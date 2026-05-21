Mua sắm thông minh là đây, ưu đãi chồng ưu đãi khi mua Galaxy S26 series

AI Phone đáng sở hữu cho người yêu công nghệ

Với phần cứng mạnh mẽ, được tối ưu cho AI ngay từ khi xuất xưởng, kết hợp cùng Galaxy AI hiểu tiếng Việt trứ danh, Galaxy S26 series là chân dung rõ nét về một thiết bị AI Phone đúng nghĩa. Sau 3 tháng ra mắt, những trải nghiệm tích cực của người dùng càng khẳng định giá trị của mẫu AI Phone này với thị trường công nghệ.

Hoài Bão, chuyên viên marketing của một công ty mỹ phẩm chia sẻ: "Các tính năng AI trên Galaxy S26 Ultra hỗ trợ mình rất nhiều trong công việc. Mình hay dùng Photo Assist để ghép sản phẩm vào phông nền mới, tạo hình minh hoạ cho bài đăng trên fanpage, dùng Gemini khảo sát các chiến dịch của đối thủ. Những việc này trước đây tốn rất nhiều thời gian và yêu cầu phần mềm phức tạp, nay đơn giản hơn và hoàn toàn miễn phí trên Galaxy S26 Ultra".

Không chỉ lập kỷ lục doanh số so với thế hệ tiền nhiệm, mẫu Galaxy S26 Ultra cao cấp còn được người dùng đánh giá cao về công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động) trên thị trường. Việc có thể chủ động bật tắt tính năng chống nhìn trộm trên điện thoại giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng ứng dụng ngân hàng, kiểm tra tin nhắn, đọc email… ở những nơi công cộng như thang máy, siêu thị, tàu điện.

Phần cứng mạnh mẽ cũng là yếu tố khiến Galaxy S26 Ultra được tín đồ giải trí di động tin chọn. Anh Bình Cao (Phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết: "Tôi khá thích cảm giác chơi game trên Galaxy S26 Ultra vì trải nghiệm mượt mà, ít nóng máy dù chơi trong thời gian dài. Ngoài ra khi cần xem phim, đọc báo hay ghi chú thì màn hình lớn và bút S Pen trên thiết bị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều".

Galaxy S26 Ultra cũng là thiết bị di động hiếm hoi được lòng cả người dùng phổ thông lẫn nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia bán chuyên và chuyên nghiệp. Khả năng quay video thiếu sáng ấn tượng, zoom 100X hay tính năng Horizontal Lock (khoá đường chân trời) được đánh giá cao. "Với những cảnh quay như đạp xe hay chạy bộ, tôi hay sử dụng Galaxy S26 Ultra để ghi hình vì vừa tiện lợi mà khả năng chống rung cũng cực tốt", anh Tâm Đặng, một TikToker cho biết.

Bên cạnh Galaxy S26 Ultra, các phiên bản khác như Galaxy S26+ hay Galaxy S26 bản tiêu chuẩn cũng nhận được sự yêu thích không kém của người dùng. Trong lúc các mẫu flagship màn hình lớn của nhiều hãng có thiết kế cồng kềnh và mức giá đắt đỏ, Galaxy S26+ nổi lên như một lựa chọn kinh tế hơn, song vẫn mang lại trải nghiệm màn hình lớn vượt trội. Ở chiều ngược lại, Galaxy S26 bản tiêu chuẩn được người dùng yêu thích flagship nhỏ gọn, dễ dùng một tay nhưng vẫn duy trì hiệu năng đỉnh cao tin chọn.

Ưu đãi hấp dẫn, sở hữu Galaxy S26 series dễ dàng

Dù rất yêu thích mẫu AI Phone của Samsung, song một số người dùng cũng thừa nhận mức giá của sản phẩm flagship là nguyên nhân khiến họ chưa đưa ra quyết định. Minh Anh (20 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Mình đang nhắm đến Galaxy S26 Ultra nhưng tham khảo phí chuyển đổi trả góp từ ngân hàng cũng khá cao, mà tiền mặt hiện tại thì cũng chưa đủ để chốt đơn".

Để đáp ứng nhu cầu sở hữu mẫu AI Phone đột phá cho số đông người dùng, Samsung đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn như giảm giá trực tiếp, thu cũ đổi mới, giảm thêm khi thanh toán trực tuyến… Mức giảm sâu và đa dạng chương trình giúp những người yêu thích Galaxy S26 series nhưng đang gặp phải rào cản về giá dễ dàng đưa ra quyết định.

Cụ thể, trong các giai đoạn từ 11-15/5, 18-21/5, 25-29/5, người dùng mua sắm Galaxy S26 series trên cửa hàng trực tuyến samsung.com sẽ nhận được deal giới hạn vô cùng hấp dẫn. Trong đó Galaxy S26 Ultra 512GB giảm trực tiếp đến 4,5 triệu đồng, Galaxy S26/S26+ 512GB giảm trực tiếp đến 3,5 triệu đồng. Người dùng cũng được ưu đãi trả góp 12 tháng với lãi suất 0%. Đặc biệt, khách hàng có thể tiết kiệm đến 18 triệu đồng khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

Trong các buổi livestream của Samsung, người dùng có thể tìm thấy mức giảm giá hấp dẫn cho sản phẩm công nghệ. Người dùng có thể được giảm đến 2 triệu đồng khi nhập code LS-THANG5, áp dụng khi mua kèm hệ sinh thái Galaxy và Samsung Care+.

Nếu đang phân vân lên đời Galaxy S26 series thì tháng 5 này là thời điểm tuyệt vời để đưa ra quyết định. Nhanh tay chốt đơn để sở hữu mẫu flagship của Samsung với ngân sách phù hợp trước khi deal hời hết hạn.