Một vị vua đã dùng cả ngai vàng để đánh cược cho tình yêu: "Hoặc cưới cô ấy, hoặc không ai cả"

Họ đã chứng minh rằng không điều gì có thể ngăn cản tình yêu thật sự.

Quốc vương Harald V của Na Uy và Vương hậu Sonja đã kết hôn được 57 năm và câu chuyện tình yêu nổi tiếng này chỉ khép lại khi ông qua đời vào ngày 28/8 vừa qua. Nhà vua đã băng hà vào trước kỷ niệm ngày cưới 58 năm chỉ một ngày.

Với nhiều người, chặng đường hôn nhân dài lâu ấy tưởng chừng là điều hiển nhiên đối với một cặp đôi hoàng gia đã cùng nhau trị vì suốt nhiều thập kỷ.

Thế nhưng, ít ai biết họ đã phải chờ đợi bao lâu trước khi có thể bắt đầu cuộc sống chung đó, và họ đã phải trả giá những gì để đến được với nhau. Đó là 9 năm trong bóng tối, những áp lực từ công chúng, cùng một lời tối hậu thư từng đe dọa đến tương lai của ngai vàng Na Uy.

Câu chuyện của quốc vương và hoàng hậu Na Uy truyền cảm hứng đến mức vào năm 2025, nó đã được dựng thành bộ phim truyền hình ngắn tập của vùng Nordic phát sóng trên Prime Video với tên gọi The Commoner (Dân Thường). Không khó để hiểu vì sao đến tận hôm nay, sau bao nhiêu năm trôi qua, người ta vẫn bị cuốn hút bởi mối tình lãng mạn này.

Câu chuyện tình yêu phi thường có thật giữa Quốc vương Harald và Vương hậu Sonja của Na Uy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Harald, khi đó là Hoàng tử Na Uy trong thời gian phụ vương Olav V trị vì, lần đầu gặp cô gái trẻ Sonja Haraldsen vào năm 1959 tại một buổi tiệc tối ở Oslo do một người bạn chung tổ chức. Harald lúc ấy là học viên Học viện Quân sự Na Uy, còn Sonja là con gái của một thương nhân kinh doanh may mặc, đang theo học ngành Tiếng Pháp, Tiếng Anh và Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Oslo. Cô cũng từng học kế toán và thiết kế thời trang tại một trường hoàn thiện danh tiếng ở Thụy Sĩ.

Mọi chi tiết đều cho thấy đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Harald đã mời Sonja đến dạ hội tốt nghiệp quân sự của mình vào tháng 8 năm đó, nơi họ lần đầu tiên được chụp ảnh cùng nhau.

9 năm sống trong bóng tối

Trở ngại xuất hiện ngay lập tức. Hiến pháp Na Uy thời đó chưa cập nhật quyền kế vị bình đẳng cho nữ giới (điều này chỉ được áp dụng từ năm 1990). Dù Harald có hai người chị gái là Công chúa Ragnhild và Công chúa Astrid, ông là con trai duy nhất của Vua Olav và cố Vương phi Märtha, do đó ông là người thừa kế duy nhất vào thời điểm ấy. Vì vậy, phụ vương kỳ vọng ông sẽ kết hôn với một người phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc.

Sonja, với tư cách là con gái của một thương nhân, bị xem là dân thường. Điều đó khiến mối quan hệ của họ vào những năm 1950 và 1960 gặp phải sự phản đối gay gắt trong giới hoàng gia và quý tộc. Do đó, cặp đôi phải giữ kín tình cảm suốt nhiều năm, lặng lẽ gặp nhau tại nhà riêng của gia đình Sonja ở khu Vinderen, Oslo - nơi bà Dagny, mẹ của Sonja, luôn ủng hộ mối tình này. Đến năm 1964, khi tin đồn bắt đầu rộ lên trên báo chí Na Uy, Hoàng gia thậm chí đã ra một tuyên bố khẳng định Thái tử Harald sẽ không kết hôn với một người dân thường.

"Hoặc cưới cô ấy, hoặc không ai cả"

Những năm tháng chờ đợi đè nặng lên cả hai. Dưới áp lực dư luận, họ đã nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp. Năm 1965, sau sinh nhật 30 tuổi, Thái tử Harald đi đến giới hạn chịu đựng và thẳng thắn nói với cha mình: hoặc ông được phép kết hôn với người mình yêu, hoặc ông sẽ không bao giờ lấy ai khác.

Vua Olav buộc phải tham vấn Chính phủ Na Uy. Năm 1968 là thời điểm bùng nổ nhiều khủng hoảng quốc tế; còn tại Na Uy, đó là một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Vì Thái tử Harald là người duy nhất trong dòng tộc có quyền kế vị, việc ông không kết hôn đồng nghĩa với việc kết thúc sự trị vì của gia tộc và có thể làm suy vong cả nền quân chủ Na Uy.

