm. "Chúng tôi hy vọng có thể góp thêm sự động viên để người dân và các em học sinh có thêm niềm tin, sự an tâm khi bước sang thềm năm mới để sự sẻ chia trong chương trình không chỉ dừng lại ở thời điểm trao tặng, mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường ngày", bà Phượng chia sẻ.

Khi các hoạt động của chương trình khép lại, nhịp sinh hoạt tại địa phương dần trở lại bình thường. Điều còn lại sau những ngày cận Tết không nằm trong giá trị vật chất, mà ở những thay đổi cụ thể trong đời sống. Đó là sự chuẩn bị chu đáo hơn cho năm mới, là niềm vui của các em học sinh khi nhận được sự khích lệ kịp thời, và là cảm giác được quan tâm giữa cộng đồng địa phương, đủ để mỗi người thêm vững tin và nhẹ lòng hơn trước thềm một chặng đường mới.