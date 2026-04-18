Bắt nam thanh niên sinh năm 2003 trộm đồ tại siêu thị Go! Thăng Long

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hòa đã điều tra, làm rõ đối tượng Trần Hữu Trường (Sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 04/4/2026, Tổ công tác của Công an phường Yên Hòa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực bãi gửi xe máy siêu thị GO! Thăng Long.

Đối tượng Trần Hữu Trường

Công an phường đã kịp thời bắt giữ và làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Hữu Trường (Sinh năm 2003; trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản, đối tượng đã tiếp cận phương tiện không khóa cốp và chiếm đoạt tài sản bên trong. Tài sản bị trộm cắp gồm 01 máy tính bảng iPad mini 6 và 01 bút cảm ứng Apple Pencil 2, trị giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.