Quốc hội Na Uy (Storting) tuyên bố họ không thể chính thức chấp thuận cuộc hôn nhân nhưng sẽ không công khai phản đối nếu Quốc vương đưa ra lời chúc phúc. "Chúng tôi chỉ biết tiếp tục chờ đợi và hy vọng cuối cùng mọi người sẽ nhượng bộ," Quốc vương Harald từng chia sẻ với đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK nhiều năm sau đó. Và cuối cùng, họ đã nhượng bộ.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 1968, Vua Olav thông báo tin đính hôn trong một tuyên bố gửi tới Quốc hội: "Tôi xin trân trọng thông báo tới Ngài Chủ tịch và các thành viên Quốc hội rằng, sau khi tham khảo ý kiến của Thủ tướng, các thành viên Chính phủ, Ngài Chủ tịch và lãnh đạo các đảng phái trong Quốc hội, hôm nay tôi đã chấp thuận cho con trai yêu quý của tôi, Thái tử Harald, được lấy cô Sonja Haraldsen, con gái của cố ông Karl August Haraldsen và bà Dagny Haraldsen (họ gốc Ulrichsen), làm vợ."

Sau thông báo này, quốc kỳ được treo rực rỡ trên khắp các tòa nhà công cộng trên toàn quốc để ăn mừng. Harald đã trao cho Sonja chiếc nhẫn kim cương đính ngọc hồng bảo từng thuộc về người mẹ quá cố của ông, Vương phi Märtha. Đây cũng chính là chiếc nhẫn đính hôn mà con trai họ, nay là Vua Haakon, sau này đã trao cho hôn thê Mette-Marit Tjessem Høiby vào năm 2000.

Trong một cử chỉ đầy xúc động, Vua Olav đã dắt tay Sonja vào thánh đường trong lễ cưới diễn ra ngày 29 tháng 8 năm 1968 tại Nhà thờ Lớn Oslo, vì cha của tân nương đã qua đời từ năm 1959. Nhà thờ được trang trí bằng hơn 2.500 bông hoa cùng sự tham dự của 850 khách mời. Đáng chú ý, cô dâu đã đi ngược lại truyền thống hoàng gia khi chọn một vương miện kết bằng hoa thay vì vương miện bằng kim loại quý để cố định chiếc khăn voan tơ tơ. Chiếc váy cưới của bà dù được may đo vô cùng tinh tế, cũng không đến từ một nhà thiết kế hoàng gia mà được mua tại cửa hàng bách hóa Molstad ở Na Uy.

Họ đã bên nhau trọn vẹn một đời

Sau khi trở thành Thái tử phi của Na Uy, Sonja tiếp quản vị trí Đệ nhất Phu nhân Na Uy từ chị chồng là Công chúa Astrid. Công chúa Astrid từng đảm nhận vai trò này vì mẹ mất trước khi cha lên ngôi, còn người chị cả là Công chúa Ragnhild đã chuyển đến Brazil sống ngay sau khi kết hôn vào năm 1953.

Vua Harald và Vương hậu Sonja có hai người con: Công chúa Märtha Louise (sinh năm 1971) và Thái tử Haakon (sinh năm 1973) - hiện đã kế vị thành Vua Haakon VIII của Na Uy.

Gia đình hoàng gia Na Uy qua năm tháng

Khi Vua Olav qua đời ngày 17 tháng 1 năm 1991, Harald và Sonja trở thành Quốc vương và Vương hậu Na Uy. Sonja trở thành Vương hậu đầu tiên của đất nước sau 52 năm. Các quốc vương Na Uy trải qua lễ thụ phong thay vì lễ đăng quang - một nghi thức trang nghiêm diễn ra sau tang lễ của vị quân chủ tiền nhiệm. Cặp đôi đã cùng nhau thụ phong tại Nhà thờ Lớn Nidaros ở Trondheim vào tháng 6 năm đó và thực hiện chuyến kinh lý 10 ngày khắp miền Nam Na Uy để đánh dấu sự khởi đầu cho triều đại của mình.

Cặp đôi khi làm Thái tử và Thái tử phi

Cặp đôi khi làm Vua và Vương hậu Na Uy

Cố Quốc vương Harald và Vương hậu Sonja đã kỷ niệm đám cưới vàng vào năm 2018, đánh dấu 50 năm kể từ ngày cưới tháng 8 năm 1968. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe trong những năm gần đây và nhiều lần nhập viện, cặp đôi vẫn luôn hình bóng không rời. Vương hậu Sonja là người ở lại sau sự ra đi của người chồng đã gắn bó suốt 57 năm qua.

Nguồn: Townandcountrymag