Mua VinFast VF 5, VF 6 chạy dịch vụ, chủ xe tại Hà Nội chia sẻ: ‘Tiết kiệm cả chục triệu/tháng tiền xăng, nhiều khách cũ quay lại’

Cánh tài xế chuyển hướng sang xe điện vì bài toán kinh tế

Giá xăng dầu biến động, chi phí vận hành ngày càng “ăn” sâu vào thu nhập khiến chị Nguyễn Thị Thúy Vy (Hà Nội) buộc phải tính toán lại bài toán kinh tế khi làm dịch vụ vận tải chở khách bằng ô tô. Trong tình cảnh đó, chị Vy đã lựa chọn chuyển sang xe điện. Chiếc xe mà chị đang sử dụng để làm dịch vụ là VinFast VF 5.

“Trước đây mình đã dùng qua nhiều dòng xe xăng để chạy dịch vụ. Đến khi VinFast có chính sách sạc miễn phí, mình đã tìm hiểu sang xe điện để tận dụng tối ưu nguồn thu nhập. Và kết quả là có thể nhận thấy rõ, mình tiết kiệm rất nhiều chi phí, từ không tốn tiền xăng xe cho đến bảo dưỡng rất rẻ”, chị Vy cho biết.

Chị Vy chọn đổi sang xe điện vì chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng.

Theo ước tính của chị Vy, mỗi cuốc xe chạy bằng VF 5 sẽ giúp chị tiết kiệm được khoảng 30% so với xe xăng. Chị cho biết: “Ví dụ một cuốc xe doanh thu khoảng 1 triệu đồng thì trước kia đã mất gần 300.000 đồng tiền xăng. Giờ chi phí nhiên liệu gần như bằng không. Một tháng mà chạy vài chục cuốc thì số tiền tiết kiệm là rất đáng kể”.

Cùng là người trong nghề, anh Nguyễn Hữu Dũng (Hà Nội) cũng đổi từ xe xăng sang xe điện chạy dịch vụ để tối ưu chi phí. Anh Dũng là tài xế chuyên chạy xe sân bay và đường dài. Trước khi mua chiếc VinFast VF 6, anh sử dụng một chiếc Hyundai Grand i10.

Anh Dũng chia sẻ: “Khi còn dùng chiếc i10, tiền xăng mỗi tháng của mình là khoảng 8 triệu đồng, có lúc cao điểm tốn hơn chục triệu tiền đổ xăng. Mình quyết định đổi sang VF 6 một là vì cũng vừa với tầm tài chính, hai là tiết kiệm chi phí. Tại thời điểm mình mua xe, hãng chưa có chính sách sạc miễn phí. Mình mua xe là kèm pin luôn, nên hàng tháng chỉ phải trả thêm tiền điện, tính ra chưa đến 500 đồng/km, rất rẻ. Nhà mình có chỗ để xe nên hay cắm qua đêm ở sân nhà. Đến khi hãng có chính sách sạc miễn phí thì giống như đổ nước lã mà chạy thôi, chẳng mất đồng nào”.

Chỉ riêng việc không phải đổ xăng giúp anh Dũng tiết kiệm 8-10 triệu đồng/tháng.

Cũng theo anh Dũng, chi phí bảo dưỡng chiếc VF 6 thấp hơn nhiều so với chiếc i10. Các mốc bảo dưỡng định kỳ chiếc VF 6 chia trung bình khoảng hơn 1 triệu đồng, trong khi với chiếc xe xăng cũ là khoảng hơn 3 triệu đồng/lần.

Công nghệ giúp cánh tài xế lái xe nhàn, an toàn và thoải mái hơn

Do có hàng chục năm gắn bó với xe xăng, khi đổi sang VF 5, ban đầu chị Vy cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên, càng dùng lâu, càng quen xe, chị càng nhận thấy xe có nhiều điểm hay.

Chị Vy nhận xét: “Xe tăng tốc tức thời hơn xe xăng nên ban đầu hơi giật mình, sau quen thì thấy tiện, nhất là khi chạy vượt xe khác. Xe có cảnh báo điểm mù rất an toàn, kết nối điện thoại không dây, nhiều công nghệ mà xe xăng cùng giá không có”.

Chuyển từ xe xăng sang xe điện sẽ cần một chút thời gian đầu để làm quen, và khi đã quen rồi thì sẽ thấy an toàn.

Xe điện nói chung và xe điện VinFast nói riêng có điểm mạnh về công nghệ so với xe xăng cùng phân khúc. So với chiếc VF 5 của chị Vy, chiếc VF 6 bản Plus của anh Dũng thậm chí còn có nhiều công nghệ hiện đại hơn.

“Cái mình thấy hay nhất là mấy tính năng hỗ trợ lái xe ADAS, đi đường dài rất nhàn lại an toàn, và cả quản lý xe bằng điện thoại nữa. Thời điểm mới mua, xe còn có một vài lỗi báo ảo trên màn hình. Dần dần VinFast họ cải thiện, đến giờ cập nhật xong phần mềm là đã khắc phục hết, chưa thấy có lỗi gì cả”, anh Dũng cho biết.

Sau khi đã hoàn thiện về phần mềm, VF 6 là mẫu xe dẫn đầu về công nghệ trong phân khúc.

Cũng theo anh Dũng, khi anh đổi sang VF 6 chạy xe sân bay, nhiều khách hàng trở thành “khách ruột”, đặt dịch vụ nhiều lần vì thích trải nghiệm êm ái và không mùi của xe điện. Trong số đó, có người tò mò về xe, đặt xe dịch vụ của anh Dũng ngồi thử, thích và chốt mua luôn một chiếc tương tự.