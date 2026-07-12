Một trường học điều tra chi tiết về tài sản gia đình của học sinh, đến bố mẹ đi xe gì cũng phải báo cáo

Nhà trường cho biết “Chúng tôi cần biết giá của những chiếc xe để làm tài liệu tham khảo khi quyết định xem học sinh nào đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp tài chính chỉ dành cho học sinh nghèo”.

Nhà trường cho biết "Chúng tôi cần biết giá của những chiếc xe để làm tài liệu tham khảo khi quyết định xem học sinh nào đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp tài chính chỉ dành cho học sinh nghèo".

Một trường trung học ở Trung Quốc đang là tâm điểm của sự tranh cãi vì thu thập thông tin của phụ huynh học sinh mới, bao gồm cả nhãn hiệu xe hơi họ lái và các giá trị tài sản của họ.

Trường Trung học số 1 Đông Dinh ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, đã phân phát mẫu thu thập thông tin vào cuối tháng 6 cho những học sinh vừa mới nhập học, theo tờ China Newsweek.

Học sinh được yêu cầu điền đầy đủ các chi tiết về tên của cha mẹ, nơi họ làm việc, chức danh và số điện thoại di động của họ.

Tuy nhiên, học sinh còn được yêu cầu cung cấp chi tiết về xe hơi của cha mẹ, chẳng hạn như thương hiệu, biển số xe và giá mua.

Về vấn đề xe hơi, nhà trường đã cố gắng thêm một lưu ý rằng: "Điều này chỉ dành cho việc sử dụng nội bộ của trường. Phụ huynh, xin hãy yên tâm điền thông tin."

Ảnh minh hoạ

Yêu cầu thu thập thông tin này đã sớm làm dấy lên một làn sóng phản đối trong công chúng sau khi một số người chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.

"Vậy là các giáo viên sẽ đối xử khác biệt với học sinh dựa trên nền tảng khác nhau của cha mẹ chúng. Nếu không, tại sao nhà trường lại bận tâm thu thập thông tin này?", một người dùng Internet đặt câu hỏi.

Một người khác viết: "Nếu tôi nói rằng tôi thất nghiệp, liệu con tôi có bị sắp xếp ngồi ở dãy cuối trong lớp học không?"

"Thật đáng xấu hổ! Các giáo viên của họ đã quên mất sứ mệnh của mình là những kỹ sư tâm hồn của con người," một người dùng khác bình luận.

Để đáp lại áp lực từ công chúng, Sở Giáo dục thành phố Đông Dinh đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 30/6, xác nhận rằng họ đã xác minh sự việc và yêu cầu nhà trường ngừng thu thập dữ liệu và xóa tất cả thông tin đã thu thập trước đó.

"Chúng tôi sẽ coi đây là một bài học. Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các trường trong thành phố để xem liệu họ có thực hiện hoạt động tương tự hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và phụ huynh," cơ quan này cho biết.

Một người dùng Internet từng tốt nghiệp ngôi trường này vài năm trước đã nói với truyền thông rằng anh cũng được yêu cầu nộp thông tin như vậy khi nhập học.

"Nhà trường nói với chúng tôi rằng việc thu thập thông tin xe hơi là vì sự an toàn trong khuôn viên trường," người dùng mạng tên Zhang chia sẻ.

Một người phát ngôn giấu tên từ nhà trường cho biết sau khi học sinh cung cấp biển số xe, những phương tiện này có thể được phép đỗ gần trường khi phụ huynh đến đón con cái.

"Chúng tôi cần biết giá của những chiếc xe để làm tài liệu tham khảo khi quyết định xem học sinh nào đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp tài chính chỉ dành cho học sinh nghèo," người phát ngôn được trích dẫn.

Ngôi trường ở Sơn Đông không phải là nơi duy nhất ở Trung Quốc gây chú ý vì xâm phạm quyền riêng tư của học sinh.

Vào tháng 5, một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Bắc cũng đã gây tranh cãi sau khi yêu cầu học sinh hoàn thành một bảng câu hỏi về công việc của cha mẹ.

Học sinh bị hỏi những câu như: "Môi trường làm việc của cha mẹ các em có nóng, ồn ào hay hôi thối không?" và "Cha mẹ các em làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày?".

Nguồn: SCMP