Triển lãm "Câu chuyện Tháng Tư": Học sinh khiến người lớn bất ngờ khi "kể lại" cả một Việt Nam bằng góc nhìn rất khác

Ngày 10/4, tại trường liên cấp song ngữ SenTia School (Hà Nội), Lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật thường niên "Câu chuyện Tháng Tư" 2026 chính thức diễn ra với chủ đề "Hành trình Việt - Từ chất liệu đến bản sắc". Sự kiện mở ra một không gian trải nghiệm sáng tạo, nơi học sinh tiếp cận văn hóa dân tộc thông qua nghệ thuật. Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, triển lãm được thiết kế như một phương thức học tập đặc biệt, giúp các em khám phá, cảm nhận và thể hiện tình yêu với đất nước bằng chính "ngôn ngữ" nghệ thuật của mình.

Đồng hành cùng triển lãm là Hội đồng Giám khảo gồm nhiều gương mặt uy tín trong giới mỹ thuật như Hoạ sĩ Phạm Bình Chương, nghệ sĩ đương đại, thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, VNU SIS, giám tuyển nghệ thuật cùng Hoạ sĩ Thành Vinh, tư vấn chuyên môn môn Mỹ thuật tại SenTia. Sự góp mặt của các chuyên gia không chỉ đảm bảo tính chuyên môn mà còn mang đến góc nhìn đánh giá đa chiều, góp phần kết nối hoạt động học đường với thực tiễn nghệ thuật đương đại.

Triển lãm là kết quả của quá trình học tập xuyên suốt năm học 2025-2026, khi học sinh trực tiếp tham gia tìm hiểu chất liệu truyền thống, nghiên cứu văn hóa vùng miền và sáng tạo tác phẩm từ trải nghiệm cá nhân. Từ giấy dó mộc mạc của miền Bắc, hình ảnh phố cổ Hà Nội, phố đèn Hội An, đến biển miền Trung, miền Tây Nam Bộ hay một TP.HCM hiện đại được thể hiện bằng phong cách Pixel Art, mỗi tác phẩm đều là một lát cắt sinh động về Việt Nam qua góc nhìn của thế hệ trẻ.

Chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm, cô Nguyễn Cẩm Vân - Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học nhà trường cho biết "Câu chuyện Tháng Tư" không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là hành trình học tập sáng tạo, nơi học sinh hình thành tiếng nói cá nhân thông qua nghệ thuật.

"Các em bắt đầu từ việc tìm ngữ liệu, trải nghiệm tác phẩm, tiếp cận chất liệu truyền thống, rồi tự lên ý tưởng và hiện thực hóa sản phẩm. Qua đó, học sinh không chỉ học mà còn hiểu và biết cách diễn giải văn hóa, lịch sử bằng ngôn ngữ của riêng mình", đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Với chủ đề năm nay, triển lãm tập trung làm nổi bật mối liên kết giữa chất liệu truyền thống và hành trình khám phá bản sắc cá nhân của học sinh. Từ việc tiếp cận các yếu tố văn hóa, lịch sử đến quá trình sáng tạo, các em từng bước định hình cái tôi và xây dựng tiếng nói riêng trong từng tác phẩm.

Nhận xét về chất lượng các tác phẩm, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho rằng nhiều sản phẩm đã vượt qua giới hạn của một bài học kỹ thuật đơn thuần, thể hiện chiều sâu cảm nhận văn hóa và sự tự tin trong cách kể chuyện bằng hình ảnh.

"Điều đáng ghi nhận là các em không sao chép hình ảnh Việt Nam theo lối quen thuộc, mà đang tự mình diễn giải lại văn hóa qua góc nhìn rất riêng. Có những tác phẩm cho thấy sự kết hợp thú vị giữa chất liệu truyền thống và tư duy thị giác hiện đại - điều không dễ đạt được ở lứa tuổi học sinh", ông chia sẻ.

Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, điểm khác biệt trong giáo dục nghệ thuật tại SenTia nằm ở việc nhà trường không xem đây là một môn năng khiếu riêng lẻ, mà là phương thức giáo dục xuyên suốt, góp phần phát triển tư duy, cảm xúc và bản sắc cá nhân. Khi được học bằng trải nghiệm, học sinh không chỉ biết vẽ mà còn biết quan sát, cảm nhận và hiểu sâu hơn về văn hóa của chính mình - nền tảng quan trọng để trở thành những công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ được căn tính Việt Nam.

Triển lãm "Câu chuyện Tháng Tư" cũng phản ánh định hướng dài hạn của nhà trường trong việc đưa giáo dục thẩm mỹ trở thành một trụ cột quan trọng trong chương trình đào tạo. Từ nền tảng này, SenTia từng bước phát triển các định hướng chuyên sâu trong lĩnh vực nghệ thuật, tạo điều kiện để học sinh có năng khiếu và đam mê được theo đuổi con đường sáng tạo một cách bài bản.

Triển lãm hiện mở cửa đón phụ huynh, học sinh và cộng đồng yêu nghệ thuật, như một lời mời bước vào hành trình khám phá một Việt Nam đa sắc màu, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, mỗi chất liệu là một dấu ấn và mỗi trải nghiệm là một bước trưởng thành của thế hệ trẻ.

Ảnh: BTC