Những gia đình có hai con sẽ phải đối mặt với 4 vấn đề này, đọc mà giật mình vì quá đúng!

Một người mẹ là nhân viên văn phòng đã chia sẻ câu chuyện đầy ám ảnh xảy ra tại chính gia đình mình. Sau khi sinh bé thứ hai và quay lại với guồng quay công việc, cô thường xuyên rơi vào tình trạng kiệt sức vì phải "phân thân" giữa việc công sở và việc điều hòa mâu thuẫn giữa hai con, một bé đang học lớp 1 và một bé vừa vào mẫu giáo.

Đỉnh điểm là một buổi chiều khi cô đang dở dang công việc thì nhận được cuộc điện thoại "cầu cứu" từ mẹ chồng vì hai anh em lại xô xát. Vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt người mẹ là cảnh tượng phòng khách hỗn độn, đồ chơi văng khắp lối. Trong cơn mệt mỏi và mất bình tĩnh, cô đã lớn tiếng quát con trai lớn: "Tại sao con lúc nào cũng tranh giành với em? Con là anh, sao không bao giờ biết nhường nhịn em thế?".

Đáp lại sự giận dữ của mẹ là những giọt nước mắt uất ức của cậu bé 6 tuổi: "Mẹ lúc nào cũng thiên vị! Cái phòng này là do em bày ra chứ không phải con!". Tình hình càng thêm căng thẳng khi người bà đứng cạnh bồi thêm một câu theo tư duy cũ: "Làm anh thì phải ra dáng anh, có cái phòng bừa bãi mà cũng tị nạnh với em".

Ảnh minh họa

Chính câu nói này đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến tâm lý đứa trẻ hoàn toàn sụp đổ. Cậu bé hét lên trong tiếng nấc: "Mọi người đều chỉ biết bênh nó thôi! Vậy thì sau này khi mọi người già đi, con cũng sẽ không phụng dưỡng ai hết!".

Nói xong, đứa trẻ đẩy mạnh em mình rồi chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại. Người mẹ đứng thẫn thờ giữa phòng khách bừa bộn, lòng nặng trĩu. Đứa con vốn dĩ rất ngoan ngoãn nay bỗng coi em mình như "kẻ thù" và buông ra những lời gây tổn thương sâu sắc. Cô bàng hoàng tự hỏi: "Chúng còn nhỏ thế này đã vậy, liệu sau này khi lớn lên, tình anh em có thể hàn gắn?".

4 vấn đề "nhức nhối" phổ biến trong gia đình hai con

Nhà tâm lý học Alfred Adler từng chỉ ra rằng trẻ em là những cá nhân có nhân cách hoàn chỉnh, chúng luôn khao khát cảm giác ưu việt nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tự ti sâu sắc. Trong gia đình có hai con, 4 vấn đề sau thường hiện hữu mà cha mẹ đôi khi vô tình ngó lơ:

1. Tâm lý tự ti và cạnh tranh của con lớn

Khi đứa em ra đời, vị thế "độc tôn" của con lớn bị lung lay, kích thích nỗi sợ bị bỏ rơi và cảm giác tự ti. Trong khi đó, bé thứ hai thường lấy anh/chị mình làm đối tượng để so sánh và vượt qua. Sự cạnh tranh này nếu không được điều hướng sẽ trở thành cuộc chiến giành giật sự chú ý và tình yêu của cha mẹ.

2. Khó khăn trong việc giữ công bằng về thời gian

Dù cha mẹ luôn tự hứa sẽ công bằng, nhưng thực tế trẻ nhỏ cần nhiều sự chăm sóc vật lý hơn. Điều này khiến thời gian và sức lực của người lớn mặc nhiên nghiêng về phía bé út. Con lớn thường bị đẩy vào tình thế "bị bỏ rơi thụ động", các nhu cầu về mặt cảm xúc của trẻ dễ bị ngó lơ một cách vô tình, tạo nên những vết xước tâm lý âm ỉ.

3. Sự so sánh vô thức giữa các con

Dù cùng một cha mẹ sinh ra, mỗi đứa trẻ đều có cá tính, thiên phú và thế mạnh riêng. Nhiều phụ huynh thường vô thức so sánh: "Sao con không nhanh nhẹn như em?" hoặc "Sao em ngoan mà con lại nghịch ngợm thế?". Những lời nhận xét tưởng chừng vô hại này lại tạo ra áp lực tăng trưởng nặng nề và sự ấm ức kéo dài cho trẻ.

4. Sự thù địch nảy sinh từ thiếu gắn kết

Nhiều người tin rằng huyết thống sẽ tự tạo ra tình thân. Thực tế, nếu cha mẹ không chủ động vun đắp tình cảm giữa hai trẻ mà chỉ bận rộn cung cấp điều kiện vật chất, trẻ sẽ coi người kia là "đối thủ" tranh giành nguồn lực tình cảm. Khi gia đình trở thành "đấu trường", mâu thuẫn sẽ bùng nổ liên miên và tình anh em sẽ bị rạn nứt từ sớm.

Chìa khóa vàng để xây dựng sự công bằng thực sự

Chuyên gia tâm lý Vũ Chí Hồng nhận định: Cha mẹ nhìn nhận con cái nên là sự đồng điệu từ trái tim đến trái tim. Để giải quyết mâu thuẫn và chữa lành những rạn nứt, cha mẹ cần thực hiện 3 thay đổi thực tế:

- Thiết lập "thời gian độc quyền" cho mỗi con: Cha mẹ nên phân công để mỗi đứa trẻ đều có khoảng thời gian riêng tư hoàn toàn với bố hoặc mẹ. Dù em nhỏ cần chăm sóc nhiều hơn, nhưng con lớn cũng cần cảm nhận mình vẫn là "duy nhất" vào một thời điểm nhất định để nạp lại cảm giác an toàn và sự tự tin.

- Ngừng ép buộc "nhường nhịn" một cách vô lý: Nhường nhịn chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ sự tự nguyện và thấu hiểu. Việc ép con lớn phải nhường đồ chơi hay thức ăn chỉ vì mình "nhiều tuổi hơn" sẽ khiến trẻ nảy sinh lòng thù ghét với em và bất mãn với cha mẹ. Hãy dạy trẻ chia sẻ thay vì ép trẻ phải nhường bước.

- Công nhận giá trị riêng biệt của từng đứa trẻ: Theo triết lý Montessori, mỗi đứa trẻ là một thực thể duy nhất. Cha mẹ hãy dành tâm sức khám phá năng khiếu riêng của từng con. Khi trẻ thấy mình được công nhận vì chính bản thân mình (chứ không phải vì mình giỏi hơn hay ngoan hơn em), trẻ sẽ không còn nhu cầu "chiến đấu" để khẳng định vị thế trong lòng cha mẹ.

"Rối loạn cạnh tranh anh chị em" là một hiện tượng tâm lý phổ biến trong các gia đình đa con. Yêu thương công bằng không phải là chia đều mọi thứ về số lượng (như mua hai món quà giống hệt nhau), mà là trao cho mỗi đứa trẻ sự thấu hiểu trọn vẹn về chất lượng cảm xúc. Hiểu được nhu cầu thực sự đằng sau những cơn giận dữ hay lời nói xấc xược của trẻ là cách tốt nhất để cha mẹ lấy lại sự hòa thuận và xây dựng một nền tảng gia đình bền vững.