Mưa đá, dông lốc trong đêm ở Thanh Hóa

Khoảng 23h30 ngày 17/4, tại nhiều phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá. Hiện tượng này diễn ra trong ít phút, kèm theo mưa dông và sấm chớp.

"Mưa đá chỉ kéo dài ít phút nhưng hạt to, dội lên mái nhà lộp bộp", một người dân ở phường Hàm Rồng cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng, mưa đá kèm dông lốc đã khiến 2 trường học bị hư hỏng, trong đó, lốc làm tốc mái Trường THCS Thiệu Dương. Trận mưa đá và dông lốc cũng khiến nhiều diện tích hoa màu hư hỏng, bị quật ngã.

"Phường đang thống kê mức độ thiệt hại để kịp thời khắc phục hậu quả của thiên tai", lãnh đạo địa phương thông tin.

Mưa đá , dông lốc cũng xuất hiện tại một số địa phương khác ở khu vực đồng bằng và miền núi của tỉnh.

Hiện, các địa phương đang thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản, hoa màu sau cơn mưa đá.