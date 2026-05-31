Mua vàng hay gửi tiền ngân hàng?

Làm sao để biết lựa chọn nào mới thực sự phù hợp với bản thân?

Khi có một khoản tiền nhàn rỗi, câu hỏi quen thuộc mà nhiều người đặt ra là nên mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào vàng cũng tốt hơn gửi tiết kiệm, và ngược lại. Điều quan trọng không nằm ở việc chạy theo xu hướng hay nghe theo đám đông, mà là hiểu mục tiêu của bản thân đang là gì. Ví dụ cùng là 100 triệu đồng, nhưng với mỗi nhu cầu khác nhau, cách sử dụng khoản tiền đó cũng sẽ khác nhau.

1. Nên mua vàng khi mục tiêu là tích lũy dài hạn

Vàng phù hợp với những người có khoản tiền nhàn rỗi chưa cần dùng đến, và muốn tích lũy tài sản theo thời gian.

Ảnh minh họa

Điểm mạnh của vàng là không đòi hỏi phải quản lý phức tạp. Nhiều người xem vàng như một cách cất giữ giá trị, đặc biệt khi chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư vào các kênh khác. Trong dài hạn, giá vàng có thể có những giai đoạn tăng mạnh xen kẽ các giai đoạn đi ngang hoặc điều chỉnh, nhưng nhìn chung vẫn được nhiều người lựa chọn như một tài sản tích lũy.

Tuy nhiên, mua vàng đòi hỏi tâm lý đủ vững. Giá vàng có thể biến động theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Nếu liên tục theo dõi giá và mua bán theo cảm xúc, rất dễ rơi vào tình trạng mua lúc cao và bán lúc thấp.

Vì vậy, vàng phù hợp hơn với người có tầm nhìn dài hạn, không cần sử dụng khoản tiền đó trong tương lai gần và chấp nhận được những biến động ngắn hạn của thị trường.

2. Nên gửi tiết kiệm ngân hàng khi ưu tiên tính thanh khoản

Không phải ai cũng cần tìm kiếm mức sinh lời cao. Với nhiều người, điều quan trọng hơn là biết chắc khoản tiền của mình vẫn ở đó, có thể sử dụng bất cứ khi nào cần. Đó là lý do gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn luôn là lựa chọn phổ biến. Khi gửi tiền, người gửi biết trước mức lãi suất nhận được, biết thời điểm đáo hạn và có thể chủ động lên kế hoạch tài chính cá nhân.

Kênh này đặc biệt phù hợp với các mục tiêu ngắn và trung hạn như chuẩn bị tiền mua xe, sửa nhà, học tập hoặc xây dựng quỹ dự phòng cho gia đình.

Ngoài ra, gửi tiết kiệm giúp nhiều người tránh được áp lực phải liên tục theo dõi biến động giá cả hay suy nghĩ về thời điểm mua bán. Với những người đề cao sự đơn giản và an tâm, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

3. Nên kết hợp cả vàng và gửi tiết kiệm khi muốn cân bằng giữa tích lũy và linh hoạt

Trên thực tế, nhiều người không chọn một trong hai mà chia khoản tiền của mình thành nhiều phần.

Ảnh minh họa

Một phần được gửi tiết kiệm để đảm bảo luôn có nguồn tiền sẵn sàng cho các kế hoạch trong tương lai gần. Phần còn lại được dùng để mua vàng nhằm phục vụ mục tiêu tích lũy dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp tránh tình trạng dồn toàn bộ tài sản vào một kênh duy nhất. Nếu bất ngờ cần tiền, bạn vẫn có khoản tiết kiệm tiền mặt để trang trải. Trong khi đó, phần tài sản tích lũy bằng vàng vẫn có cơ hội tăng giá trị theo thời gian.

Ví dụ, với một khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người lựa chọn giữ từ 6 đến 12 tháng chi phí sinh hoạt dưới dạng tiền gửi tiết kiệm. Sau khi đã có quỹ dự phòng đủ lớn, phần tiền còn lại mới được phân bổ sang vàng hoặc các kênh tích lũy khác.

Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với người đang trong giai đoạn xây dựng tài sản, vừa muốn an tâm về dòng tiền vừa muốn tạo nền tảng tài chính dài hạn.

Suy cho cùng, mua vàng hay gửi tiền ngân hàng thực chất không phải là cuộc cạnh tranh để tìm ra lựa chọn tốt nhất. Mỗi kênh đều có vai trò riêng và phù hợp với những mục tiêu khác nhau. Nếu ưu tiên tích lũy trong nhiều năm và không cần dùng tiền sớm, vàng có thể là lựa chọn phù hợp. Nếu cần sự ổn định, dễ quản lý và có thể sử dụng khi cần, gửi tiết kiệm vẫn là phương án tối ưu hơn. Đương nhiên, việc kết hợp cả hai thường là cách tiếp cận cân bằng hơn cả.