Mua Xiaomi 17T, 17T Pro nhận được ưu đãi, quà tặng gì?

Xiaomi 17T Series nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ các nâng cấp mới. Bên cạnh thông số nổi bật, nhiều người dùng cũng quan tâm đến các ưu đãi và quà tặng khi mua dòng điện thoại mới này chính hãng.

Xiaomi 17T và 17T Pro khi nào mở bán tại Việt Nam?

Mi 17T Pro và Mi 17T chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 28/05/2026. Bộ đôi smartphone này thu hút sự quan tâm nhờ được nâng cấp về camera Leica, hiệu năng và thời lượng pin.

Thêm vào đó, Xiaomi 17T Series ra mắt sớm nhiều so với thế hệ Xiaomi 15T trước đó từng ra mắt vào tháng 09/2025. Việc đẩy nhanh thời điểm trình làng giúp Xiaomi kịp tham gia mùa mua sắm và du lịch hè 2026, đồng thời hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Mua Xiaomi 17T và 17T Pro có những quà tặng gì?

Mua Mi 17T hoặc Mi 17T Pro trong thời gian đặt trước từ 29/05 – 07/06 tại CellphoneS nhận ngay gói quà hấp dẫn như giảm ngay 3.5 triệu đồng và trợ giá lên thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng được tặng SIM data đến 300GB, 4 tháng sử dụng Spotify Premium và 3 tháng Google AI, đủ để trải nghiệm giải trí và AI ngay khi mở hộp.

Sản phẩm còn được nhận thêm ưu đãi bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng áp dụng 29/5–30/6, bảo hành màn hình 6 tháng áp dụng 29/5–30/5. Thiết bị hỗ trợ bảo hành tại nhà ở 6 thành phố lớn gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng. Hãy đặt trước tại CellphoneS ngay hôm nay để nhận ưu đãi trọn bộ này.

Xiaomi 17T Series của Xiaomi có điểm gì đáng mua?

Dòng máy nổi bật nhờ tập trung mạnh vào trải nghiệm camera, hiệu năng và thời lượng pin, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng từ giải trí đến công việc hằng ngày.

Hỗ trợ camera Leica 50MP và zoom AI tới 120x

Xiaomi 17T sở hữu cụm camera Leica chính 50MP kết hợp cùng ống kính tele 50MP. Hệ thống camera này còn hỗ trợ siêu zoom AI lên đến 120x, giúp chụp sân khấu, concert hoặc chủ thể ở khoảng cách xa rõ nét hơn.

Hệ thống camera mới được nâng cấp trên thiết bị

Ngoài camera chính, thiết bị còn được bổ sung camera góc siêu rộng 12MP hỗ trợ chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc ảnh nhóm dễ dàng hơn. Ở mặt trước, thiết bị được trang bị camera selfie 32MP tích hợp bộ lọc màu Leica giúp tái tạo hình ảnh chân thực, phù hợp cho nhu cầu gọi video và chụp ảnh hằng ngày.

Chip Dimensity 8500- Ultra mạnh mẽ và HyperAI

Xiaomi 17T trang bị chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, RAM 12GB LPDDR5X và 512GB bộ nhớ trong, trong khi Xiaomi 17T Pro dùng chip MediaTek Dimensity 9500, RAM 12GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB. Cấu hình mạnh mẽ này giúp cả hai máy chạy mượt đa nhiệm, chiến tốt game đồ họa nặng và xử lý chỉnh sửa nội dung nhanh hơn.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, Xiaomi 17T và 17T Pro còn tích hợp hệ thống HyperAI kết hợp cùng Google Gemini nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Các tính năng AI hỗ trợ dịch thuật thời gian thực, tìm kiếm thông tin nhanh và xử lý hình ảnh thông minh giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong công việc lẫn giải trí.

Pin dung lượng lớn cùng bộ sạc nhanh

Điện thoại Xiaomi 17T còn nổi bật với viên pin Silicon-Carbon 6500mAh và 7000mAh trên Xiaomi 17T Pro mang lại thời lượng sử dụng dài cho nhu cầu học tập, làm việc và giải trí liên tục trong ngày. Đi kèm là công nghệ sạc nhanh HyperCharge 67W và 100W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin đáng kể.

Xiaomi 17T có màn hình AMOLED 1.5K 6,59 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 3500 nits và hỗ trợ Dolby Vision. Xiaomi 17T Pro sử dụng màn hình AMOLED 1.5K 6.83 inch, tần số quét 144Hz, cùng độ sáng 3500 nits và Dolby Vision. Những thông số này cải thiện đáng kể trải nghiệm xem phim, chơi game và sử dụng ngoài trời.

Mua Xiaomi 17T ở đâu uy tín?

Xiaomi 17T Series nổi bật với nhiều nâng cấp về camera Leica, hiệu năng Dimensity thế hệ mới và viên pin dung lượng lớn phục vụ tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với loạt trang bị đáng chú ý cùng nhiều tính năng AI hiện đại, dòng điện thoại sẽ là những smartphone đáng cân nhắc trong phân khúc cận cao cấp năm 2026.