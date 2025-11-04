Cảnh tượng khó tin: David Beckham "bỏ phố về quê", trồng rau nuôi gà như nông dân

Nhiều người vẫn quen với hình ảnh David Beckham bảnh bao trên sân cỏ hay trong những bộ vest lịch lãm trước ống kính. Nhưng mới đây, cựu danh thủ người Anh lại khiến cả mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác - giản dị, đời thường đến khó tin.

Không phải ánh đèn sân khấu, không phải đường pitch, Beckham của hiện tại đang gây bão với khu vườn quê ngập tràn rau xanh, gà thả và ong nuôi. Đoạn video anh mặc áo phông, đi ủng, xắn tay làm vườn đã thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người thậm chí phải dụi mắt vài lần để xác nhận rằng, người đàn ông đang cắm cúi nhổ cỏ kia thật sự là biểu tượng bóng đá toàn cầu một thời.

"Quý ông nước Anh" giản dị đến khó tin

Sau khi giải nghệ, Beckham cùng gia đình chuyển về sinh sống tại vùng Cotswolds, nơi nổi tiếng với khung cảnh yên bình, những ngôi nhà đá cổ điển và bầu không khí trong lành. Trong khu biệt thự rộng hàng hecta, anh tự tay thiết kế một khu vườn hữu cơ, trồng đủ loại rau củ từ cà chua, cà rốt, rau xà lách đến bắp cải, cần tây.

Đặc biệt, Beckham còn đầu tư xây dựng nhà kính để cây trồng phát triển tốt quanh năm. Những luống cà chua đỏ rực dưới nắng, những hàng rau xanh mướt nối dài được chính anh chăm bón mỗi ngày. Cựu danh thủ chia sẻ rằng, cảm giác tự tay vun trồng và chứng kiến cây lớn lên khiến anh thấy bình yên và hạnh phúc hơn bất kỳ trận thắng nào trong quá khứ.

Cuộc sống "bỏ phố về quê" giữa biệt thự triệu đô

Nhiều người bất ngờ khi biết, khu điền trang của Beckham không chỉ có vườn rau mà còn có cả khu chăn nuôi nhỏ, nơi anh nuôi gà lấy trứng, làm mật ong và thậm chí còn trồng hoa quanh nhà. Dù tài sản thuộc hàng trăm triệu USD, Beckham vẫn chọn cách sống tiết chế, gần gũi và chan hòa với thiên nhiên.

Mỗi sáng, anh đi kiểm tra cây, thu hoạch rau tươi rồi mang vào bếp chế biến cùng vợ con. Hình ảnh Beckham tay cầm rổ rau, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với gia đình khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Niềm vui giản đơn của người đàn ông từng chinh phục thế giới

Ở tuổi 50, Beckham vẫn giữ được vẻ phong độ, thân hình săn chắc nhờ chế độ sinh hoạt đều đặn. Anh làm vườn, chăm cây, tập thể dục và dành thời gian đi dạo cùng gia đình. Với anh, niềm hạnh phúc không còn đến từ những tiếng hò reo trên khán đài mà từ những điều nhỏ bé mỗi ngày - một luống rau mới mọc, một bữa ăn tự tay chuẩn bị, một buổi chiều thảnh thơi bên vợ con.

Nhiều người cho rằng, hình ảnh Beckham hiện tại chính là minh chứng cho câu nói “người càng thành công, càng hướng về sự bình dị”. Khi đã có đủ danh vọng và tiền tài, điều còn lại là tìm về sự cân bằng, trở về với đất, với thiên nhiên và chính mình.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là gieo một hạt mầm

Beckham từng nói, đất không bao giờ lừa dối ai - chăm chỉ gieo trồng thì sẽ gặt hái. Có lẽ vì vậy mà anh tìm thấy niềm vui trong từng nhát cuốc, từng luống rau non. Từ siêu sao bóng đá đến người nông dân giản dị, Beckham đã chứng minh rằng, hạnh phúc không nằm ở hào quang quá khứ mà ở cách ta sống hôm nay - chậm lại, tận hưởng, và biết ơn từng khoảnh khắc bình yên.

Theo: Toutiao