Người mua bảo hiểm nhân thọ bị công ty từ chối chi trả quyền lợi trong những trường hợp sau

Trong quá trình tìm hiểu về bảo hiểm, bên cạnh những quyền lợi chính, người mua bảo hiểm cũng cần nắm rõ các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Đây là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo việc chi trả quyền lợi được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Điều khoản loại trừ bảo hiểm là những quy định trong hợp đồng bảo hiểm, nêu rõ các tình huống hoặc sự kiện mà công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi hoặc bồi thường. Mục đích của các điều khoản loại trừ là để đảm bảo sự công bằng, ngăn chặn hành vi trục lợi bảo hiểm và giúp các công ty bảo hiểm kiểm soát rủi ro.

Theo Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được ghi rõ ràng trong hợp đồng. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm giải thích đầy đủ cho khách hàng và phải có bằng chứng xác nhận rằng khách hàng đã hiểu rõ các điều khoản này.

Điều khoản loại trừ bảo hiểm quy định các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải ghi rõ điều khoản loại trừ bảo hiểm trong hợp đồng. Công ty bảo hiểm phải giải thích rõ ràng, đầy đủ và có bằng chứng xác nhận việc bên mua bảo hiểm đã được giải thích đầy đủ và hiểu rõ nội dung này khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Nếu người tham gia bảo hiểm chậm thông báo sự kiện bảo hiểm do sự kiện bất khả kháng (như thiên tai, chiến tranh...) hoặc trở ngại khách quan (như tai nạn, bệnh tật nghiêm trọng...), công ty bảo hiểm sẽ không được từ chối bồi thường dựa trên lý do chậm thông báo.

Căn cứ tại Điều 40 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2022, công ty bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

Tham gia các hoạt động hàng không trừ khi là hành khách trên các chuyến bay thương mại.

Tự tử không thành hoặc tự gây thương tích (dù trong trạng thái bình thường hay mất trí).

Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hợp đồng, hoặc Ngày chấp thuận yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau.

Tham gia các hoạt động mạo hiểm có tính chất gây hại đến tính mạng như nhảy dù, leo núi, đua xe,...

Tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực.

Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng.

Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

Tình trạng sức khỏe liên quan đến Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) hoặc bệnh tật nào liên quan đến AIDS (ARC), hoặc nhiễm vi rút (virus) gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV).

Trường hợp người được bảo hiểm có dấu hiệu/triệu chứng của Bệnh hiểm nghèo xuất hiện trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau.

Người được bảo hiểm xuất hiện triệu chứng của Bệnh hiểm nghèo trong vòng 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau (cho dù chưa có chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo).

Xảy ra các hành động bạo loạn, ẩu đả, khởi nghĩa, bạo động dân sự, biểu tình, đình công hay khủng bố trong trường hợp người được bảo hiểm tham gia trực tiếp hay gián tiếp.

Các bệnh tật có sẵn trong người được bảo hiểm ngoại trừ các bệnh đã được kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được nhận được sự chấp thuận bảo vệ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm cần kê khai thông tin trung thực, đặc biệt là về sức khỏe. Đồng thời, người mua bảo hiểm nên đọc kỹ các điều khoản loại trừ trong hợp đồng, đặt câu hỏi cho tư vấn viên và tận dụng thời gian 21 ngày cân nhắc để xem xét mọi điều khoản trước khi chính thức tham gia.

Mặc dù là một phần không thể thiếu của hợp đồng, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm không phải là rào cản. Bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng, đọc hợp đồng cẩn thận và hỏi rõ tư vấn viên, người mua bảo hiểm có thể nắm vững những quy định này, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất và đảm bảo quyền lợi của mình một cách tối đa.