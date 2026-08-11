Mua chứng khoán khi nghỉ đẻ, người phụ nữ bất ngờ thành triệu phú

Việc có thể theo dõi thị trường thường xuyên trong thời gian ở nhà giúp cô dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu và giao dịch.

Từ khoản vốn ban đầu 2,4 triệu yen, một bà mẹ hai con tại Nhật Bản đã gây dựng khối tài sản lên tới khoảng 500 triệu yen nhờ đầu tư chứng khoán. Đáng chú ý, bước ngoặt trong hành trình đầu tư của cô lại đến vào khoảng thời gian nghỉ sinh, khi một tay chăm con, một tay giao dịch cổ phiếu trên điện thoại.

Nhân vật này là Choruko, một nhà đầu tư cá nhân khá nổi tiếng tại Nhật Bản. Theo JBpress, Choruko hiện là mẹ của hai bé gái và vẫn duy trì công việc bên cạnh hoạt động đầu tư. Trước những biến động địa chính trị lớn trong năm 2026, tài sản của cô đã vượt mốc 500 triệu yen (3,33 triệu USD, ~ 87 tỷ đồng).

Hành trình trên thị trường của Choruko thực tế bắt đầu từ khá sớm. Năm 2011, cô bỏ khoảng 2,4 triệu yen mua cổ phiếu Oriental Land với mục đích ban đầu là hưởng các ưu đãi dành cho cổ đông.

Tuy nhiên, phải đến năm 2019, khi nghỉ thai sản, Choruko mới thực sự bước sâu vào thị trường chứng khoán. Từ khoản lợi nhuận của khoản đầu tư trước đó, cô bắt đầu giao dịch trong ngày các cổ phiếu vốn hóa lớn bằng điện thoại.

Khoảng thời gian nghỉ sinh trở thành bước ngoặt. Thay vì chỉ nắm giữ cổ phiếu thụ động, Choruko tự học và thử sức với day trading. Việc có thể theo dõi thị trường thường xuyên trong thời gian ở nhà giúp cô dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu và giao dịch.

Chỉ khoảng 2 năm sau khi bắt đầu đầu tư chứng khoán một cách nghiêm túc trong thời gian nghỉ thai sản, Choruko đã đưa tài sản lên mốc 100 triệu yen.

Nhưng hành trình kiếm tiền trên thị trường không hoàn toàn thuận lợi. Khi day trading các cổ phiếu tăng trưởng trở thành chiến lược chủ lực và tài sản đã chạm 100 triệu yen, Choruko từng chịu khoản lỗ lên tới 24 triệu yen chỉ trong một ngày.

Cú thua lỗ này trở thành một trong những bài học lớn nhất trong hành trình đầu tư. Choruko cho biết chính thời điểm đó giúp cô nhận thức rõ hơn ranh giới giữa đầu tư và đánh bạc, từ đó thay đổi cách tiếp cận thị trường.

Chiến lược đầu tư thay đổi sang nắm giữ dài hạn cổ phiếu giá trị

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ sinh và quay trở lại công việc, Choruko gặp một vấn đề rất thực tế: cô không thể tiếp tục nhìn điện thoại và theo dõi bảng giá liên tục như trước.

Điều này buộc nữ nhà đầu tư thay đổi chiến lược. Cô rời bỏ day trading để chuyển sang nắm giữ dài hạn các cổ phiếu có cổ tức cao.

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện vào năm 2022. Khi xung đột Nga - Ukraine khiến chứng khoán Nhật Bản lao dốc, Choruko giao dịch cổ phiếu Keyence và kiếm được khoảng 500.000 yen chỉ trong một ngày. Sau thương vụ này, cô dần chuyển sang chiến lược swing trading, tập trung vào các doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Lựa chọn cổ phiếu lớn cũng xuất phát từ bài học quản trị rủi ro của Choruko. Theo nữ nhà đầu tư, một trong những vấn đề của cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ là thanh khoản. Khi thị trường giảm mạnh, nhà đầu tư có thể muốn thoát vị thế nhưng khó tìm được người mua.

Ngược lại, các cổ phiếu vốn hóa lớn thường có thanh khoản tốt hơn, thu hút dòng tiền của cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Choruko vì vậy tập trung vào những doanh nghiệp lớn mà cô có thể tiếp tục nắm giữ hoặc mua thêm ngay cả khi thị trường xuất hiện biến động.

Hai cái tên đặc biệt được nữ nhà đầu tư yêu thích là Keyence và Tokyo Electron . Mức độ yêu thích Keyence lớn đến mức Choruko từng nói vui rằng cô muốn "kết hôn với Keyence". Gần đây, cô còn chú ý tới Sanrio, trong đó đánh giá cao khả năng kinh doanh ít chịu tác động trực tiếp từ biến động giá dầu cũng như chính sách hướng tới cổ đông của doanh nghiệp.

Đằng sau khối tài sản hàng triệu USD, Choruko đặc biệt đề cao việc tự nghiên cứu thay vì mua cổ phiếu ngay sau khi nhận được một khuyến nghị.

Khi có trong tay khoản vốn lớn, một trong những phương pháp cô áp dụng là đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn. Choruko đọc các tạp chí đầu tư như Diamond ZAi và Nikkei Money, sau đó tìm kiếm những cổ phiếu cùng lúc được nhiều nguồn đánh giá tích cực.

Tokyo Electron và Kawasaki Heavy Industries từng lọt vào danh sách theo dõi theo cách này.

Tuy nhiên, thay vì lập tức xuống tiền, Choruko đưa chúng vào danh sách theo dõi và quan sát diễn biến giá hàng ngày. Mục tiêu là hiểu đặc điểm vận động của từng cổ phiếu và tránh rơi vào tình trạng mua đuổi ở vùng giá cao.

Quá trình học đầu tư cũng được duy trì ngay cả khi Choruko quay lại với công việc toàn thời gian. Thời còn làm MR (trình dược viên), có những ngày cô về nhà sau 21h nhưng vẫn dành thời gian xem các nội dung về đầu tư để bổ sung kiến thức.

Cuối tuần, cô tới những hội chợ dành cho nhà đầu tư cá nhân để trực tiếp nghe các nhà đầu tư có kinh nghiệm nói về kinh tế vĩ mô và thị trường. Choruko ghi chép lại thông tin, sau đó tự hệ thống hóa để xây dựng phương pháp đầu tư của riêng mình.

Có hàng triệu USD nhưng chưa muốn nghỉ việc

Sau nhiều lần thay đổi chiến lược, tài sản của Choruko tiếp tục tăng. Từ 2,4 triệu yen ban đầu, cô đạt mốc 100 triệu yen vào năm 2021 và đến trước những biến động địa chính trị năm 2026, khối tài sản đã vượt 500 triệu yen.

Dù sở hữu số tài sản đủ lớn để nghĩ tới độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm, Choruko vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc.

Bên cạnh đầu tư, cô hiện tham gia các công việc liên quan đến PR, IR và bất động sản, đồng thời viết bài và tham gia các sự kiện về đầu tư. Với nữ triệu phú, công việc không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn giúp duy trì kết nối với xã hội, tích lũy trải nghiệm và tránh để toàn bộ cuộc sống xoay quanh thị trường chứng khoán.

Khi công việc, đầu tư và chăm sóc hai con cùng lúc chiếm quá nhiều thời gian, Choruko lựa chọn thuê ngoài một số đầu việc hành chính và việc nhà để dành thêm thời gian cho những công việc tạo ra giá trị cao hơn, trong đó có đọc báo cáo tài chính và nghiên cứu doanh nghiệp.