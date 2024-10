Mua phải gối dính mấy điểm này nên vứt sớm: Càng dùng càng độc hại

Nghiên cứu cho thấy một người dành trung bình 1/3 thời gian trong ngày cho giấc ngủ. Thế nên, lựa chọn 1 chiếc gối phù hợp cũng là điều cần được coi trọng. Thị trường ngày nay nhiều mẫu mã khác nhau, có loại gối rẻ tiền, có loại thì được thổi phồng giá trị nhưng lại tiềm tàng nguy cơ gây hại cho người dùng.

Gối kém chất lượng: Giá rẻ, gây hại lớn

1. Gối cho mẹ và bé

Khi chọn gối, chúng ta không nên chỉ chú ý đến giá cả, độ đàn hồi mà thành phần bên trong cũng rất quan trọng. Song đây là điều mà nhiều người thường bỏ qua.

Một cuộc kiểm tra tại Trung Quốc đã phát hiện ra 80 nhà sản xuất trên thị trường sản xuất gối có chứa formaldehyde (một chất khí không màu, mùi hăng, có thể gây kích ứng cho mắt, mũi, họng, tiếp xúc lâu dài sẽ dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng).

Đồng thời, bên trong gối còn có phẩm nhuộm amine thơm (nhóm hợp chất hữu cơ được sử dụng để tạo màu có thể gây ra phản ứng dị ứng hoặc kích ứng da và đường hô hấp) và độ pH vượt quá tiêu chuẩn.

Khi bạn sử dụng những chiếc gối như vậy, chính là bạn đang đánh cược với sức khỏe của chính mình.

Trong số những chiếc gối không đạt tiêu chuẩn này thường có loại gối cho mẹ và bé và cả gối hút chân không... Vì vậy, khi mua sắm, mọi người nhất định không được bỏ qua bước xem xét thành phần bên trong gối.

2. Gối cao su non kém chất lượng

Vài năm gần đây, gối cao su non cũng rất được ưa chuộng và được quảng cáo là làm từ cao su tự nhiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã tiết lộ rằng nếu gối chỉ đơn thuần làm từ cao su thì sẽ không thể giữ phom chuẩn mà cần phải thêm nhiều phụ gia khác.

Hiện tại, chất lượng của gối cao su non tốt nhất đạt đến 80% hàm lượng cao su. Những chiếc gối như vậy sẽ có tính năng cũng như chất lượng cao hơn.

Lý do khiến mọi người ưa chuộng gối cao su non chủ yếu là do chất liệu có khả năng hút ẩm tốt, đồng thời cũng có tính năng diệt khuẩn và loại bỏ mạt bụi. Khi kiên trì sử dụng gối cao su non còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi và cải thiện tư thế ngủ.

Tuy nhiên, khi mua gối cao su non, bạn cũng phải chú ý đến thành phần bên trong vì nhiều loại gối cao su non kém chất lượng có thể chứa chất styrene-butadiene rubber. Đây là một loại cao su tổng hợp được tạo thành từ sự polymer hóa của styrene và butadiene, có thể phát sinh các vấn đề về sức khỏe nếu hít phải hoặc tiếp xúc lâu dài.

Khác nhau về chất liệu gối, trải nghiệm sử dụng cũng sẽ khác nhau

Khi chọn gối, ngoài độ cao phù hợp hay độ đàn hồi, bạn cũng cần lựa chọn chất liệu phù hợp với mình. Trên thị trường có rất nhiều kiểu gối, trong đó phổ biến nhất là gối foam, gối cao su non và gối lông vũ.

Chọn gối có phom và chất liệu phù hợp sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng giấc ngủ, cải thiện sức khỏe đáng kể. Nếu bạn thường xuyên ngủ ở tư thế nằm nghiêng, hãy tránh chọn gối quá mềm vì chúng sẽ không mang lại hiệu quả hỗ trợ tốt. Thay vào đó nên chọn loại gối có độ cứng vừa phải, chẳng hạn như gối kê cổ hay gối foam.

Nếu bạn thích nằm ngửa, bạn có thể chọn gối mềm như gối cao su non hoặc gối lông vũ. Đây là những loại gối thoải mái nhất.

Hai loại gối không nên sử dụng

1. Gối quá cao hoặc quá thấp

Người ta thường nói rằng "cao chẩm vô ưu", nghĩa là ngủ kê cao gối thì không lo âu gì. Tuy nhiên, áp dụng vào tư thế ngủ khoa học thì không đúng.

Nếu bạn kê gối quá cao sẽ gây áp lực lên cột sống cổ, nhẹ thì có thể dẫn đến tình trạng mỏi cổ, nặng hơn có thể dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ.

Đồng thời, bạn cũng không nên chọn gối quá thấp. Ngủ trên loại gối này sẽ khiến cột sống cổ ở trong trạng thái treo lơ lửng, không thể bảo vệ cổ và có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ, chóng mặt...

2. Gối có mùi khó chịu

Tránh sử dụng những chiếc gối có mùi quá nồng. Trong khi ngủ, da và tóc của chúng ta sẽ tiết ra dầu. Nếu để lâu, gối sẽ trở nên bẩn và có mùi hôi, vừa không thoải mái vừa không tốt cho sức khỏe.

Vì vậy, chúng ta cũng cần phải hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh để gối luôn sạch sẽ.

Nguồn: Toutiao