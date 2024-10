Mưa lớn kéo dài, hàng trăm nhà dân ở Biên Hòa ngập nặng

Trong ngày 28 và rạng sáng ngày 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại phường Phước Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ) bị ngập nặng trên diện rộng .

Nước mênh mông tại phường Phước Tân gây ngập hàng trăm căn nhà và trường học

Đến sáng ngày 29/10 vẫn còn hàng trăm căn nhà tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Vườn Dừa (phường Phước Tân) bị ngập nước. Từ ngày 28/10, UBND phường Phước Tân đã thông báo người dân về nguy cơ ngập nước khi có mưa để người dân chủ động ứng phó .

Một khu dân cư ở phường Phước Tân ngập nặng

Bên cạnh đó, lực lượng công an phường, dân quân thường trực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… được điều động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến khu vực cao, cũng như chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người qua lại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang đi kiểm tra, thống kê thiệt hại ban đầu do ngập.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Ngoài ra, Đội Cảnh sát phòng cháy , chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa cũng đang điều động lực lượng và phương tiện đến phường Phước Tân để sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ.

Trường THCS Phước Tân 1 ngập nước, học sinh phải nghỉ học

Cũng trong sáng 29/10, Trường THCS Phước Tân 1 (tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà), đã cho hơn 2,6 ngàn học sinh (ca sáng và ca chiều) được nghỉ học ở nhà do tình hình nước lũ sông Buông đang lên nhanh, gây ngập toàn bộ sân trường.

Hiện nước lũ sông Buông dâng cao và gây ngập ở nhiều khu dân cư, nước ngập vào sân Trường THCS Phước Tân 1. Đến sáng nay nước ngập lên ở mức 80cm, gây ngập toàn bộ các phòng học và một số phòng chức năng của nhà trường.