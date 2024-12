Mr World 2024 - Hành trình đáng nhớ tại NovaWorld Phan Thiet

Nhìn lại đêm chung kết Mr World đẳng cấp quốc tế

Tại quảng trường Bikini Beach thuộc NovaWorld Phan Thiet, đêm chung kết Mr World 2024 đã diễn ra với các phần thi: Dance of the World, trang phục áo dài, trang phục thể thao, trình diễn vest và ứng xử. Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bên dưới khán đài, khán giả ở Phan Thiết, các tỉnh thành khác cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đổ về cổ vũ nhiệt tình cho toàn bộ hơn 60 thí sinh.

Sân khấu đêm chung kết được đầu tư công phu, hoành tráng tại quảng trường Bikini Beach.

Sau gần 1 tháng thi đấu tại Việt Nam, Top 5 Mr World 2024 đã chính thức lộ diện. Ngôi vị cao quý nhất thuộc về đại diện đến từ Puerto Rico - Danny Mejía Romero. Danh hiệu Á vương 1 vinh dự được trao cho đại diện Việt Nam - Phạm Tuấn Ngọc, Á vương 2 thuộc về đại diện đến từ Tây Ban Nha - Antonio Company và Á vương 3 được trao cho đại diện Angola - Felipe Salvador Maria.

Đêm chung kết khép lại với màn bắn pháo hoa rực rỡ, lung linh về đêm tại quảng trường Bikini Beach, gây ấn tượng mạnh mẽ với 500 khách quốc tế đến tham dự sự kiện, bao gồm giám đốc quốc gia và người thân của hơn 60 thí sinh từ khắp các châu lục.

Đêm chung kết đã mang tới cảm xúc vỡ òa, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả có mặt tại sân khấu và hàng triệu fan sắc đẹp trên toàn cầu.

Hành trình lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại NovaWorld Phan Thiet

Sau đêm chung kết, Top 5 Mr World 2024 đã quyết định dành khoảng thời gian còn lại tại Việt Nam để khám phá hệ tiện ích đa sắc màu tại NovaWorld Phan Thiet.

Top 5 Mr World 2024 khoe vẻ điển trai tại các điểm check-in biểu tượng NovaWorld Phan Thiet.

Là một trong những bộ môn yêu thích của các thí sinh Mr World 2024, NovaWorld Phan Thiet Golf Club 36 hố chuẩn quốc tế là điểm đến tiếp theo. Sân golf gây ấn tượng bởi độ khó dễ đầy biến hóa, khiến các chàng trai thêm phần phấn khích khi trải nghiệm chơi golf tại đây.

Top 5 đã có những giây phút thư giãn tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club.

Sau những giờ chơi golf vui vẻ, biệt thự biển NovaWorld Villas thơ mộng, được đầu tư nội thất trau chuốt và đầy đủ tiện nghi cao cấp chính là chốn dừng chân thư giãn cho các chàng trai.

Được biết, các căn biệt thự NovaWorld Villas cũng là lựa chọn lưu trú đang được đông đảo du khách trong và ngoài nước ưa chuộng khi đến du lịch và nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

Biệt thự đầy "chất Tây" cùng tầm nhìn thoáng đãng hướng biển đã thật sự sạc lại năng lượng cho các thí sinh sau đêm chung kết.

Á vương 1 – Phạm Tuấn Ngọc không khỏi hào hứng khi được nghỉ ngơi trong không gian của NovaWorld Villas sau cuộc thi: "NovaWorld Villas là nơi lý tưởng để chill và xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Không gian thoáng đãng, thiết kế tinh tế, mọi chi tiết đều khiến Tuấn Ngọc cảm thấy dễ chịu và thư giãn".

Chuỗi clubhouse nội khu luôn là điểm thư giãn được du khách yêu thích bởi độ sang - xịn - mịn.

Công viên chủ đề Wonder Hill chắc chắn là điểm đến không thể bỏ lỡ của các nam thần. Ở độ cao 71m so với mực nước biển, Wonder Hill chính là nơi lưu giữ những bức ảnh đáng nhớ của Top 5 Mr World trong khoảng thời gian tham gia cuộc thi tại NovaWorld Phan Thiet.

Top 5 hào hứng tại Wonder Hill - điểm "sống ảo" trứ danh đối với các bạn trẻ, đặc biệt càng lung linh vào lúc hoàng hôn.

Trút bỏ những bộ vest bảnh bao, các Mr World "xả vai" khi pose dáng hài hước với những mô hình động vật đáng yêu.

Nam vương và các Á vương Mr World 2024 ấn tượng với hệ tiện ích vui chơi – giải trí tại NovaWorld Phan Thiet khi trải nghiệm "mãi mà không hết". Kết thúc hành trình, các chàng trai check-in tại Circus Land được mô phỏng gánh xiếc lưu động kiểu Mỹ, thích thú phá đảo hàng loạt trò chơi.

Các chàng trai vô cùng "nhí nhố" khi chinh phục các trò chơi vui nhộn tại Circus Land.

Sau chuyến trải nghiệm tại NovaWorld Phan Thiet, Mr World 2024 - Danny Mejía Romero khẳng định: "Mr World 2024 là một cuộc thi quốc tế, nơi có rất nhiều thí sinh đến từ các châu lục khác nhau cùng tề tựu. Việc đăng cai cuộc thi là cơ hội lý tưởng để một điểm đến tuyệt vời như NovaWorld Phan Thiet được nhiều người biết đến hơn".