Bé trai cầm trên tay tấm bảng, đọc xong mà ngàn phụ huynh mơ ước: Đây chính là "TÀI SẢN" mà mọi cha mẹ đều cần!

Dù nhiều bậc cha mẹ thường than phiền con cái ồn ào, nghịch ngợm, nhưng khi nhìn thấy những khoảnh khắc trẻ biết quan tâm, hiểu chuyện, cảm giác tự hào và xúc động vẫn tự nhiên dâng lên.

Mới đây, trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc, một hành khách đã ghi lại được một cảnh tượng khiến nhiều người cảm động. Trên ghế có hai cha con ngồi cạnh nhau. Người cha mặc đồng phục giao hàng, tay chống cằm ngủ gật vì mệt. Bên cạnh, cậu con trai nhỏ với vẻ mặt rất nghiêm túc, giơ lên một tờ giấy viết tay - nội dung thể hiện sự quan tâm đầy tinh tế dành cho cha.

Theo truyền thông Trung Quốc như CCTV News và Sina, cậu bé tên là "Tiểu Hiên". Khi thấy cha ngủ, mỗi khi có hành khách đến gần, cậu bé liền giơ tờ giấy với dòng chữ:

"Xin nói nhỏ một chút, để bố cháu ngủ thêm một lát, cảm ơn ạ".

Khi thấy cha ngủ, mỗi khi có hành khách đến gần, cậu bé liền giơ tờ giấy với dòng chữ: "Xin nói nhỏ một chút, để bố cháu ngủ thêm một lát, cảm ơn ạ".

Đây là chữ viết tay của cậu bé, có những từ khó còn phải viết thêm phiên âm. Hóa ra, cậu bé biết cha mình làm việc vất vả, nên không nỡ đánh thức. Vì vậy, em viết tờ giấy này để nhờ mọi người nói chuyện, nghe điện thoại nhỏ nhẹ hơn.

Khi được hỏi, cậu bé nói: "Bố là siêu nhân, vừa phải đi làm vừa chăm sóc con. Nhưng cô giáo nói siêu nhân cũng cần nghỉ ngơi, nên con muốn bố ngủ thêm một chút".

Người cha chia sẻ, bình thường anh và bà nội cùng chăm sóc con. Hôm đó bà bận việc nên anh phải đổi ca để đi đón con, vì quá mệt nên ngủ quên trên tàu. Anh cũng cho biết con trai mình vốn rất hiểu chuyện, những việc tự làm được thì không bao giờ làm phiền người lớn.

Câu chuyện giản dị này đã khiến cộng đồng mạng xúc động: "Một đứa trẻ thật hiểu chuyện", "Chi tiết nhỏ nhưng ấm lòng", "Người cha đôi khi rất mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc yếu đuối", "Giáo dục gia đình thật quan trọng"…

Một câu chuyện ấm áp tương tự cũng từng xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc), nhưng trong bối cảnh khác, trên một chiếc taxi. Thông thường, hành khách khi lên xe sẽ ngồi ghế sau và dễ dàng nhìn thấy các thông tin dán phía sau ghế lái, như giấy phép hay lưu ý đi xe. Một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh một tờ giấy viết tay dán sau ghế, với nội dung khiến nhiều người nghẹn lòng.

Người đăng bài kêu gọi: "Vì mưu sinh, bác tài này cũng rất vất vả. Nếu ai đi xe của anh ấy, mong mọi người thông cảm". Hóa ra, tài xế là một người cha đơn thân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập bị giảm sút, nhưng dù con được nghỉ học, anh vẫn phải ra ngoài chạy xe kiếm sống.

Cha mẹ anh đã qua đời, không có ai hỗ trợ, nên anh buộc phải dẫn con theo khi đi làm.

Trong tờ giấy, anh viết: "Con tôi đi cùng sẽ ngoan ngoãn ngủ, không làm phiền hành khách. Mong quý khách đừng báo cáo tôi, tôi chỉ còn 2 lần cơ hội nữa. Xin hãy thông cảm". Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, người cha vừa phải làm việc, vừa chăm con, chỉ có thể dùng tờ giấy để âm thầm bày tỏ nỗi khó khăn, hy vọng nhận được sự cảm thông.

Bài đăng đã thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ: "Người cha này thật sự rất vất vả", "Nhìn thấy đứa bé ngủ trong xe mà thấy thương", "Tại sao lại phải báo cáo họ chứ?", "Nếu gặp, tôi còn muốn tip thêm"…

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo lắng về sự an toàn của đứa trẻ và mong có giải pháp tốt hơn cho những phụ huynh đơn thân như vậy.

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều khiến người ta lặng lại. Một bên là đứa trẻ nhỏ biết quan tâm cha mình. Một bên là người cha đơn thân cố gắng hết sức để nuôi con.

Giữa những bộn bề cuộc sống, chính những điều giản dị như vậy lại khiến chúng ta nhận ra: Tình thân đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những chi tiết rất nhỏ nhưng đủ để chạm đến trái tim.