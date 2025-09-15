iPhone Air vs iPhone 17 series: Điểm nhấn thiết kế tạo nên siêu phẩm đột phá

iPhone Air: Kiệt tác của sự mỏng nhẹ và thanh lịch

Đúng như tên gọi, iPhone Air là một tuyên ngôn về thiết kế tối giản, sang trọng và dường như thách thức mọi giới hạn vật lý.

Với độ mỏng chỉ 5,6 mm, iPhone Air chính thức trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Cảm giác cầm nắm trên tay nhẹ đến kinh ngạc, như thể nó "biến mất" trong lòng bàn tay bạn. Để làm được điều này, Apple đã sử dụng khung sườn từ Titan cấp 5 dùng trong ngành hàng không vũ trụ, được đánh bóng gương tinh xảo, vừa đảm bảo độ cứng cáp vượt trội, vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng bậc nhất.

Đặc biệt, lần đầu tiên cả mặt trước và sau của iPhone đều được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 thế hệ mới, giúp tăng khả năng chống trầy xước lên gấp 3 lần và chống nứt vỡ tốt hơn. Cụm camera được tái thiết kế gọn gàng, tích hợp liền mạch vào thân máy, tạo nên một tổng thể phẳng gần như tuyệt đối.

iPhone 17 Series: Nâng cấp toàn diện, khẳng định đẳng cấp "Pro"

iPhone 17 Series tiếp tục là minh chứng cho sự hoàn hảo trong từng chi tiết, mang đến những cải tiến thiết kế tinh tế nhưng đầy giá trị, đặc biệt trên các phiên bản Pro.

iPhone 17: Vẻ đẹp quen thuộc trong diện mạo mới

iPhone 17 tiêu chuẩn được nâng cấp với màn hình lớn hơn (6.3 inch) và viền mỏng hơn đáng kể, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn mà không làm tăng kích thước tổng thể. Máy vẫn giữ thiết kế bo cong mềm mại, nhưng được phủ lớp chống phản chiếu 7 lớp mới, giúp màn hình dễ đọc hơn dưới trời nắng gắt.

iPhone 17 Pro & Pro Max: Kỷ nguyên của hiệu năng và độ bền

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm nay có một bước đột phá về chất liệu và cấu trúc. Apple đã chuyển sang sử dụng thiết kế nguyên khối (unibody) từ hợp kim nhôm hàng không độc quyền, có khả năng tản nhiệt tốt hơn 20 lần so với titan thế hệ trước. Thiết kế này không chỉ giúp máy nhẹ hơn mà còn tối ưu không gian bên trong cho viên pin lớn hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) hoàn toàn mới, đảm bảo hiệu năng đỉnh cao bền bỉ. Mặt lưng cũng được trang bị kính Ceramic Shield, tăng độ bền lên gấp 4 lần.

Chương trình đặt trước iPhone mới tại Thế Giới Di Động

Khi mua iPhone 17 Series và iPhone Air tại Thế Giới Di Động trong giai đoạn đặt trước, khách hàng sẽ nhận ngay loạt ưu đãi giá trị:

Ưu đãi chính:

- Đền 1 triệu nếu giao trễ

- Trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 10%, kỳ hạn 6–12 tháng

- Thu cũ đổi mới, hỗ trợ đến 3 triệu

- Giảm đến 2,5 triệu khi thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử

Ưu đãi kèm theo:

- Mua kèm iPad, Mac, Apple Watch hoặc AirPods giảm đến 3 triệu

- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 500.000 đồng và phiếu mua hàng 200.000 đồng mua SIM MobiFone 6 tháng (8GB/ngày)

- Bảo hành mở rộng và bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000 đồng

- Hỗ trợ chuyển đổi eSIM cho Viettel, MobiFone và VinaPhone

Sự kiện ra mắt đã chính thức khép lại, mở ra một chương mới cho thế giới smartphone. Dù bạn chọn vẻ đẹp thanh lịch, mỏng nhẹ đến kinh ngạc của iPhone Air hay sức mạnh tối thượng trong một thiết kế bền bỉ của iPhone 17 Pro, đây đều là những siêu phẩm đáng mong chờ nhất năm.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.