Mua một cây kem, bất ngờ “rinh” về VinFast VF5 PLUS?

Mùa hè này, một lần mua kem tưởng chừng bình thường lại mở ra những bất ngờ thú vị. Với tổng giá trị giải thưởng gần 2 tỷ đồng, Aice đã mang niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ đến người tiêu dùng Việt.

Mới đây, Aice đã tổ chức lễ trao giải ô tô tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, chính thức bàn giao chiếc VinFast VF5 Plus giải thưởng cao nhất của chương trình đến bà Ngô Ngọc Hà, khách hàng may mắn giành giải đặc biệt.

Công ty TNHH Aice Việt Nam trao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn

Ngày nhận giải trở thành một kỷ niệm đặc biệt không chỉ với bà Ngô Ngọc Hà mà còn với gia đình và những người dân xung quanh. Khi chiếc VinFast VF5 Plus chính thức được trao tận tay người trúng thưởng, không khí tại buổi lễ ngập tràn tiếng cười và những lời chúc mừng.

Chia sẻ tại buổi trao giải, bà Ngô Ngọc Hà cho biết:

"Tôi thực sự rất vui, đến giờ vẫn thấy rất bất ngờ! Hôm đó tôi chỉ mua kem Aice cho cháu như bình thường, sau khi quét mã QR trên que kem thì điện thoại thông báo trúng một chiếc ô tô. Ban đầu tôi còn bán tin bán nghi, cũng lo không biết có phải lừa đảo hay không. Sau đó, nhân viên Aice chủ động liên hệ, xác nhận lại thông tin và hướng dẫn cụ thể nên tôi lúc đó mới tin rằng mình thực sự trúng thưởng. Khi biết tin, cả gia đình tôi đều vô cùng vui mừng. Đây thực sự là một bất ngờ rất lớn đối với gia đình chúng tôi."

Bà Ngô Ngọc Hà cùng gia đình chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi may mắn nhận giải Đặc biệt

Không chỉ trao tận tay phần thưởng đến người may mắn, Aice còn mong muốn lan tỏa niềm vui ấy đến nhiều người hơn. Trong ngày diễn ra lễ trao giải, thương hiệu đã phát miễn phí hàng nghìn cây kem đến người dân và bà con khu phố, cùng mọi người chia sẻ không khí vui vẻ và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không khí tại lễ trao giải vô cùng sôi động

Cùng với việc chính thức bàn giao giải Đặc biệt VinFast VF5 Plus, Aice cũng đã tổ chức các hoạt động trao thưởng cho những khách hàng may mắn tại nhiều khu vực trên cả nước. Chương trình gồm 1 xe ô tô VinFast VF5 Plus, 5 xe máy Honda Vision, 10 tủ lạnh Toshiba, 20 TV TCL QLED và 100.000 thẻ nạp điện thoại, với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Đằng sau mỗi phần quà là một khoảnh khắc vui mừng đáng nhớ của những khách hàng may mắn, từ sự bất ngờ khi biết mình gặp may cho đến những phút giây hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui ấy cùng gia đình và người thân.

Khoảnh khắc vui mừng của những khách hàng may mắn khi nhận được phần thưởng từ chương trình

Đại diện Aice Việt Nam chia sẻ:

"Chúng tôi tin rằng niềm vui thường đến từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống. Mỗi chương trình, mỗi phần quà hay mỗi cây kem được trao đi đều là một cách để Aice gửi lời tri ân đến người tiêu dùng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Aice trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng thông qua những sản phẩm chất lượng và nhiều hoạt động ý nghĩa, Aice mong muốn tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm tốt đẹp hơn, đồng thời tiếp tục thực hiện sứ mệnh ‘Để nhiều người hơn nữa được tận hưởng niềm vui mà kem Aice mang lại.’"

Người dân địa phương vui vẻ thưởng thức kem Aice tại lễ trao giải

Sản phẩm chất lượng - Niềm vui thêm đơn giản

Sản phẩm luôn là một trong những nền tảng quan trọng giúp Aice kết nối với người tiêu dùng. Trong suốt quá trình phát triển, thương hiệu chú trọng chất lượng, đồng thời không ngừng mở rộng hương vị và lựa chọn. Bên cạnh đó, mức giá hợp lý cũng được duy trì để kem Aice trở thành một lựa chọn gần gũi, dễ thưởng thức trong cuộc sống hằng ngày.

Tại thị trường Việt Nam, Aice thường xuyên tìm hiểu khẩu vị và nhu cầu tiêu dùng để phát triển thêm nhiều dòng kem phù hợp với sở thích đa dạng. Từ trẻ em, giới trẻ đến các gia đình, mỗi người đều có thể tìm thấy những lựa chọn phù hợp với mình, từ đó tận hưởng những khoảnh khắc thưởng thức kem nhẹ nhàng, vui vẻ và thú vị hơn.

Trong thời gian tới, Aice sẽ tiếp tục đầu tư vào chất lượng, đổi mới sản phẩm và phát triển thêm nhiều hương vị mới, đồng thời duy trì mức giá dễ tiếp cận. Song song đó, thương hiệu cũng sẽ mang đến nhiều hoạt động đa dạng, góp phần tạo thêm những trải nghiệm gần gũi và đáng mong chờ cho người tiêu dùng Việt, từng bước hướng tới mục tiêu trở thành "thương hiệu kem quốc dân" được yêu thích và tin tưởng.

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