Lời khuyên từ người có kinh nghiệm mua vàng: Bình thường hóa chuyện "đu đỉnh"

Biến động giá vàng là thứ cập nhật cho biết, chứ không phải để lo lắng hay thở dài bất an, thế mới gọi là có kinh nghiệm mua vàng.

Giá vàng giảm thì lo “đu đỉnh”, giá vàng tăng lại sợ chẳng có tiền mua. Đó là cảm nhận của không ít người trong những đợt giá vàng có sự biến động. Dù việc giá vàng tăng hoặc giảm chẳng phải chuyện lạ gì nữa.

Thế nên có lẽ cũng không sai nếu khẳng định: Tâm thế phản ánh kinh nghiệm trong trường hợp này. Người có “thâm niên mua vàng” sẽ có tâm thế khác người chưa từng hoặc mới mua vàng lần đầu. Và đôi khi, sự khác biệt này được thể hiện rõ nhất qua những lần vô tình “đu đỉnh”.

Bình thường hóa việc mua vàng ở “đỉnh giá”

Đó là chia sẻ của T.Phương (sinh năm 1990) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau khoảng 6 năm mua vàng đều đặn hàng tháng, cô rút ra được một kinh nghiệm: Có tiền là mua vàng, mua xong rồi thì giá vàng chỉ như là gió thoảng mây bay, không bận tâm tính toán lời lỗ làm gì.

“Một vài lần đầu khi vô tình đu đỉnh, mình còn tiếc chứ đến giờ thì có tiền và sắp xếp được thời gian là đi mua, giá có sao cũng kệ. Vì vợ chồng mình xác định mua vàng để tích lũy tài sản chứ không phải để kiếm lời trong ngắn hạn. Thế nên có tiền và có thời gian là mua thôi. Nếu chẳng may mua đúng lúc giá cao thì tháng sau, tháng sau nữa mình lại mua tiếp lúc giá thấp hơn để trung bình giá. Một vài lần đu đỉnh không còn là chuyện đáng lo, vì cũng đâu ai dự đoán trước được giá nào là đỉnh, giá nào là đáy” - T. Phương chia sẻ.

Lần "đu đỉnh" gần nhất của T.Phương là khi giá vàng ở mức 18,22 triệu đồng/chỉ (Ảnh: NVCC)

Thành Trung (sinh năm 1995) - Người có thói quen “mua vàng mang về cho mẹ” cũng có cùng quan điểm. Cứ đúng ngày cuối của tuần được nhận lương, Thành Trung sẽ ra tiệm vàng, mua 0,5 chỉ hoặc 1 chỉ - tùy vào tình hình thu nhập tháng đó rồi mang cả hóa đơn lẫn vàng về đưa mẹ.

“Mục tiêu mua vàng của mình đơn giản là để bố mẹ yên tâm là mình đã trưởng thành, đã biết tích lũy một chút chứ không còn lông bông. Thế nên cứ nhận lương là mình đi mua vàng, mua được nửa chỉ hay 1 chỉ không quan trọng, quan trọng là tháng đó có vàng mang về đưa mẹ” - Thành Trung nói.

Còn với Phương Thảo (sinh năm 1996), dù không mua vàng hàng tháng như Thành Trung hay T.Phương, nhưng cứ có thưởng là cô lại đi mua vàng, đặc biệt là dịp Tết. Phương Thảo không lì xì bố mẹ tiền mặt, mà bằng vàng.

“Tùy vào giá vàng cũng như lương tháng 13, và tình hình tiết kiệm suốt cả năm mà số vàng mình mua để biếu bố mẹ dịp Tết sẽ khác nhau. Như Tết 2024 thì mình mua được 3 chỉ, Tết 2025 mua được 4 chỉ, còn Tết năm vừa rồi thì chỉ mua được 2 chỉ thôi.

Cứ nhận thưởng xong là mình xem giá vàng, tính toán xem mua bao nhiêu. Nếu tiền thưởng không đủ thì mình cố bù thêm trong khả năng để mua được nhiều nhất có thể” - Phương Thảo chia sẻ.

Sau 3 cái Tết mang vàng về cho bố mẹ, Phương Thảo cũng nhận ra điều tương tự như Thành Trung hay T.Phương đã nói: Giá vàng xem cho biết, xem để tính toán mình mua được bao nhiêu chứ không phải để chần chừ hay lo lắng bất an.

Kinh nghiệm của người mua vàng

1. Đi mua vàng trong TTTM là nhanh nhất

Giống như đa số người mua vàng, ban đầu, Thành Trung cũng ưu tiên đến tiệm vàng lớn - điển hình là các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), hoặc tiệm vàng gần nhà. Tùy từng thời điểm mà thời gian chờ đợi, xếp hàng sẽ khác nhau nhưng nhìn chung là vẫn phải chờ chứ không “đến cái mua luôn” được.

"Điều mình ngại nhất khi đi mua vàng là thường phải xếp hàng lâu, xuân thì nồm, hè thì nóng, đông thì lạnh. Trong 1 lần đi ăn ở TTTM, mình mới để ý thấy là tiệm vàng trong đó hầu như không đông, cuối tuần thì có khi còn chẳng có ai. Thế nên sau đó mình chỉ vào TTTM để mua vàng và gần như không phải xếp hàng nữa. Đông lắm thì cũng chỉ 4-5 phút là đến lượt mình rồi" - Thành Trung nói.

2. Đi mua vàng vào buổi tối, không giao dịch tự do trên mạng

Đó là kinh nghiệm của T.Phương. Cụ thể, cô chia sẻ 3 điều đáng lưu ý như sau.

"Thứ nhất: Tránh đi mua vào khung giờ cao điểm như buổi sáng hoặc buổi chiều. Đi mua vào buổi tối hoặc khung giờ nghỉ trưa, lượng khách vãn hơn, thời gian phải chờ cũng ngắn hơn.

Thứ hai: Mua vàng của thương hiệu lớn nhưng phải mua trong hệ thống cửa hàng của họ mới tối ưu về giá. Ví dụ như vàng SJC, có nhiều tiệm vàng nhỏ cũng nhập vàng SJC về bán, nhưng giá thường cao hơn vài trăm ngàn 1 chỉ.

Thứ ba: Không mua vàng trên mạng, kể cả là vàng thương hiệu lớn, có hóa đơn đi kèm. Dù giao dịch vàng theo cách này thường rẻ hơn, nhưng rủi ro đi kèm cũng cao. “Mình không đủ tinh ý để phát hiện đó là vàng giả hay vàng thật, hóa đơn giả hay hóa đơn thật, nên cứ giao dịch tại tiệm vàng lớn thôi mới yên tâm được” - T.Phương nhấn mạnh.