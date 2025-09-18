Mùa tựu trường 2025: Sinh viên Gen Z “rần rần” với trend di chuyển xanh

YADEA – thương hiệu xe điện số 1 toàn cầu (theo Frost & Sullivan Beijing Inc, Shanghai Branch Co) – đang biến "phương tiện di chuyển" thành một phần của lifestyle. Với thông điệp "gieo xanh mọi hành trình", hãng mang đến cho sinh viên lựa chọn vừa cool, vừa tiết kiệm và bền vững trong mùa tựu trường năm nay.

Ngày 31/8, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, YADEA được ghi nhận vai trò tiên phong trong phát triển giao thông xanh tại Việt Nam. Chỉ ít ngày sau, hãng tung ra chương trình "Thu cũ đổi mới" cùng màn ra mắt FLIT & VITO – hai mẫu xe đạp trợ lực điện nhỏ gọn, thông minh, tiện lợi.

Ưu đãi back-to-school "chạm túi tiền"

Bắt trend quá nhanh, YADEA tung chương trình "Thu cũ đổi mới" đúng ngay mùa nhập học. Từ 10/9 – 31/10/2025, chỉ cần mang xe cũ (xăng hay điện) đến cửa hàng YADEA, sinh viên đã có thể đổi sang xe Ossy hoặc Orla P với ưu đãi cực xịn: giảm ngay 2 triệu + giảm thêm 2% lệ phí trước bạ.

Chưa hết, ưu đãi còn áp dụng cả trên Shopee, Lazada, kèm voucher giảm giá và trả góp 0% lãi suất. Nói chung là nhẹ gánh ví tiền mà vẫn kịp quẩy trend xanh cùng bạn bè đầu năm học.

Ra mắt FLIT & VITO – phong cách di chuyển của Gen Z

Ngày 14/9, sự kiện ra mắt FLIT & VITO diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ nhiều gương mặt trẻ quen thuộc từ các cộng đồng xe điện, KOL, KOC cùng đông đảo sinh viên Hà Nội. Sự kiện mang đến thông điệp "Not just a ride, it’s a YADEA lifestyle", khẳng định rằng di chuyển không chỉ là nhu cầu mà còn là cách thể hiện bản sắc cá nhân.

FLIT & VITO có kiểu dáng nhỏ gọn, hiện đại, dễ dàng "len lỏi" trong phố phường đông đúc. Tính năng trợ lực điện giúp việc đạp xe nhẹ nhàng, phù hợp khi đi học, đi cà phê hay dạo phố. Với pin dung lượng tốt và khả năng sạc tiện lợi, sinh viên có thể yên tâm sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, bảng màu trẻ trung và thiết kế hợp gu Gen Z khiến bộ đôi này trở thành "must-have item" trong mùa tựu trường.

Không chỉ là phương tiện, FLIT & VITO còn tạo nên một tuyên ngôn phong cách: sống xanh, năng động và hiện đại. Đây chính là cách YADEA bắt nhịp xu hướng của giới trẻ Việt Nam, đồng thời thúc đẩy lối sống bền vững.

Đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Ngoài sản phẩm, YADEA cũng đang mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam, với nhà máy Bắc Ninh và dự án mới ở Bắc Giang. Điều này cho thấy thương hiệu không chỉ bán xe mà còn đầu tư dài hạn, gắn bó với thị trường và người dùng trẻ.

YADEA hiện diện tại hơn 100 quốc gia, phục vụ hơn 100 triệu người dùng. Tại Việt Nam, YADEA định vị mình là lựa chọn xanh – thông minh – phong cách cho thế hệ trẻ.