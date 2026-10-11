Mua nhà mặt đất gần 82 tỷ đồng sau 5 năm ở chung cư, cặp vợ chồng tiết lộ bí quyết

Ở tuổi 35, cặp vợ chồng này đã có kha khá kinh nghiệm mua nhà nói riêng, đầu tư BĐS nói chung.

Lần đầu tiên mua nhà, chọn căn vừa sức, sau đó tiếp tục cố gắng làm việc, tích lũy và mua căn rộng hơn. Đó là quan điểm đầu tư BĐS của không ít người, trong đó có John Lee và Jasmine Cheng - Cặp vợ chồng 35 tuổi tại Singapore.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS, John Lee và Jasmine Cheng đã xây dựng danh mục tài sản của gia đình thông qua quá trình mua, nắm giữ, bán và tái đầu tư có tính toán. Từ căn hộ chung cư đầu tiên, họ từng bước chuyển sang những tài sản có giá trị lớn hơn, cho đến khi sở hữu một căn nhà mặt đất tại Serangoon (Singapore), hiện được định giá khoảng 4,05 triệu SGD (81,8 tỷ đồng).

Từ căn hộ đầu tiên đến khoản lãi 20,21 tỷ đồng

Khi bắt đầu hành trình đầu tư bất động sản, John Lee và Jasmine Cheng xuất phát từ con số 0. Họ tiết kiệm cẩn thận, cân nhắc các quyết định mua nhà và lựa chọn một căn hộ chung cư có diện tích nhỏ tại khu River Valley, Singapore. Quyết định này dựa trên niềm tin vào thị trường BĐS cũng như định hướng xây dựng tài sản cho gia đình trong dài hạn.

Sau 5 năm ở trong căn hộ chung cư này, cặp đôi quyết định bán và thu về khoản lợi nhuận 400.000 SGD (khoảng 8 tỷ đồng). Với nhiều người, bán được nhà và có lời đồng nghĩa với việc đã hoàn thành một mục tiêu tài chính. Trong khi đó, John Lee và Jasmine Cheng tiếp tục đưa số vốn tích lũy vào bất động sản, với kỳ vọng tài sản mới có thể tăng giá và tạo nền tảng cho những bước đi lớn hơn.

John Lee và Jasmine Cheng

Sau 1 thời gian suy tính, cặp vợ chồng quyết định vay thêm ngân hàng để mua thêm 2 căn nhà với tổng giá trị lên tới 936.000 SGD (khoảng 18,92 tỷ đồng). 1 năm sau đó, 2 căn nhà này sinh lời lên tới 1 triệu SGD (khoảng 20,21 tỷ đồng).

Như vậy, cặp vợ chồng 35 tuổi từng bước tận dụng phần giá trị gia tăng của BĐS để mở rộng danh mục. Lợi nhuận từ thương vụ trước trở thành nguồn lực cho thương vụ sau, giúp quy mô tài sản tăng lên theo từng giai đoạn.

Chốt mua nhà mặt đất 81,8 tỷ đồng để ở

Sau nhiều thương vụ mua và bán chung cư, John Lee và Jasmine Cheng chuyển hướng sang mục tiêu sở hữu nhà mặt đất tại Serangoon (Singapore). Đầu năm 2026, họ mua căn nhà mặt đất đang ở với giá 4,05 triệu SGD (81,8 tỷ đồng) mà không cần phải vay vốn từ ngân hàng.

Điều này cho thấy vai trò của việc quản lý dòng tiền và tái đầu tư trong quá trình tích lũy tài sản. Một căn nhà có thể trở thành bước đệm cho căn nhà tiếp theo nếu người sở hữu lựa chọn thời điểm bán phù hợp, kiểm soát chi phí và sử dụng khoản thu về có kế hoạch. Tuy nhiên, đây không phải công thức bảo đảm thành công cho mọi người, bởi giá nhà có thể biến động và mỗi giao dịch đều đi kèm chi phí, nghĩa vụ tài chính cũng như rủi ro thị trường.

Từ trải nghiệm cá nhân, John Lee và Jasmine Cheng cho rằng việc đầu tư BĐS cần được nhìn nhận như một chiến lược dài hạn, thay vì những quyết định riêng lẻ. Mỗi lần mua nhà cần gắn với mục tiêu cụ thể, còn việc bán tài sản cũng phải được tính toán để tạo nguồn lực cho bước đi kế tiếp.

Căn nhà mặt đất mà vợ chồng John Lee và Jasmine Cheng đang ở

Nhìn lại hành trình mua nhà, đầu tư BĐS của mình, cặp vợ chồng cho biết điều quan trọng nhất là cần phân biệt giữa giá trị tài sản và tiền mặt sẵn có. BĐS tăng giá có thể giúp họ gia tăng tài sản ròng, nhưng không đồng nghĩa họ luôn có sẵn tiền để chi tiêu. Muốn chuyển phần giá trị đó thành vốn cho một thương vụ mới, người mua cần cân nhắc khả năng bán, thời gian giao dịch và những khoản chi phí phát sinh.

Với người đang có kế hoạch mua nhà, bài học thực tế là bắt đầu từ khả năng tài chính hiện tại, duy trì thói quen tiết kiệm và xác định rõ mục tiêu sử dụng tài sản. Việc mua căn nhà đầu tiên không nhất thiết phải là một quyết định hoàn hảo ngay lập tức. Quan trọng hơn là lựa chọn phù hợp với thu nhập, tránh để nghĩa vụ trả nợ vượt quá khả năng và có phương án cho những thay đổi trong cuộc sống.

Tất nhiên, thành quả của John Lee và Jasmine Cheng còn gắn với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm và sự am hiểu thị trường BĐS tại Singapore - điều mà không phải ai cũng làm được. Dù vậy, cách họ kiên trì tích lũy, tận dụng lợi nhuận từ tài sản cũ và xem mỗi thương vụ là một mắt xích trong kế hoạch dài hạn vẫn là kinh nghiệm đáng tham khảo.

(Nguồn: EdgeProp)