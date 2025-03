Mua trứng gà thấy 4 dấu hiệu này thì quay lưng mà đi, đặc biệt điều cuối cùng là "cạm bẫy"

Trứng gà từ lâu đã trở thành thực phẩm không thể thiếu trong gian bếp của nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ bổ dưỡng, trứng còn dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như trứng chiên, luộc, ốp la hay bánh flan. Tuy nhiên, không phải quả trứng nào cũng đảm bảo chất lượng để mang về chế biến. Cụ thể là trứng có 4 dấu hiệu bất thường sau đây!

1. Vỏ trứng có vết nứt hoặc bẩn bất thường

Vỏ trứng đóng vai trò như một "lá chắn" tự nhiên, bảo vệ lòng đỏ và lòng trắng bên trong khỏi vi khuẩn và các tác nhân gây hại từ môi trường. Nếu bạn nhìn thấy vỏ trứng có vết nứt, dù chỉ là một đường rạn nhỏ, hãy cẩn thận! Vi khuẩn như Salmonella có thể dễ dàng xuyên qua lớp vỏ bị tổn thương, làm hỏng trứng hoặc gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, những quả trứng có vỏ bám đầy bụi bẩn, vết phân, hoặc xuất hiện các mảng loang lổ không tự nhiên cũng đáng nghi ngờ. Đây là dấu hiệu cho thấy trứng có thể không được vệ sinh sạch sẽ hoặc bảo quản trong điều kiện kém vệ sinh. Để an toàn, hãy chọn những quả trứng có vỏ nguyên vẹn, sạch sẽ, màu sắc đồng đều (thường là màu nâu nhạt hoặc trắng tùy giống gà).

2. Trứng có mùi tanh nồng hoặc hôi khó chịu

Trứng tươi chất lượng tốt khi còn nguyên vỏ thường không có mùi mạnh, hoặc chỉ thoảng nhẹ một mùi đặc trưng rất nhẹ mà không gây khó chịu. Tuy nhiên, nếu bạn cầm trứng lên ngửi và phát hiện mùi tanh nồng nặc hoặc mùi hôi kỳ lạ (giống như mùi lưu huỳnh hoặc mùi thối nhẹ), đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trứng đã bị hỏng hoặc đang trong quá trình phân hủy. Đừng để vẻ ngoài bóng bẩy của vỏ trứng đánh lừa bạn! Những quả trứng như vậy không chỉ mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu vô tình sử dụng. Hãy bỏ qua ngay và tìm kiếm lựa chọn khác.

3. Trứng quá nhẹ hoặc phát ra tiếng động khi lắc

Một mẹo đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại chợ hoặc siêu thị là cầm quả trứng lên để cảm nhận trọng lượng. Trứng tươi thường có cảm giác nặng tay do lòng đỏ và lòng trắng bên trong vẫn giữ được độ ẩm và khối lượng ổn định. Ngược lại, nếu bạn thấy trứng quá nhẹ so với kích thước, hoặc khi lắc nhẹ mà nghe thấy tiếng "lọc xọc" phát ra từ bên trong, hãy cảnh giác. Âm thanh này cho thấy phần lòng trắng và lòng đỏ đã bị khô, tách rời khỏi vỏ hoặc thậm chí đã hỏng do để quá lâu. Những quả trứng như vậy không còn đảm bảo chất lượng và tốt nhất là nên tránh xa.

4. Giá rẻ bất thường

"Ngon, bổ, rẻ" là điều ai cũng mong muốn, nhưng khi giá trứng rẻ bất thường so với mặt bằng chung, bạn cần đặt câu hỏi về chất lượng. Trứng kém tươi, cận date hoặc không đạt tiêu chuẩn thường được bán với giá thấp để thu hút người mua. Nếu không có lý do hợp lý như chương trình khuyến mãi từ siêu thị uy tín, hãy cẩn thận với những khay trứng giá quá "hấp dẫn". Đừng vì tiết kiệm vài nghìn đồng mà mang về những quả trứng tiềm ẩn nguy cơ cho bữa ăn gia đình.

Mẹo kiểm tra trứng đơn giản khi mua

Ngoài việc quan sát và ngửi, bạn có thể áp dụng một cách kiểm tra phổ biến khác khi đi chợ: xin một cốc nước muối loãng (nếu người bán cho phép). Thả nhẹ quả trứng vào, nếu trứng chìm hẳn xuống đáy và nằm ngang, đó là trứng tươi. Ngược lại, nếu trứng nổi lơ lửng hoặc dựng đứng, đó là trứng cũ. Còn nếu trứng nổi hẳn lên mặt nước, chắc chắn nó đã hỏng. Ngoài ra, khi về nhà, bạn có thể đập thử một quả để kiểm tra: trứng tươi sẽ có lòng đỏ tròn đầy, lòng trắng trong và đặc, không có mùi lạ.

Lời khuyên cuối cùng

Việc chọn mua trứng gà tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh ý để đảm bảo chất lượng. Nếu gặp bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, đừng ngần ngại "quay xe" tìm khay trứng khác hoặc đổi sang cửa hàng uy tín hơn.

Sức khỏe của bạn và gia đình xứng đáng được bảo vệ từ những điều nhỏ nhất như một quả trứng trên bàn ăn. Hãy là người tiêu dùng thông minh để mỗi bữa ăn đều an toàn và ngon miệng!