AEON MALL PLUS chính thức có mặt, mở rộng lựa chọn mua sắm trực tuyến cho khách hàng miền TrungTrong tháng 9 này, tại AEON

Tính năng mới mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi hơn

Với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, khách hàng có thể thoải mái mua sắm ở bất kỳ đâu chỉ với chiếc điện thoại trên tay. Kho sản phẩm trên AEON MALL PLUS vô cùng đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn phong phú. Tất cả đều được cam kết về nguồn gốc và chất lượng chính hãng, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn trong mỗi quyết định mua sắm.

Một điểm nhấn khác biệt chính là các coupon khuyến mãi được phát hành thường xuyên, mang đến cơ hội mua sắm dễ dàng mà không cần băn khoăn quá nhiều về giá và chi phí vận chuyển. Đây cũng là cách giúp khách hàng có thêm trải nghiệm thú vị, từ việc mua sắm tại trung tâm thương mại truyền thống đến không gian số hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn sự an tâm về chất lượng và mức giá hợp lý.

Huế là điểm đến tiếp theo của AEON MALL PLUS

Thành phố Huế mộng mơ là điểm đến tiếp theo của AEON MALL PLUS trong dịp kỷ niệm tròn 1 năm AEON MALL gắn bó tại đây. Huế vốn nổi tiếng với nét thơ mộng, cổ kính, nhưng cũng đang từng bước chuyển mình trở thành một đô thị năng động và hiện đại – cũng chính là hình ảnh của AEONMALL Việt Nam, mang những trải nghiệm truyền thống lên không gian số.

Việc triển khai sàn Thương mại điện tử tại "thành phố di sản" như Huế cho thấy chiến lược tiếp cận và mang những trải nghiệm mua sắm số đến các cộng đồng địa phương của AEON MALL. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng tại Huế, AEON MALL PLUS còn hướng đến việc mở rộng phục vụ người tiêu dùng ở các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Trị, những nơi mà nhu cầu mua sắm trực tuyến đang phát triển rất nhanh. AEON MALL PLUS sẽ là điểm trung chuyển uy tín cho những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng khu vực miền Trung được thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Những hoạt động trải nghiệm tại sự kiện

Trong tuần lễ ra mắt (16-21/09), khách hàng ghé thăm AEON MALL Huế sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp tính năng AEON MALL PLUS tại các booth sự kiện và nhận quà tặng cùng coupon ưu đãi hấp dẫn.

Hệ sinh thái đa dạng từ sàn TMĐT đến chương trình thành viên hấp dẫn cho phép khách hàng tối ưu quyền lợi khi mua sắm trực tuyến và vui chơi, sử dụng dịch vụ tại TTTM.

Chuỗi ưu đãi đặc biệt mang đến nhiều hứng khởi cho hành trình mua sắm

Không chỉ gói gọn trong tuần lễ ra mắt, AEON MALL PLUS còn triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt để khách hàng có thêm cơ hội tận hưởng mua sắm. Vào những ngày đôi như 10/10 hay 11/11, người dùng có thể tham gia "săn deal khủng" với nhiều ưu đãi áp dụng cả trực tuyến và tại TTTM. Chương trình Payday diễn ra vào ngày 25 hằng tháng sẽ mang đến các coupon giá trị cao, giúp khách hàng thoải mái mua sắm. Đặc biệt, vào 20/10, AEON MALL PLUS sẽ giới thiệu loạt e-gift của các gian hàng ẩm thực, thời trang, làm đẹp,... như một lời tri ân và tôn vinh phái đẹp.

Với việc ra mắt AEON MALL PLUS, khách hàng có thêm một lựa chọn mới cho hành trình mua sắm của mình: vừa có thể tận hưởng không khí tại trung tâm thương mại, vừa có thể mua sắm tiện lợi trên nền tảng trực tuyến mà vẫn sở hữu những quyền lợi hấp dẫn. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn, phù hợp với nhịp sống bận rộn nhưng vẫn đề cao sự an tâm và chất lượng.