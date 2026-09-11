Gợi ý 3 bữa sáng nhanh gọn, bổ dưỡng, có món chỉ cần khoảng 6 phút

Nếu đang tìm giải pháp cho bữa sáng dinh dưỡng nhưng vẫn phải nhanh gọn thì đây có thể là ‘chân ái’ cho bạn.

Mùa tựu trường trở lại, những cung đường tất bật người đi làm đi học, xe nối đuôi nhau trên đường. Cả nhà cần bữa sáng nhanh gọn để có thể kịp giờ học, giờ làm nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng. Dưới đây là gợi ý những bữa sáng từ Gyoza, chỉ cần chế biến trong tích tắc.

Mì Gyoza Miso

Nguyên liệu cho khẩu phần 4 người:

- Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza 12 cái

- Nước dùng gà 1,4 lít

- Mì ramen 4 vắt, luộc chín trong 2 phút, xả nước lạnh, để ráo

- Trứng gà 2 quả, luộc nước nóng khoảng 5 phút, vớt ra ngâm nước lạnh, cắt dọc làm 2

- Bắp cải trắng 150g cắt sợi, chần sơ

- Thân boa rô 1/2 cắt khúc, 1/2 cắt sợi

- Lá boa-rô cắt sợi

- Cà rốt 100g tỉa hoa, cắt lát

- Táo đỏ khô 8 quả

- Kỷ tử 2 muỗng canh

- RAU NÊM: Hành lá, Ngò rí

- Gia vị: hạt nêm (2 muỗng café), dầu ăn (1 muỗng canh), nước tương (3 muỗng canh), tiêu, tương Miso (3 muỗng canh), rượu mirin (4 muỗng canh)

Thực hiện:

- Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn, cho bánh xếp kiểu Nhật Gyoza vào áp chảo vàng thơm mặt bánh, cho thêm 1/2 chén nước, đậy nắp vung trong 4 phút. Mở nắp vung nấu thêm 1 phút cho cạn hết nước. Lấy bánh Gyoza ra.

- Đun sôi nước dùng, thêm táo đỏ, cà rốt, nêm gia vị , hêm kỷ tử, thân boa-rô cắt lát vào nấu và tắt lửa.

Thưởng thức: Lót bắp cải trắng phía dưới, cho mì vào tô, cùng bánh xếp Gyoza, trứng, chan nước dùng vào là có ngay tô Mì Gyoza Miso nóng hổi cho bữa sáng cả nhà.

Mách nhỏ là món ăn này còn giúp giải cảm, giải hàn rất tốt, góp phần xua đi cảm giác khó chịu khi cảm mạo.

Súp Gyoza

Nguyên liệu cho khẩu phần 4 người:

- Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza 6 cái

- Nước dùng gà 1.2L

- Cà rốt băm 50g

- Bắp hạt 100g

- Cải thìa 70g cắt sợi

- Trứng gà 1 quả, đánh tan

- Ngò rí 1 nhánh cắt nhỏ

- Bột ngọt ½ muỗng cafe

- Bột năng 20g pha loãng

- Rễ ngò 5 cái

- Hạt nêm 1.5 muỗng canh

- Nước mắm ½ muỗng canh

- Đường ½ muỗng canh

- Bột năng 20g pha loãng với 1/3 chén nước

- Dầu mè (lượng tùy thích)

Thực hiện:

Đun sôi nước dùng gà, cho bánh xếp kiểu Nhật Gyoza, bắp, cà rốt vào nấu chín, tiếp theo thêm cải thìa, rễ ngò, nêm gia vị, thêm nước bột năng tạo độ sánh, thêm trứng tạo sợi rồi tắt lửa.

Thưởng thức: Múc súp ra chén, khi ăn rắc thêm ngò và dầu mè, tiêu, dùng nóng.

Gyoza áp chảo

Nguyên liệu cho khẩu phần 2 người:

- Bắp cải bào sợi 150g

- Dầu ăn 1 muỗng canh

- Nước tương 1.5 muỗng canh

- Dầu ớt 1 muỗng cafe

- Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza 12 cái

- Xốt mè rang

- Giấm gạo ¾ muỗng canh

Thực hiện:

- Đun nóng dầu ăn, cho Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza (không cần rã đông) và áp chảo lửa lớn 1 phút, sau đó thêm vào 1/3 chén nước, đậy nắp, nấu nhỏ lửa 4 phút, mở nắp, nấu thêm 1 phút cho cạn hết nước và Gyoza chín hoàn toàn .

- Trong lúc chờ Gyoza chín, làm nước chấm kiểu Nhật: pha 1.5 muỗng canh nước tương, ¾ muỗng canh giấm và 1 muỗng cafe dầu ớt, trộn đều.

Thưởng thức: Xếp gyoza ra đ ĩa, chấm cùng nước chấm, ăn kèm bắp cải cắt sợi rưới xốt mè rang.

Gyoza áp chảo với một mặt được chiên vàng và một mặt mềm. Chính sự kết hợp giữa lớp vỏ mỏng, phần đáy vàng giòn và nhân mềm mọng bên trong tạo nên trải nghiệm đặc trưng của món ăn.

Ngoài 3 gợi ý trên, bánh xếp kiểu Nhật Gyoza còn có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác như salad Gyoza, canh sườn Gyoza, mì trộn Gyoza… Một đĩa Gyoza áp chảo hay một bát súp Gyoza nóng hổi có thể là món ăn nhẹ, món ăn kèm trong bữa chính hoặc bữa sáng dinh dưỡng để chia sẻ cùng gia đình, bạn bè.

Giữa nhịp sống bận rộn, bạn có thể dễ dàng "đổi gió" cho bữa ăn gia đình bằng những món ăn mang đậm phong cách Nhật Bản mà không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị với Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto Việt Nam. Hiện có hai lựa chọn gồm Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Gà và Rau dùng cho nồi chiên không dầu và Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Heo và Gà.

Phiên bản nhân thịt Heo và Gà có lớp vỏ bánh mỏng bao bọc phần nhân mềm mọng gồm thịt và rau củ, với tỷ lệ thịt cân đối giữa nạc và mỡ. Nhân thịt được chế biến bằng phương pháp xay thịt chuyên biệt, giúp giữ nguyên cấu trúc thịt và tạo cảm giác mềm, mọng nước khi thưởng thức. Đặc biệt, sản phẩm không cần rã đông mà chỉ cần áp chảo trong khoảng 6 phút.