Mưa gió tóc bết, da đầu ngứa? 5 mẹo cực hay giúp tóc sạch bồng bềnh cả ngày!

Mùa mưa đến mang theo không khí mát mẻ, dễ chịu hơn nhưng cũng là "ác mộng" thật sự với mái tóc. Độ ẩm cao, bụi bẩn và nước mưa dễ khiến tóc nhanh bết, da đầu ngứa ngáy, mất đi độ bồng bềnh tự nhiên. Đặc biệt, với những cô nàng thường xuyên di chuyển ngoài trời, việc giữ mái tóc sạch, nhẹ và tơi mượt suốt ngày dài quả là thử thách. Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng cực hiệu quả để bạn "vượt qua mùa tóc bết" mà vẫn giữ được mái tóc khỏe đẹp, sạch sâu và thơm mát.

1. Dùng tẩy tế bào chết da đầu định kỳ

Giống như làn da, da đầu cũng cần được làm sạch sâu để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết tích tụ. Việc không làm sạch kỹ chính là nguyên nhân khiến tóc nhanh bết, gàu và yếu đi theo thời gian. Hãy chọn tẩy tế bào chết da đầu có thành phần tự nhiên như muối biển, tràm trà hoặc AHA/BHA nồng độ nhẹ. Chỉ cần massage nhẹ 1-2 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy da đầu sạch thoáng, tóc lâu bết và bồng bềnh hơn hẳn. Một mẹo nhỏ là nên tẩy da đầu trước khi gội đầu để sản phẩm làm sạch hoạt động hiệu quả hơn.

2. Chọn dầu gội làm sạch mà không gây khô tóc

Trong mùa mưa, tóc và da đầu thường ẩm ướt, dễ bết dính. Nhiều người chọn dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, nhưng vô tình khiến tóc bị khô xơ, mất độ ẩm tự nhiên.

Thay vào đó, hãy chọn dầu gội cân bằng - làm sạch hiệu quả nhưng vẫn dịu nhẹ, chứa các thành phần như trà xanh, bạc hà, hoặc chiết xuất vỏ bưởi. Chúng không chỉ làm sạch bụi bẩn, dầu thừa mà còn giúp tóc mềm mượt, nhẹ nhàng. Một mẹo nhỏ: Nên gội hai lần, lần đầu để loại bỏ dầu bẩn, lần thứ hai để dưỡng chất trong dầu gội thấm sâu, giúp tóc sạch lâu và không bết.

3. Sấy tóc đúng cách - không quá khô, không để ẩm

Sau khi gội, rất nhiều người có thói quen để tóc khô tự nhiên hoặc sấy khô hẳn đến "rít tay". Thực tế, cả hai cách này đều khiến tóc nhanh bết và hư tổn hơn.

Nếu để tóc ướt trong không khí ẩm mùa mưa, vi khuẩn và nấm men sẽ dễ sinh sôi, gây ngứa và gàu. Ngược lại, sấy quá khô lại khiến tóc mất nước, yếu đi và dễ gãy rụng. Cách tốt nhất là sấy tóc đến khi còn hơi ẩm nhẹ khoảng 90%, dùng nhiệt độ vừa phải và luôn sấy từ trên xuống để hạn chế rối. Cuối cùng, có thể chuyển sang chế độ gió mát vài giây để "khóa" lớp biểu bì tóc, giúp tóc bóng và mềm hơn.

4. Che chắn kỹ khi ra ngoài

Nước mưa tưởng chừng vô hại nhưng thực chất chứa nhiều tạp chất, bụi bẩn và vi khuẩn, có thể khiến da đầu viêm ngứa, tóc xơ rối, dễ bết. Vì vậy, đừng quên mang mũ che đầu hoặc áo khoác có mũ trùm khi ra ngoài. Bạn có thể chọn các loại mũ vải chống thấm nhẹ, vừa thời trang vừa bảo vệ tóc hiệu quả.

Nếu chẳng may tóc bị dính nước mưa, hãy về gội lại ngay để loại bỏ bụi và vi khuẩn, sau đó sấy khô nhẹ. Đừng để tóc khô tự nhiên trong tình trạng ẩm - đây là nguyên nhân hàng đầu gây mùi hôi và gàu mùa mưa.

5. Dùng dầu gội khô khi cần

Những ngày bận rộn hoặc mưa gió khiến bạn không thể gội đầu, dầu gội khô sẽ là "vị cứu tinh" đích thực. Chỉ cần xịt lên phần chân tóc, đợi vài giây rồi xoa nhẹ, lớp dầu thừa sẽ được hút sạch, tóc ngay lập tức tơi, bồng và thơm như mới gội.

Ngoài ra, dầu gội khô còn giúp tăng độ phồng cho tóc, rất thích hợp để "cấp cứu" trước khi đi làm hay ra ngoài. Tuy nhiên, đừng lạm dụng quá thường xuyên - chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần và vẫn cần gội đầu thật kỹ để da đầu được "thở".

Mùa mưa có thể là "ác mộng" của tóc, nhưng chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ trong chăm sóc hàng ngày, bạn hoàn toàn có thể giữ mái tóc sạch, nhẹ và suôn mượt suốt cả ngày dài. Hãy nhớ: Da đầu khỏe thì tóc mới đẹp, vì vậy đừng quên tẩy tế bào chết, chọn dầu gội phù hợp và bảo vệ tóc trước bụi bẩn, nước mưa. Kết hợp thêm dầu gội khô thông minh và sấy tóc đúng cách, bạn sẽ không còn lo tóc bết, tóc xẹp - mà ngược lại, mái tóc luôn tơi mềm, thơm mát và tràn sức sống ngay cả giữa những ngày mưa gió nhất.