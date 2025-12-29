Mua vàng thế này mới đáng!

Mua vàng để tích sản hay nói cách khác là để tình hình tài chính thêm phần vững chắc. Tuy nhiên thực tế là không ít người người mua vàng xong vẫn tiền bạc sao mà bí bách, thậm chí còn áp lực hơn. Thực ra, mua vàng không sai, chỉ là không phải ai cũng biết cách mua đúng. Muốn mua vàng cho đáng, phải mua đúng tư duy và đúng mục đích ngay từ đầu.

1. Mua vàng bằng tiền nhàn rỗi để chi tiêu không bị ảnh hưởng

Mua vàng chỉ đáng khi đó là phần tiền bạn chưa cần dùng tới trong ngắn hạn. Nghĩa là sau khi mua xong, bạn vẫn đủ chi tiêu hàng tháng, vẫn có quỹ dự phòng, vẫn có thể xoay xở nếu có việc đột xuất. Rất nhiều người mắc sai lầm khi gom gần hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để mua vàng.

Khi đó, vàng chưa kịp tăng giá thì áp lực đã tăng trước. Mua vàng trong trạng thái lo lắng thì dù giá có nhích lên cũng không mang lại cảm giác an toàn, trong khi "giữ an toàn" mới là giá trị lớn nhất của vàng.

2. Mua vàng để tích lũy dài hạn, không phải để lướt sóng

Vàng không phải kênh dành cho những ai thích thắng nhanh. Mua vàng nên mua với tâm thế tích lũy từng chút một, coi đó là cách chuyển tiền mặt sang một dạng tài sản bền vững hơn. Thay vì chờ "thời điểm hoàn hảo" rồi dồn tiền mua một lần, việc mua định kỳ khi có tiền dư lại giúp bạn vừa yên tâm, vừa đỡ đau đầu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Quan trọng nhất, vàng phát huy hiệu quả nếu bạn giữ được lâu - thời gian tính bằng năm chứ không phải vài tuần hay vài tháng ngắn ngủi.

3. Mua đúng loại vàng cho đúng mục tiêu tài chính

Nếu mục tiêu là giữ giá trị tài sản, vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn luôn đáng tiền hơn vàng trang sức. Vàng trang sức có chi phí gia công cao, khi bán lại thường bị trừ hao đáng kể, nên rất khó coi là kênh tích lũy hiệu quả. Nhiều người tự an ủi rằng "vừa đeo vừa giữ tiền", nhưng đến lúc cần bán mới thấy phần giữ tiền không được như kỳ vọng.

4. Mua vàng đều đặn, không chạy theo cảm xúc thị trường

Một trong những cách mua vàng sai nhất là mua khi ai cũng đang bàn tán về vàng. Khi giá tăng mạnh, tin tức dày đặc, mạng xã hội tràn ngập lời khuyên mua vàng, đó thường là lúc tâm lý đám đông lên cao nhất. Người mua sau cùng thường mua bằng nỗi sợ bỏ lỡ, chứ không phải bằng kế hoạch. Mua vàng chỉ đáng khi bạn đã xác định rõ vai trò của vàng trong bức tranh tài chính cá nhân, chứ không phải vì thấy người khác mua nên sốt ruột mua theo.

5. Không coi vàng là tất cả

Vàng không sinh lãi, không tạo dòng tiền, nên đừng "tất tay" vào vàng. Thay vào đó hãy mua vàng với tỷ trọng hợp lý, để cân bằng rủi ro cho toàn bộ danh mục tài chính. Khi có tiền mặt để xoay xở, có khoản đầu tư sinh lời và có vàng làm điểm tựa, tài chính sẽ vững hơn rất nhiều.

6. Mua vàng để yên tâm, không phải để mất ăn mất ngủ

Nếu mua vàng mà sáng mở mắt đã xem giá, tối trước khi ngủ cũng lo không biết ngày mai vàng lên hay xuống, thì rõ ràng cách mua đó chưa đáng. Mua vàng giúp bạn yên tâm rằng tiền của mình vẫn giữ được giá trị theo thời gian. Khi mua đúng cách, bạn không cần bận tâm đến biến động ngắn hạn, vì bạn biết mình đang nắm giữ thứ được thiết kế cho sự bền bỉ, chứ không phải cho cảm giác thấp thỏm lo âu.

Làm được cả 6 việc trên thì mua vàng mới gọi là tối ưu về mọi mặt. Khi đó, vàng không chỉ là tài sản cất giữ, mà là một lựa chọn tài chính của người biết tư duy, biết kiên nhẫn.