Rủ người yêu mở “tài khoản hẹn hò” đang là mốt: Mỗi người góp 50%, khỏi cần tị nạnh

Chi phí hẹn hò bây giờ không còn là chuyện của riêng bạn trai, và cũng không cần đợi tới khi kết hôn mới cùng nhau “quản tiền”.

“Tiền bạc là vùng cấm trong chuyện yêu đương”.

“Con trai thì phải chi trả phần lớn chi phí hẹn hò”.

Đây là những điều mà không ít người cho là đúng. Thế nên trong giai đoạn tìm hiểu hoặc kể cả khi đã hẹn hò được vài năm, nhiều người vẫn ngại sòng phẳng chuyện tiền nong với đối phương, phần vì sợ bị coi là keo kiệt bủn xỉn, phần vì lo nửa kia nghĩ mình “không thật lòng”.

Tuy nhiên chuyện này đang dần thay đổi, ít nhất là tại Hàn Quốc. Các cặp đôi không còn coi “tiền bạc là vùng cấm” nữa, họ sòng phẳng với nhau theo cách không thể trực diện hơn: Mỗi người góp 1 nửa.

Xu hướng mới: Mở “tài khoản hẹn hò”, “số tiết kiệm hẹn hò”

Không còn đợi đến lúc cưới mới gộp tiền hay cùng nhau lên kế hoạch tài chính, nhiều cặp đôi trẻ ở Hàn Quốc giờ đây bắt đầu quản lý tiền chung ngay từ khi còn hẹn hò. Từ những buổi ăn tối, xem phim cho đến các chuyến du lịch, mọi khoản chi đều được đưa vào một tài khoản riêng mà cả hai cùng đóng góp và theo dõi. Xu hướng này, được gọi là “date passbook”: Cả 2 người cùng mở 1 tài khoản hẹn hò hoặc sổ tiết kiệm phục vụ các khoản chi chung trong giai đoạn yêu đương.

Kim, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Seoul, là một trong số những người đang sử dụng tài khoản hẹn hò cùng bạn gái. Mỗi tháng, anh và người yêu cùng chuyển vào tài khoản chung 250.000 won/người (khoảng 4,7 triệu đồng), tương đương tổng cộng 500.000 won (khoảng 9,4 triệu đồng).

Theo Kim, số tiền này gần như đủ để chi trả toàn bộ các buổi hẹn trong tháng. Cặp đôi sử dụng dịch vụ tài khoản nhóm của KakaoBank. Kim đăng ký thẻ ghi nợ vào Samsung Pay trên điện thoại, trong khi bạn gái giữ thẻ vật lý.

Điều thú vị là người đề xuất mở tài khoản lại chính là bạn gái của anh. Cô cảm thấy không thoải mái khi Kim luôn là người thanh toán mọi khoản chi. Từ khi có tài khoản chung, cả hai dễ dàng chia sẻ trách nhiệm tài chính hơn mà không cần liên tục tính toán xem ai đã trả nhiều hay ít.

Kim cho biết việc sử dụng tài khoản chung cũng khiến họ tiết kiệm hơn. Hai người chỉ tiêu trong giới hạn số tiền đã nạp sẵn vào tài khoản. Nếu còn dư, khoản tiền đó sẽ được giữ lại để dành cho các chuyến du lịch hoặc những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Dù vậy, anh cười và thừa nhận rằng thực tế hiếm khi còn dư tiền sau mỗi tháng.

Ban đầu, những tài khoản kiểu này chỉ đơn thuần phục vụ mục đích quản lý chi tiêu. Tuy nhiên theo đại diện Toss Bank, một số cặp đôi trẻ hiện còn tận dụng tính năng ghi chú trong ứng dụng để gửi cho nhau những lời nhắn, những bức thư ngắn hoặc các lời động viên hàng ngày. Điều đó khiến tài khoản chung dần trở thành không gian giao tiếp và kết nối cảm xúc chứ không chỉ còn là công cụ tài chính.

Tín hiệu đáng mừng

Sự bùng nổ của “sổ tiết kiệm hẹn hò” được cho là kết quả của hai yếu tố: Văn hóa hẹn hò đang thay đổi và hệ thống ngân hàng số tại Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Lee Eun-hee, giáo sư danh dự ngành Khoa học Tiêu dùng tại Đại học Inha, nhận định rằng thế hệ trẻ Hàn Quốc đang tiếp cận các mối quan hệ theo hướng bình đẳng hơn rất nhiều so với thế hệ trước.

Bà cho biết trong quá khứ, mô hình phổ biến là đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ quản lý chi tiêu gia đình. Nhưng hiện nay, các cặp đôi trẻ có xu hướng cùng đóng góp về mặt kinh tế và chia sẻ trách nhiệm tài chính ngay cả khi chưa kết hôn.

Chi phí hẹn hò ngày càng đắt đỏ cũng là một lý do quan trọng. Theo khảo sát của công ty mai mối Gayeon vào năm 2023, trung bình một buổi hẹn tại Hàn Quốc tiêu tốn khoảng 74.700 won (khoảng 1,4 triệu đồng). Trong bối cảnh giá cả tăng cao, việc chia sẻ chi phí trở thành lựa chọn thực tế hơn với nhiều người trẻ.

Bên cạnh đó, công nghệ đã giúp việc quản lý tiền chung trở nên đơn giản. KakaoBank ra mắt dịch vụ tài khoản nhóm Moim Tongjang từ cuối năm 2018. Đến tháng 5/2025, nền tảng này đã vượt mốc 12 triệu người dùng. Trong số đó, các tài khoản được gắn nhãn “hẹn hò” tăng từ 360.000 tài khoản vào cuối năm 2021 lên 570.000 tài khoản vào giữa năm 2025.

Theo KakaoBank, dù tài khoản hẹn hò chỉ đứng thứ tư về số lượng sau các nhóm bạn bè, gia đình và du lịch, đây lại là loại tài khoản có tần suất giao dịch cao nhất. Số lần nạp và chi tiêu hàng tháng cao gấp hơn hai lần so với các nhóm tài khoản khác, cho thấy các cặp đôi thực sự sử dụng chúng trong đời sống hàng ngày.

Toss Bank cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tương tự. Năm 2023, tính năng tài khoản dành cho hai người của ngân hàng này có khoảng 250.000 tài khoản với 500.000 người dùng. Đến năm 2024, con số tăng lên 430.000 tài khoản và 860.000 người dùng. Giữa năm 2025, hệ thống đã ghi nhận hơn 510.000 tài khoản với trên 1 triệu người tham gia.

Dữ liệu từ KakaoBank cho thấy gần 90% người sử dụng tài khoản hẹn hò nằm trong nhóm tuổi 20-39. Trong đó, người ở độ tuổi 30 chiếm 47,5%, độ tuổi 20 chiếm 40,8% và độ tuổi 40 chiếm 8,6%.

Mặc dù vẫn còn gây tranh cãi, nhưng “tài khoản hẹn hò”, “sổ tiết kiệm hẹn hò” vẫn đang dần trở thành một phần trong văn hóa yêu đương tại Hàn Quốc. Với nhiều người trẻ, đó không chỉ là nơi cất giữ tiền cho những buổi hẹn, mà còn là cách để thể hiện sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm trong một mối quan hệ ngay từ những ngày đầu tiên.

(Nguồn:Korea JoongAng Daily)