Một yếu tố của tuổi thơ ảnh hưởng lớn đến trí thông minh của con bạn!

Trên đường tan học, bạn có bao giờ quan sát kỹ những đứa trẻ quanh mình? Những chiếc cặp sách nặng trĩu, bước chân mệt mỏi và ánh mắt vô hồn là hình ảnh không hiếm gặp. Vì nỗi lo "thua ngay vạch xuất phát", trẻ em bị đẩy vào đường đua sớm, buộc phải dành cả ngày bên bàn học.

Một vị giáo sư từng thốt lên đau xót: "Phụ huynh toàn xã hội đang lo âu đến chết đi được... Nhìn lại mới thấy tất cả đều sai, khi trẻ còn nhỏ, hãy để chúng được chơi". Chúng ta thường lầm tưởng rằng hy sinh tuổi thơ là để đổi lấy tương lai, nhưng thực tế, tuổi thơ chính là "lớp nền" quyết định màu sắc của tương lai đó. Giống như một cái cây, tuổi thơ là bộ rễ; rễ càng đắm sâu, cây càng vững vàng trước bão tố.

Tuổi thơ càng dài, não bộ càng thông minh

Nhiều người lầm tưởng rằng những "thiên tài" phải là những người "cày ải" sách vở từ bé. Nhưng câu chuyện của Ninh Bác Vũ - chàng trai 26 tuổi ở Trung Quốc lọt vào "Kế hoạch thiên tài" của Huawei với mức lương hàng triệu nhân dân tệ đã chứng minh điều ngược lại. Ngoài học tập, phần lớn thời gian của cậu dành cho việc chơi: từ vô địch quay Yo-yo, phá kỷ lục nhảy cao đến làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Thực tế, những học sinh hàng đầu hiện nay hiếm khi là những "mọt sách" thuần túy. Khoa học não bộ đã lý giải: Hoạt động vui chơi và vận động giúp não bộ tiết ra BDNF - loại "phân bón" thúc đẩy vùng hải mã (phụ trách trí nhớ) phát triển. Khi trẻ tự do khám phá, cơ thể sản sinh dopamine và serotonin, kích thích các kết nối thần kinh mạnh mẽ. Một tuổi thơ đầy ắp trải nghiệm vui chơi chính là khoản đầu tư "vàng" cho trí tuệ.

Ảnh minh họa

Tuổi thơ càng dài, sức bền tương lai càng lớn

Nhiều bậc cha mẹ không biết rằng, việc ép trẻ học quá mức đang tạo ra những "sợi dây đàn" căng đến mức sắp đứt. Sự bận rộn đánh đổi bằng tuổi thơ thường tạo ra những tâm hồn khô héo.

Ngược lại, những đứa trẻ được "thả rông" đúng nghĩa trong môi trường giàu trải nghiệm thường sở hữu nguồn năng lượng nội tại tràn trề. Về điều này, một tiến sĩ giáo dục nhận định: "Những hoạt động như chạy nhảy tự do, quan sát thiên nhiên hay thậm chí là ngồi thẫn thờ... giúp trẻ cảm nhận niềm vui cuộc sống, từ đó kích phát sức sống tiềm tàng". Cuộc đời là một chặng đường dài, đừng để trẻ cạn pin ngay từ những km đầu tiên.

Ba nguyên tắc để giữ lại tuổi thơ cho con

Kéo dài tuổi thơ không có nghĩa là buông thả, mà là tìm điểm cân bằng, giúp trẻ phát triển động lực nội tại thay vì áp lực từ bên ngoài.

1. Cho phép những "khoảng lặng" trong trưởng thành

Nghiên cứu trên 420.000 học sinh tại Trung Quốc đã chỉ ra hiện tượng "4 không" đáng báo động: Không động lực học, không hứng thú với thế giới thực, không kỹ năng giao tiếp và không cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống. Nguyên nhân cốt lõi là trẻ thiếu không gian riêng. Hãy để trẻ có quyền "lãng phí" thời gian cho những việc "vô bổ" như quan sát đàn kiến hay đọc một cuốn sách yêu thích không nằm trong chương trình học.

2. Trở thành "điểm tựa" thay vì "máy ép"

Trong môi trường giáo dục khắc nghiệt, cha mẹ cần là người hóa giải áp lực cho con. Thay vì so sánh và trách phạt khi con điểm kém, hãy học cách chấp nhận và nhìn thấy điểm sáng của trẻ. Sự thấu hiểu và tiếp nhận vô điều kiện từ gia đình là nền tảng lớn nhất để đứa trẻ tự tin tiến về phía trước.

3. Nuôi dưỡng một "niềm đam mê" thực thụ

Học tập là quá trình tiêu hao năng lượng, nhưng làm việc mình yêu thích lại là cách nạp năng lượng. Một đứa trẻ có niềm đam mê mãnh liệt, dù là bóng đá, vẽ tranh hay lắp ráp – sẽ có khả năng tự chữa lành và duy trì trạng thái tinh thần tích cực trước những biến cố của cuộc đời.

Một nghiên cứu kéo dài 70 năm tại Anh khẳng định: Những trẻ có tuổi thơ vô tư, ít lo âu không chỉ có chỉ số IQ cao hơn mà khi trưởng thành còn đạt được thành tựu cá nhân và sức khỏe tâm thần tốt hơn hẳn. Tuổi thơ chính là "phòng nghiên cứu và phát triển" (R&D) của cả đời người. Vì vậy, thay vì trở thành một phụ huynh kiểm soát, hãy là một "người đồng hành nới lỏng": Trả lại thời gian cho con, dùng tình yêu để nâng đỡ con và để niềm đam mê dẫn lối cho con.

Nguồn: Sohu