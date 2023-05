"Mua nhà như mua rau": Người đàn ông Trung Quốc mua 8 căn nhà với số tiền chưa tới 350 triệu VNĐ, căn rẻ nhất chỉ 3,4 triệu

Được biết, đây là căn nhà thứ 12 mà ông Đinh mua tại địa phương này.



Trong vòng nửa tháng, Đinh Lạc đã mua liền một lúc 8 căn nhà, tiêu tốn tổng cộng 100.000 nhân dân tệ (337 triệu VNĐ). Ảnh: focus.cn

"Mua nhà như mua rau"

Đinh Lạc mở một cửa hàng kinh doanh trực tuyến, ban đầu ông có ý định tìm những căn nhà giá rẻ ở các địa phương khác nhau để làm kho. Tháng 10/2020, Đinh Lạc đã rất ngạc nhiên trước những cửa hàng rực rỡ ánh đèn và đám đông sôi động trên phố phường ở Hạc Bích.

"Có cảm giác như Bắc Kinh xưa. Nơi đây giống như Vương Phủ Tỉnh", ông Đinh nhận xét.

Vì vậy, trong nửa tháng tiếp theo, Đinh Lạc đã mua liền một lúc 8 căn nhà, tiêu tốn tổng cộng 100.000 nhân dân tệ (337 triệu VNĐ). Trong số đó, căn rẻ nhất có giá 1.000 nhân dân tệ (3,4 triệu VNĐ), cộng với phí môi giới 1.000 nhân dân tệ, tổng cộng chỉ là 2.000 nhân dân tệ (6,8 triệu VNĐ).

Đối với Đinh Lạc, việc mua nhà ở Hạc Bích giống như "mua rau", tìm được căn nhà phù hợp là có thể mua. Ông nói rằng, mua nhà không phải để đầu tư hay đầu cơ bất động sản, mà vì muốn có một căn nhà của riêng mình.

"Tôi đã sống trong một ngôi nhà thuê ở Bắc Kinh hơn 20 năm và cũng không tiết kiệm được nhiều tiền. Tôi luôn muốn có một căn nhà của riêng mình", ông Đinh nói.

Kinh tế đang phát triển nhưng giá nhà vẫn rẻ

Theo trang tin "Giới tài chính", Hạc Bích là một thành phố cấp tỉnh ở phía bắc của tỉnh Hà Nam, nằm ở chân phía nam của núi Thái Hành và bờ nam của sông Hoàng Hà. Tổng diện tích của Hạc Bích là 1.096 km2 và dân số thường trú là 2,713 triệu người vào cuối năm 2019. Có năm đơn vị hành chính cấp quận trong thành phố Hạc Bích.

Hạc Bích là một thành phố công nghiệp với các ngành than đá, năng lượng điện và công nghiệp hóa chất là chủ yếu. Nơi đây rất giàu tài nguyên than đá, được mệnh danh là "Biển than phía bắc Trung Quốc". Hạc Bích còn là một trong những trung tâm năng lượng quan trọng của Trung Quốc, với nhiều nhà máy nhiệt điện. Thành phố này cũng phát triển công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng, máy móc…

Mặc dù kinh tế của Hạc Bích đang phát triển nhanh chóng nhưng giá nhà ở lại tương đối thấp. Một đại lý bất động sản tại Hạc Bích tiết lộ rằng, ở quận Sơn Thành và quận Hạc Sơn, chỉ cần có khoảng 20.000 đến 40.000 nhân dân tệ (67,4 triệu - 134,9 triệu VNĐ) là thể mua một căn nhà cũ với quyền sở hữu 70 năm, và cũng có những căn nhà có giá chỉ hơn 10.000 nhân dân tệ (33,7 triệu VNĐ), "chỉ là cũ hơn một chút". Những căn nhà cũ này không mất phí quản lý tài sản và chỉ phải trả vài đồng phí vệ sinh hàng tháng.

Theo đại lý bất động sản này, trong hai năm qua, "nhiều người đã mua nhà [tại Hạc Bích], hầu hết là người đến từ nơi khác và phần lớn trong số đó là những người trẻ tuổi". Một số muốn định cư ở Hạc Bích, một số để dưỡng lão hoặc nghỉ dưỡng, và một số để đầu tư hoặc thành lập doanh nghiệp.

Mặc dù kinh tế của Hạc Bích đang phát triển nhanh chóng nhưng giá nhà ở lại tương đối thấp. Ảnh: Sohu

Đinh Lạc là một trong số đó. Ông Đinh nói rằng những căn nhà mà ông mua ở Hạc Bích đều là cửa hàng hoặc nhà có sân vườn, có thể sử dụng làm nhà kho hoặc cửa hàng. Ông cũng có kế hoạch mở một nhà hàng vịt quay Bắc Kinh ở Hạc Bích để phục vụ người dân địa phương và du khách.

Đinh Lạc cho biết, ông rất tin tưởng vào tương lai của Hạc Bích. Theo ông, Hạc Bích có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt với việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Hong Kong, Hạc Bích sẽ trở thành đầu mối giao thông ở phía bắc tỉnh Hà Nam. Nhưng ông Đinh cũng nói rằng, ông không quan tâm đến sự lên xuống của giá nhà đất, chỉ cần có thể sống thoải mái và hạnh phúc là được.

Theo trang tin "Giới tài chính", cách tiếp cận của Đinh Lạc đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng Trung Quốc. Một số ca ngợi Đinh Lạc vì tầm nhìn xa, một số đặt câu hỏi về triết lý đầu tư của ông và một số lo lắng về sự an toàn của ông.

Một cư dân mạng bình luận: "Mua 8 căn nhà với giá 100.000 nhân dân tệ là điều mà tôi sẽ không bao giờ có thể làm được trong đời".

Người khác thì nhận định: "Giá nhà đất như vậy là đã trở lại với giá trị thực".

Nhưng cũng có người bình luận: "Đừng lấy tiêu chuẩn của các thành phố lạc hậu ở phía bắc để đánh giá".

Tuy nhiên, dù sao thì Đinh Lạc cũng đã định cư ở Hạc Bích, ông nói rằng bản thân thích môi trường và bầu không khí ở đây. Ông cũng nghĩ rằng đây là một nơi thích hợp để sống. Ông Đinh còn rủ thêm bạn bè đến thăm Hạc Bích, biết đâu họ cũng sẽ tìm được một ngôi nhà ưng ý.